https://sputnikarabic.ae/20230312/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تحاول-بناء-تحصينات-جديدة-على-محور-كراسنوليمان-1074628001.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تحاول بناء تحصينات جديدة على محور كراسنوليمان
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تحاول بناء تحصينات جديدة على محور كراسنوليمان
كشف خبير عسكري متقاعد، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تحاول بناء دفاعات عسكرية جديدة على محور كراسنوليمان بعد انهيار الخطوط الأمامية في المنطقة. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T07:53+0000
2023-03-12T07:53+0000
2023-03-12T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسنوليمان بدأت تنهار لكنهم يحاولون دعم وإنشاء دفاعات جديدة لتقوية موقفهم العسكري في المنطقة".وأضاف ماروتشكو"من أجل استعادة الجاهزية القتالية للوحدات وتعزيز المواقع الدفاعية يركز العدو جهوده الرئيسية على حماية المناطق المحتلة والدفاع عنها وإعادة تجهيز المواقع بشكل هندسي".ووفقًا لماروشكو، فإن القوات الأوكرانية تقوم بنشاط وأعمال التحصين في مناطق قرى تيرني وزاريشونوي ويامبول.
https://sputnikarabic.ae/20230312/صحيفة-تحذر-من-كارثة-في-حال-تنفيذ-العملية-السرية-الأمريكية-في-شبه-جزيرة-القرم-1074625184.html
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روسيا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تحاول بناء تحصينات جديدة على محور كراسنوليمان
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كشف خبير عسكري متقاعد، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تحاول بناء دفاعات عسكرية جديدة على محور كراسنوليمان بعد انهيار الخطوط الأمامية في المنطقة.
وقال أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسنوليمان بدأت تنهار لكنهم يحاولون دعم وإنشاء دفاعات جديدة لتقوية موقفهم العسكري في المنطقة".
وأضاف ماروتشكو"من أجل استعادة الجاهزية القتالية للوحدات وتعزيز المواقع الدفاعية يركز العدو جهوده الرئيسية على حماية المناطق المحتلة والدفاع عنها وإعادة تجهيز المواقع بشكل هندسي".
ووفقًا لماروشكو، فإن القوات الأوكرانية تقوم بنشاط وأعمال التحصين في مناطق قرى تيرني وزاريشونوي ويامبول.