https://sputnikarabic.ae/20230312/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تحاول-بناء-تحصينات-جديدة-على-محور-كراسنوليمان-1074628001.html

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تحاول بناء تحصينات جديدة على محور كراسنوليمان

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تحاول بناء تحصينات جديدة على محور كراسنوليمان

كشف خبير عسكري متقاعد، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تحاول بناء دفاعات عسكرية جديدة على محور كراسنوليمان بعد انهيار الخطوط الأمامية في المنطقة. 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T07:53+0000

2023-03-12T07:53+0000

2023-03-12T07:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87d0724e2f4755ee04111894a38befd7.jpg

وقال أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسنوليمان بدأت تنهار لكنهم يحاولون دعم وإنشاء دفاعات جديدة لتقوية موقفهم العسكري في المنطقة".وأضاف ماروتشكو"من أجل استعادة الجاهزية القتالية للوحدات وتعزيز المواقع الدفاعية يركز العدو جهوده الرئيسية على حماية المناطق المحتلة والدفاع عنها وإعادة تجهيز المواقع بشكل هندسي".ووفقًا لماروشكو، فإن القوات الأوكرانية تقوم بنشاط وأعمال التحصين في مناطق قرى تيرني وزاريشونوي ويامبول.

https://sputnikarabic.ae/20230312/صحيفة-تحذر-من-كارثة-في-حال-تنفيذ-العملية-السرية-الأمريكية-في-شبه-جزيرة-القرم-1074625184.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا