https://sputnikarabic.ae/20230312/مذكرة-تفاهم-بين-الجزائر-العاصمة-وموسكو-بشأن-الابتكار-والنقل-1074640743.html
مذكرة تفاهم بين الجزائر العاصمة وموسكو بشأن الابتكار والنقل
مذكرة تفاهم بين الجزائر العاصمة وموسكو بشأن الابتكار والنقل
وقعت مدينة الجزائر العاصمة ومدينة موسكو مذكرة تفاهم بهدف إقامة نشاطات تعاون وشراكة تمس عدة قطاعات من بينها الابتكار والنقل. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T15:08+0000
2023-03-12T15:08+0000
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وقد أمضى المذكرة عن الجانب الجزائري، والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي وعن الجانب الروسي وزير حكومة موسكو، رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد الخارجي لمدينة موسكو، سرغي تشريومين، بحضور سفير روسيا بالجزائر، فاليريان شوفايف.وفي تصريح للصحافة عقب التوقيع، أكد والي ولاية الجزائر أن هذه المبادرة تندرج في إطار "تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الثنائي واللامركزي بين البلدين"، مضيفا أن الهدف منها هو "إقامة نشاطات شراكة عن طريق تبادل الخبرات في العديد من القطاعات والمجالات".وتجسيدا لبنود هذه المذكرة "ستعقد بمناسبة هذه الزيارة عدة لقاءات قطاعية متخصصة بين مسؤولي البلدين بحضور رجال أعمال من الطرفين من أجل بحث فرص الاستثمار في الجزائر في مجالات عديدة".وأشار إلى أن الوفد الذي يرافقه في هذه الزيارة يضم "ممثلين عن شركات كبرى مختصة لا سيما في تسيير المدن الذكية وترميم البنايات القديمة والتي سيتم السعي على نقل خبراتها الى الجزائر".
https://sputnikarabic.ae/20230227/رئيس-الأركان-الجزائري-يستقبل-سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-1074093916.html
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العالم العربي, روسيا, الجزائر
العالم العربي, روسيا, الجزائر
مذكرة تفاهم بين الجزائر العاصمة وموسكو بشأن الابتكار والنقل
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وقعت مدينة الجزائر العاصمة ومدينة موسكو مذكرة تفاهم بهدف إقامة نشاطات تعاون وشراكة تمس عدة قطاعات من بينها الابتكار والنقل.
وقد أمضى المذكرة عن الجانب الجزائري، والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي وعن الجانب الروسي وزير حكومة موسكو، رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد الخارجي لمدينة موسكو، سرغي تشريومين، بحضور سفير روسيا بالجزائر، فاليريان شوفايف.
وفي تصريح للصحافة عقب التوقيع، أكد والي ولاية الجزائر أن هذه المبادرة تندرج في إطار "تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الثنائي واللامركزي بين البلدين"، مضيفا أن الهدف منها هو "إقامة نشاطات شراكة عن طريق تبادل الخبرات في العديد من القطاعات والمجالات".
وأوضح أن من أهم القطاعات المعنية بهذه الشراكة، "الرقمنة والابتكار وحماية البيئة وتسيير النفايات والنقل الحضري وحركة المرور وترميم البنايات"، بالإضافة إلى "قطاعات التربية والشباب والرياضة والسياحة".
وتجسيدا لبنود هذه المذكرة "ستعقد بمناسبة هذه الزيارة عدة لقاءات قطاعية متخصصة بين مسؤولي البلدين بحضور رجال أعمال من الطرفين من أجل بحث فرص الاستثمار في الجزائر في مجالات عديدة".
من جانبه، أكد تشريومين أن الجزائر "بلد صديق وشريك مهم وعلاقاته مع روسيا متينة ونحن نسعى من خلال هذه المذكرة الى تطويرها أكثر".
وأشار إلى أن الوفد الذي يرافقه في هذه الزيارة يضم "ممثلين عن شركات كبرى مختصة لا سيما في تسيير المدن الذكية وترميم البنايات القديمة والتي سيتم السعي على نقل خبراتها الى الجزائر".