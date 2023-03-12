https://sputnikarabic.ae/20230312/مسؤول-التحضير-مستمر-لعقد-لقاء-بين-بابا-الفاتيكان-والبطريرك-كيريل-في-القدس-1074636672.html
مسؤول: التحضير مستمر لعقد لقاء بين بابا الفاتيكان والبطريرك كيريل في القدس
مسؤول: التحضير مستمر لعقد لقاء بين بابا الفاتيكان والبطريرك كيريل في القدس
أكد رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، ومقره روسيا، ليونيد سيفاستيانوف، أن البابا فرنسيس يواصل الاستعداد للقاء البطريرك كيريل بطريرك موسكو وكل روسيا في... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T12:54+0000
2023-03-12T12:54+0000
2023-03-12T12:54+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أكد ليونيد أن البابا فرنسيس أخبره أن الاستعدادات للقاء البطريرك كيريل في القدس مستمرة، وأنه يعتبر البطريرك شقيقه.وقال ليونيد الذي يتواصل بانتظام مع البابا: "لقد كتب لي (البابا فرانسيس) مؤخرًا - قبل حوالي أسبوع - أنهم يحضرون لاجتماع في القدس، وقال إنه يعتبر البطريرك كيريل شقيقه، وأن لديهم تفاهمًا متبادلًا تامًا".وكان البابا فرانسيس قد التقى والبطريرك كيريل لأول مرة في كوبا في فبراير 2016 ، في لقاء تاريخي يمثل أول لقاء وجهاً لوجه بين رؤساء الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية منذ الانقسام 1054.قال متروبوليت فولوكولامسك أنتوني، رئيس دائرة العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو، لوكالة سبوتنيك إن الفاتيكان قد علق التحضير لاجتماع جديد، يمكن أن يعقد في القدس في الربيع.طالع أيضا: إعلام: الفاتيكان يبحث إمكانية لقاء البابا فرنسيس والبطريرك كيريل في القدس
https://sputnikarabic.ae/20160212/1017464063.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار روسيا اليوم
مسؤول: التحضير مستمر لعقد لقاء بين بابا الفاتيكان والبطريرك كيريل في القدس
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أكد رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، ومقره روسيا، ليونيد سيفاستيانوف، أن البابا فرنسيس يواصل الاستعداد للقاء البطريرك كيريل بطريرك موسكو وكل روسيا في القدس.
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أكد ليونيد أن البابا فرنسيس أخبره
أن الاستعدادات للقاء البطريرك كيريل في القدس مستمرة، وأنه يعتبر البطريرك شقيقه.
12 فبراير 2016, 19:03 GMT
وقال ليونيد الذي يتواصل بانتظام مع البابا: "لقد كتب لي (البابا فرانسيس) مؤخرًا - قبل حوالي
أسبوع - أنهم يحضرون لاجتماع في القدس، وقال إنه يعتبر البطريرك كيريل شقيقه، وأن لديهم تفاهمًا متبادلًا تامًا".
وكان البابا فرانسيس قد التقى والبطريرك كيريل لأول مرة في كوبا في فبراير 2016 ، في لقاء تاريخي يمثل أول لقاء وجهاً لوجه بين رؤساء الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية منذ الانقسام 1054.
وكان من المقرر مبدئيًا عقد الاجتماع الثاني في 14 يونيو 2022 في القدس، لكن انتهى به الأمر إلى تأجيله "باتفاق متبادل" لتجنب الخلافات وسط الأزمة الأوكرانية.
قال متروبوليت فولوكولامسك أنتوني، رئيس دائرة العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو، لوكالة سبوتنيك إن الفاتيكان قد علق التحضير لاجتماع جديد، يمكن أن يعقد في القدس في الربيع.