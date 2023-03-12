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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230312/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تحاول-بناء-تحصينات-جديدة-على-محور-كراسنوليمان-1074628001.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تحاول بناء تحصينات جديدة على محور كراسنوليمان
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تحاول بناء تحصينات جديدة على محور كراسنوليمان
كشف خبير عسكري متقاعد، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تحاول بناء دفاعات عسكرية جديدة على محور كراسنوليمان بعد انهيار الخطوط الأمامية في المنطقة. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T07:53+0000
2023-03-12T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسنوليمان بدأت تنهار لكنهم يحاولون دعم وإنشاء دفاعات جديدة لتقوية موقفهم العسكري في المنطقة".وأضاف ماروتشكو"من أجل استعادة الجاهزية القتالية للوحدات وتعزيز المواقع الدفاعية يركز العدو جهوده الرئيسية على حماية المناطق المحتلة والدفاع عنها وإعادة تجهيز المواقع بشكل هندسي".ووفقًا لماروشكو، فإن القوات الأوكرانية تقوم بنشاط وأعمال التحصين في مناطق قرى تيرني وزاريشونوي ويامبول.
https://sputnikarabic.ae/20230312/صحيفة-تحذر-من-كارثة-في-حال-تنفيذ-العملية-السرية-الأمريكية-في-شبه-جزيرة-القرم-1074625184.html
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روسيا
روسيا

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تحاول بناء تحصينات جديدة على محور كراسنوليمان

07:53 GMT 12.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشف خبير عسكري متقاعد، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تحاول بناء دفاعات عسكرية جديدة على محور كراسنوليمان بعد انهيار الخطوط الأمامية في المنطقة.
وقال أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسنوليمان بدأت تنهار لكنهم يحاولون دعم وإنشاء دفاعات جديدة لتقوية موقفهم العسكري في المنطقة".
القوات الروسية المشاركة في التفتيش المفاجئ على الاستعداد القتالي جنوبي وغربي البلاد في ميدان أوبوك في شبه جزيرة القرم، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة تحذر من كارثة في حال تنفيذ العملية السرية الأمريكية في شبه جزيرة القرم
05:52 GMT
وأضاف ماروتشكو"من أجل استعادة الجاهزية القتالية للوحدات وتعزيز المواقع الدفاعية يركز العدو جهوده الرئيسية على حماية المناطق المحتلة والدفاع عنها وإعادة تجهيز المواقع بشكل هندسي".
ووفقًا لماروشكو، فإن القوات الأوكرانية تقوم بنشاط وأعمال التحصين في مناطق قرى تيرني وزاريشونوي ويامبول.
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