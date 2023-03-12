https://sputnikarabic.ae/20230312/مباحثات-كويتية-عمانية-لتعزيز-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1074636877.html
مباحثات كويتية عمانية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
مباحثات كويتية عمانية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
أجرى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مباحثات مع نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر، اليوم الأحد، حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T13:05+0000
2023-03-12T13:05+0000
2023-03-12T13:05+0000
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جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين على هامش انطلاق أعمال الدورة التاسعة للجنة العمانية الكويتية المشتركة التي تعقد في مسقط، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.وقالت وزارة الخارجية العمانية إن البوسعيدي عقد جلسة مباحثات سياسية مع نظيره الكويتي في مقر الوزارة بالعاصمة مسقط.وأوضح أن الوزيرين تناولا العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة للبلدين وشعبيهما.وعبر الجانبان عن تطلعهما لنجاح أعمال الدورة التاسعة للجنة العمانية الكويتية المشتركة، مؤكدين على ضرورة رفع وتيرة التعاون الثنائي في كافة المجالات.كما ناقش الوزيران الآراء، ووجهات النظر المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وكان وزير الخارجية الكويتي قد وصل إلى مسقط يوم الجمعة في زيارة رسمية غير معلنة المدة، وذلك للمشاركة باجتماع اللجنة العمانية الكويتية المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20220927/وزير-الخارجية-العماني-يستقبل-المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-1068323653.html
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العالم العربي, الكويت, سلطنة عمان, الأخبار, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, الكويت, سلطنة عمان, الأخبار, أخبار الكويت اليوم
مباحثات كويتية عمانية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
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أجرى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مباحثات مع نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر، اليوم الأحد، حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين على هامش انطلاق أعمال الدورة التاسعة للجنة العمانية الكويتية المشتركة التي تعقد في مسقط، بحسب وكالة الأنباء العمانية
الرسمية.
27 سبتمبر 2022, 15:48 GMT
وقالت وزارة الخارجية العمانية
إن البوسعيدي عقد جلسة مباحثات سياسية مع نظيره الكويتي في مقر الوزارة بالعاصمة مسقط.
وأوضح أن الوزيرين تناولا العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة للبلدين وشعبيهما.
وعبر الجانبان عن تطلعهما لنجاح أعمال الدورة التاسعة للجنة العمانية الكويتية المشتركة، مؤكدين على ضرورة رفع وتيرة التعاون الثنائي في كافة المجالات.
كما ناقش الوزيران الآراء، ووجهات النظر المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان وزير الخارجية الكويتي قد وصل إلى مسقط يوم الجمعة في زيارة رسمية غير معلنة المدة، وذلك للمشاركة باجتماع اللجنة العمانية الكويتية المشتركة.