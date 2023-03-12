https://sputnikarabic.ae/20230312/مظاهرات-تطالب-الحكومة-السويسرية-بالحياد-والعمل-لإنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-1074639666.html

مظاهرات تطالب الحكومة السويسرية بالحياد والعمل لإنهاء النزاع في أوكرانيا

مظاهرات تطالب الحكومة السويسرية بالحياد والعمل لإنهاء النزاع في أوكرانيا

مظاهرات في العاصمة السويسرية تطالب الحكومة بالحياد والعمل على إنهاء النزاع العسكري في أوكرانيا، وإيران تبرم عقدا لشراء طائرات "سوخوي" الروسية وواشنطن تحذر. 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T14:48+0000

2023-03-12T14:48+0000

2023-03-12T14:49+0000

راديو

عالم سبوتنيك

سويسرا

الصين

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار السودان اليوم

أخبار سد النهضة الإثيوبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0c/1074638631_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8f01bf7747b4fe09a3c953d04ee350f2.png

مظاهرات تطالب الحكومة السويسرية بالحياد والعمل لإنهاء النزاع في أوكرانيا ، إيران تبرم عقدا لشراء طائرات سوخوي الروسية وواشنطن تحذر مظاهرات تطالب الحكومة السويسرية بالحياد والعمل لإنهاء النزاع في أوكرانيا ، إيران تبرم عقدا لشراء طائرات سوخوي الروسية وواشنطن تحذر

المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن عن خطة لإجراء "حوارات أمنية" لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية، وإثيوبيا تؤكد المضي في ملء سد النهضة وترفض تدخل الجامعة العربية، ومصر تطلب من الأشقاء العرب التدخل.البنكان المركزيان في السودان وروسيا يجريان محادثات حول إمكانية استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين البلدين.مظاهرات في العاصمة السويسرية برن تطالب الحكومة بالحياد والعمل على إنهاء النزاع العسكري في أوكرانياخرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة السويسرية برن، تدعو حكومة البلاد إلى الحفاظ على سياسة الحياد فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الاحتجاج نُظم في الساحة الرئيسية في برن حيث تقع المباني الحكومية. وكان المتظاهرون يحثون السلطات السويسرية على إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا وإعادة سويسرا إلى "الحياد بنسبة 100%".وكان الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس قد قال، إن سويسرا مستعدة للتوسط في النزاع بين روسيا وأوكرانيا وتوفير برنامجها الخاص للمفاوضات.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بما أن سويسرا فقدت وضعها المحايد بالانضمام إلى العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، فإنها لا يمكن أن تكون بمثابة وسيط لمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.وأضاف العلي أن "الموقف السياسي يؤثر على الثقة في البنوك السويسرية والمركز المالي السويسري وبالتالي الشعب السويسري يدرك هذه الحقيقة خاصةً وأن له تأثيرا كبيرا، كما أن طبيعة النظام السياسي كونفدرالي، وبالتالي الشعب له الحق في التصويت المباشر على الكثير من القرارات".إيران تبرم عقدا لشراء طائرات سوخوي الروسية وواشنطن تحذرأعلنت إيران أنها أبرمت مع روسيا عقداً لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي "SU-35"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، رغم تحذير الولايات المتحدة من التعاون العسكري بين طهران وموسكو.وقالت وكالة "إرنا" نقلاً عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، إنه "بعد رفع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على شراء الأسلحة التقليدية في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أبرمت إيران عقداً لشراء طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي SU-35".وتهدّد واشنطن بفرض عقوبات قاسية على أي دولة تتعامل مع القوات الإيرانية، وخصوصاً الحرس الثوري المُدرج في قائمة "المنظمات الإرهابية" الأمريكية.كما حذرت واشنطن من التعاون العسكري بين إيران وروسيا، في الوقت الذي تُتهم فيه طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة تستخدمها في أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه إيران.وأكد أن التعاطي المباشر بين روسيا وإيران يقود إلى تكامل وتبادل في الخبرات العسكرية مما يؤدي إلى زيادة في قوة كل منهما، ويشكل صفعة قاسية للسياسة الأمريكية وفعلا دفاعيا عسكريا يمكن البلدان من امتلاك المزيد من القدرات والمناعة الدفاعية.وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي أن هذه الخطوة تفتح المجال لتعاون عسكري واسع النطاق للبلدين الأمر الذي ينعكس على القدرات العسكرية لهما بشكل إيجابي يناقض تطلعات الولايات المتحدة.المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن عن خطة لإجراء "حوارات أمنية" لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية.أعلن عبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا عن خطته لحل الأزمة وذلك من خلال تشكيل فريق رفيع المستوى تختاره الدوائر الحكومية والاجتماعية والجهات المعنية الليبية على أن تقوم البعثة الأممية بتسيير المفاوضات من أجل التوصل لحل وسط.وقال في مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس: "سيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم عبر لجنة رفيعة المستوى وستتولى لجنة 5+5 إجراء الحوارات الأمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية".وأشار باتيلي إلى أنه "يمكن إجراء الانتخابات في نهاية العام 2023، إذا جرى وضع القوانين الانتخابية بنهاية يونيو المقبل".وأعلن رئيس المجلسي الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية دعمهما للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي لحل الأزمة الليبية.وأشار رويحة أن عبد الله باتيلي ربما يحاول تقليص عدد الممثلين من النواب وعدد الممثلين من المجلس الأعلى للدولة في اللجنة القادمة إلى ستة فقط، وسوف يعول على المجلس الرئاسي لاختيار الأعضاء في اللجنتين الذي سيطلقهما حتى لا يُتهم كما اتُهمت ستيفاني أنها وضعت لجنة بإرادة وآلية منفردة".إثيوبيا تؤكد المضي في ملء سد النهضة وترفض تدخل الجامعة العربية ومصر تطلب من الأشقاء العرب التدخلأعربت إثيوبيا عن استيائها من "قرار" جامعة الدول العربية الصادر بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أنها ماضية في الملء وتمسكها بحل "إفريقي" للأزمة.وأكد بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية، أن الاتحاد الأفريقي يعمل على تسهيل المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر لحل القضايا العالقة المتبقية، وأن الحكومة مستمرة في ملء وتشغيل سد النهضة وفقًا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في مارس 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان، مع الاحترام الكامل لمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه العابرة للحدود.اعتمدت جامعة الدول العربية عقب اجتماع وزاري "قرارًا بشأن سد النهضة بالإجماع، يدعو أديس أبابا لإبداء المرونة في القضية، فضلاً عن طرح الأزمة كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة".بينما طالبت مصر الدول العربية بالعمل على إيقاف إثيوبيا عن الاستمرار في التصرف بشكل أحادي مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بمورد المياه الوحيد للشعب المصري.وقللت الحسيني من إمكانية نجاح وساطة الجامعة العربية، وإن كانت هناك دول عربية بعينها يمكن أن تحقق نجاحًا ولو جزئيًا في الحديث مع إثيوبيا كون تلك الدول تربطها بإثيوبيا علاقات تجارية واستثمارات كبيرة.البنكان المركزيان في السودان وروسيا يجريان محادثات حول إمكانية استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين البلدينأكد سفير السودان لدى روسيا، حسن محمد الغزالي، إن البنكين المركزيين في السودان وروسيا يجريان محادثات حول إمكانية استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين البلدين.وقال الغزالي إن "روسيا اقترحت على السودان استخدام نظام المعاملات المالية حيث تستخدم العملات الوطنية".وأضاف السفير أن المناقشات مستمرة في هذه المسألة من قبل البنوك المركزية في كلا البلدين لكي يتم تحديد مدى إمكانية تنفيذ هذه الخطوة مشيرا الى أنها مسألة فنية إلى حد كبير".وأشار الغزالي إلى أن الخرطوم تسعى لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين السودان وروسيا. وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهل حركة الأفراد والتجارة وتؤثر إيجابيا في العلاقات الثنائية.وأشار إلى أنه بعد رفع العقوبات الاقتصادية بقرار الرئيس السابق دونالد ترامب في 2017 لم يستطيع السودان أن يجري تحويلات مالية مع المؤسسات الدولية بصورة جيدة وذلك بسبب وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى تم رفع اسم السودان من القائمة قبل عامين ولكن لم يتحسن الوضع في إيجاد منافذ المؤسسات المالية للتحويلات بصورة أساسية.ولفت إلى أن الولايات المتحدة وضعت نظام سويفت كجزء من العقوبات وهو خطأ كبير للغرب، مما جعل روسيا تتجه لابتكار نظام جديد للتحويلات المالية، إلى جانب النظام الصيني، وإذا تم ربط النظامين ستنضم إليه الكثير من الدول، ويكون نظام تحويل موازي لسويفت، حتى لا يستطيع الغرب في المرحلة المقبلة فرض عقوبات تتعلق بالمعاملات المالية.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

سويسرا

الصين

أخبار سد النهضة الإثيوبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, سويسرا, الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, аудио