https://sputnikarabic.ae/20230312/مركز-المصالحة-مقتل-3-أشخاص-في-هجوم-شنته-مقاتلتان-إسرائيليتان-على-سوريا-1074646638.html
مركز المصالحة: مقتل 3 أشخاص في هجوم شنته مقاتلتان إسرائيليتان على سوريا
مركز المصالحة: مقتل 3 أشخاص في هجوم شنته مقاتلتان إسرائيليتان على سوريا
أعلن المزكر الروسي للمصالحة في سوريا، مقتل 3 أشخاص في هجوم شنته مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي على مدينة مصياف صباح اليوم الأحد. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T20:03+0000
2023-03-12T20:03+0000
2023-03-12T20:03+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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قتلى
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وقال العميد البحري أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، في إفادة صحفية، اليوم الأحد: "في 12 آذار/ مارس، في الفترة من 7:14 إلى 7:23، شنت طائرتان تكتيكيتان من طراز "إف-16" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي من الجزء الشمالي من لبنان ضربة صاروخية، أدت إلى إلحاق أضرار بمباني مراكز البحوث في مصياف والصفصافة".وأضاف في إفادة عن الجانب السوري أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم.في وقت سابق من اليوم، كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، عن إصابة 3 عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة مصياف.وذكر المصدر للوكالة أنه "عند الساعة السابعة ونصف من صباح اليوم الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من شمالي لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة".وأضاف المصدر بالقول إن "وسائط دفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدو وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
https://sputnikarabic.ae/20230312/مصدر-لـسبوتنيك-إصابة-3-عسكريين-سوريين-بجروح-جراء-الضربة-الإسرائيلية-على-مدينة-مصياف-1074625306.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة الروسي, قتلى
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة الروسي, قتلى
مركز المصالحة: مقتل 3 أشخاص في هجوم شنته مقاتلتان إسرائيليتان على سوريا
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أعلن المزكر الروسي للمصالحة في سوريا، مقتل 3 أشخاص في هجوم شنته مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي على مدينة مصياف صباح اليوم الأحد.
وقال العميد البحري أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، في إفادة صحفية، اليوم الأحد: "في 12 آذار/ مارس، في الفترة من 7:14 إلى 7:23، شنت طائرتان تكتيكيتان من طراز "إف-16" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي من الجزء الشمالي من لبنان ضربة صاروخية، أدت إلى إلحاق أضرار بمباني مراكز البحوث في مصياف والصفصافة".
وأضاف في إفادة عن الجانب السوري أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم.
في وقت سابق من اليوم، كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، عن إصابة 3 عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة مصياف.
وذكر المصدر للوكالة أنه "عند الساعة السابعة ونصف من صباح اليوم الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من شمالي لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة".
وأضاف المصدر بالقول إن "وسائط دفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدو وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".