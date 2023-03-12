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https://sputnikarabic.ae/20230312/كبسولة-كرو-5-دراغون-تعود-إلى-الأرض-بعد-مهمة-فضائية-دامت-6-أشهر-فيديو-1074628138.html
كبسولة "كرو 5 دراغون" تعود إلى الأرض بعد مهمة فضائية دامت 6 أشهر... فيديو
كبسولة "كرو 5 دراغون" تعود إلى الأرض بعد مهمة فضائية دامت 6 أشهر... فيديو
أعلنت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية، عن هبوط الكبسولة "كرو 5 دراغون"، اليوم الأحد، بالقرب من تامبا قبالة سواحل ‏ولاية فلوريدا الأمريكية.‏ 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T08:07+0000
2023-03-12T08:07+0000
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وهبطت الكبسولة وعلى متنها 4 رواد فضاء، بعد مهمة استغرقت قرابة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية.يشار إلى أن مهمة "كرو 5 دراغون" انطلقت نحو الفضاء بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من مركز كينيدي للفضاء، التابع لوكالة "ناسا" في فلوريدا".وتضم المهمة الرواد الفضاء: آنا كيكينا من وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، ونيكول مان وجوش كاسادا من "ناسا" الأمريكية، وكويتشي واكاتا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.وتلخصت مهمة "كرو 5 دراغون" في صيانة المختبر الخاص بمحطة الفضاء الدولية، وإجراء تجارب وأبحاث.وفي شهر فبرير/ شباط الماضي، أرجأت وكالة "ناسا" إطلاق مهمة "كرو 6" إلى محطة الفضاء الدولية بسبب مشكلة تتعلق بالأنظمة الأرضية.و"كرو 6" هي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية.وأطلق هذه المهمة مركز محمد بن راشد للفضاء في إطار برنامج الإمارات لرواد الفضاء.
https://sputnikarabic.ae/20230209/سبيس-إكس-توجه-ضربة-مفاجئة-للقوات-الأوكرانية-1073296643.html
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ناسا, منوعات, الأخبار, العالم
ناسا, منوعات, الأخبار, العالم

كبسولة "كرو 5 دراغون" تعود إلى الأرض بعد مهمة فضائية دامت 6 أشهر... فيديو

08:07 GMT 12.03.2023
© AFP 2023 / Jim Watson(من اليسار إلى اليمين) رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، ورائد الفضاء في ناسا جوش كاسادا، ورائد الفضاء في ناسا نيكول مان، ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا، يصلون قبل إطلاق صاروخ سبيس إكس فالكون 9، الذي يحمل Crew5 Dragon، في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 5 أكتوبر 2022.
(من اليسار إلى اليمين) رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، ورائد الفضاء في ناسا جوش كاسادا، ورائد الفضاء في ناسا نيكول مان، ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا، يصلون قبل إطلاق صاروخ سبيس إكس فالكون 9، الذي يحمل Crew5 Dragon، في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
(من اليسار إلى اليمين) رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، ورائد الفضاء في ناسا جوش كاسادا، ورائد الفضاء في ناسا نيكول مان، ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا، يصلون قبل إطلاق صاروخ سبيس إكس فالكون 9، الذي يحمل Crew5 Dragon، في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 5 أكتوبر 2022.
© AFP 2023 / Jim Watson
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أعلنت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية، عن هبوط الكبسولة "كرو 5 دراغون"، اليوم الأحد، بالقرب من تامبا قبالة سواحل ‏ولاية فلوريدا الأمريكية.‏
وهبطت الكبسولة وعلى متنها 4 رواد فضاء، بعد مهمة استغرقت قرابة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية.
يشار إلى أن مهمة "كرو 5 دراغون" انطلقت نحو الفضاء بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من مركز كينيدي للفضاء، التابع لوكالة "ناسا" في فلوريدا".
وتضم المهمة الرواد الفضاء: آنا كيكينا من وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، ونيكول مان وجوش كاسادا من "ناسا" الأمريكية، وكويتشي واكاتا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.
وتلخصت مهمة "كرو 5 دراغون" في صيانة المختبر الخاص بمحطة الفضاء الدولية، وإجراء تجارب وأبحاث.
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وفي شهر فبرير/ شباط الماضي، أرجأت وكالة "ناسا" إطلاق مهمة "كرو 6" إلى محطة الفضاء الدولية بسبب مشكلة تتعلق بالأنظمة الأرضية.
و"كرو 6" هي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية.
وأطلق هذه المهمة مركز محمد بن راشد للفضاء في إطار برنامج الإمارات لرواد الفضاء.
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