كبسولة "كرو 5 دراغون" تعود إلى الأرض بعد مهمة فضائية دامت 6 أشهر... فيديو
© AFP 2023 / Jim Watson(من اليسار إلى اليمين) رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، ورائد الفضاء في ناسا جوش كاسادا، ورائد الفضاء في ناسا نيكول مان، ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا، يصلون قبل إطلاق صاروخ سبيس إكس فالكون 9، الذي يحمل Crew5 Dragon، في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 5 أكتوبر 2022.
(من اليسار إلى اليمين) رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، ورائد الفضاء في ناسا جوش كاسادا، ورائد الفضاء في ناسا نيكول مان، ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا، يصلون قبل إطلاق صاروخ سبيس إكس فالكون 9، الذي يحمل Crew5 Dragon، في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 5 أكتوبر 2022.
© AFP 2023 / Jim Watson
أعلنت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية، عن هبوط الكبسولة "كرو 5 دراغون"، اليوم الأحد، بالقرب من تامبا قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.
وهبطت الكبسولة وعلى متنها 4 رواد فضاء، بعد مهمة استغرقت قرابة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية.
يشار إلى أن مهمة "كرو 5 دراغون" انطلقت نحو الفضاء بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من مركز كينيدي للفضاء، التابع لوكالة "ناسا" في فلوريدا".
Splashdown!#Crew5 is back on Earth, completing a science mission of nearly six months on the @Space_Station. Their @SpaceX Dragon Endurance spacecraft touched down at 9:02pm ET (0202 UTC March 12) near Tampa off the coast of Florida. pic.twitter.com/nLMC0hbKY4— NASA (@NASA) March 12, 2023
Welcome home, #Crew5!— NASA (@NASA) March 12, 2023
The four members of NASA's @SpaceX Crew-5 mission are back on Earth, wrapping up a 157-day, 2,500-orbit, @ISS_Research-packed trip to the @Space_Station: https://t.co/ZQnSibuRTF pic.twitter.com/LYAndyXpxw
وتضم المهمة الرواد الفضاء: آنا كيكينا من وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، ونيكول مان وجوش كاسادا من "ناسا" الأمريكية، وكويتشي واكاتا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.
وتلخصت مهمة "كرو 5 دراغون" في صيانة المختبر الخاص بمحطة الفضاء الدولية، وإجراء تجارب وأبحاث.
9 فبراير, 08:19 GMT
وفي شهر فبرير/ شباط الماضي، أرجأت وكالة "ناسا" إطلاق مهمة "كرو 6" إلى محطة الفضاء الدولية بسبب مشكلة تتعلق بالأنظمة الأرضية.
و"كرو 6" هي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية.
وأطلق هذه المهمة مركز محمد بن راشد للفضاء في إطار برنامج الإمارات لرواد الفضاء.