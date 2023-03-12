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https://sputnikarabic.ae/20230312/نائب-لبناني-الاتفاق-السعودي-الإيراني-يطمئن-الدول-في-المنطقة-1074648329.html
نائب لبناني: الاتفاق السعودي الإيراني يطمئن الدول في المنطقة
نائب لبناني: الاتفاق السعودي الإيراني يطمئن الدول في المنطقة
اعتبر النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "الوفاء للمقاومة"، حسين جشي، أن الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية له جوانب إيجابية متعددة. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T20:10+0000
2023-03-12T20:10+0000
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وفي حديث خاص إلى "سبوتنيك" قال جشي إن "الجانب الأول له علاقة في منطقة الخليج والتفاهم بين دول الخليج والتقارب يساعد على استقرار المنطقة بعيدًا عن التدخلات الخارجية"، لافتًا إلى أن "الجانب الثاني كدولتين كبيرتين مسلمتين يعزز جو التلاحم، إن صح التعبير إيران محسوبة كدولة وكزعامة شيعية والسعودية زعامة على مستوى السنة وهذا الأمر إيجابي ويريح".وأشار إلى أن "هذا الاتفاق يطمئن الدول في المنطقة، أن تتكل على بعضها وأن لا تظل رهينة للأمريكي".وأكد جشي أنه "من المفترض أن يكون له انعكاسات إيجابية، وإذا ذهبت الأمور باتجاه تطور هذا الاتفاق وتثبيته فالأكيد أنه سيريح المنطقة وسيخفف من الملفات الساخنة في المنطقة".أما عن إمكانية تأثير هذا الاتفاق على ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، فرأى جشي أن "المنطقة كلها ستتأثر، ولبنان كونه بلد صغير يتأثر كثيرًا بالخارج، وبالتأكيد لبنان سيتأثر في الاتجاه الإيجابي ونأمل أن يؤثر بالاتجاه الإيجابي في موضوع الانتخابات الرئاسية".واتفقت إيران والسعودية، يوم الجمعة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".
https://sputnikarabic.ae/20230312/الكويت-ترحب-باستئناف-العلاقات-بين-السعودية-وإيران-وتؤكد-أنه-يسهم-في-تعزيز-الأمن-في-المنطقة-1074646230.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان

نائب لبناني: الاتفاق السعودي الإيراني يطمئن الدول في المنطقة

20:10 GMT 12.03.2023
© AFP 2023 / IBRAHIM AMROلبنان - البرلمان اللبناني
لبنان - البرلمان اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023 / IBRAHIM AMRO
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اعتبر النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "الوفاء للمقاومة"، حسين جشي، أن الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية له جوانب إيجابية متعددة.
وفي حديث خاص إلى "سبوتنيك" قال جشي إن "الجانب الأول له علاقة في منطقة الخليج والتفاهم بين دول الخليج والتقارب يساعد على استقرار المنطقة بعيدًا عن التدخلات الخارجية"، لافتًا إلى أن "الجانب الثاني كدولتين كبيرتين مسلمتين يعزز جو التلاحم، إن صح التعبير إيران محسوبة كدولة وكزعامة شيعية والسعودية زعامة على مستوى السنة وهذا الأمر إيجابي ويريح".
وأشار إلى أن "هذا الاتفاق يطمئن الدول في المنطقة، أن تتكل على بعضها وأن لا تظل رهينة للأمريكي".
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وأكد جشي أنه "من المفترض أن يكون له انعكاسات إيجابية، وإذا ذهبت الأمور باتجاه تطور هذا الاتفاق وتثبيته فالأكيد أنه سيريح المنطقة وسيخفف من الملفات الساخنة في المنطقة".
أما عن إمكانية تأثير هذا الاتفاق على ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، فرأى جشي أن "المنطقة كلها ستتأثر، ولبنان كونه بلد صغير يتأثر كثيرًا بالخارج، وبالتأكيد لبنان سيتأثر في الاتجاه الإيجابي ونأمل أن يؤثر بالاتجاه الإيجابي في موضوع الانتخابات الرئاسية".
واتفقت إيران والسعودية، يوم الجمعة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
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وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".
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