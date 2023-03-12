https://sputnikarabic.ae/20230312/مصدر-لـسبوتنيك-إصابة-3-عسكريين-سوريين-بجروح-جراء-الضربة-الإسرائيلية-على-مدينة-مصياف-1074625306.html
مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة 3 عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة مصياف
مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة 3 عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة مصياف
كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأحد، عن إصابة 3 عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة مصياف. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T05:49+0000
2023-03-12T05:49+0000
2023-03-12T06:05+0000
العالم العربي
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وذكر المصدر للوكالة أنه عند الساعة السابعة ونصف من صباح اليوم الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من شمالي لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة.وأضاف المصدر بالقول أن وسائط دفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدو وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
https://sputnikarabic.ae/20230312/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-حماة--1074624331.html
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العالم العربي
مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة 3 عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة مصياف
05:49 GMT 12.03.2023 (تم التحديث: 06:05 GMT 12.03.2023) تابعنا عبر
كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأحد، عن إصابة 3 عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة مصياف.
وذكر المصدر للوكالة أنه عند الساعة السابعة ونصف من صباح اليوم الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من شمالي لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة.
وأضاف المصدر بالقول أن وسائط دفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدو وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.