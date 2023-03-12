https://sputnikarabic.ae/20230312/نتنياهو-ما-يهم-المعارضة-الإسرائيلية-هو-خلق-الفوضى-والإطاحة-بالحكومة-1074638456.html

نتنياهو: ما يهم المعارضة الإسرائيلية هو خلق الفوضى والإطاحة بالحكومة

نتنياهو: ما يهم المعارضة الإسرائيلية هو خلق الفوضى والإطاحة بالحكومة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن ما يهم المعارضة في البلاد هو خلق الفوضى والإطاحة بالحكومة المنتخبة. 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T14:13+0000

2023-03-12T14:13+0000

2023-03-12T14:13+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

الأخبار

العالم

الكنيست الإسرائيلي

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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه قبل 4 أشهر ذهبت إسرائيل إلى انتخابات برلمانية، وتمكنت حكومته من الحصول على تفويض من المواطنين بإدارة شؤون إسرائيل.وأفاد نتنياهو بأن المعارضة لم ترغب في إجراء مفاوضات وإنما تريد بث الفوضى وتقويض أركان الحكومة الجديدة تحت قيادته، بل والإطاحة بحكومته فعليا.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن حكومته المنتخبة هي المسؤولة عن الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى في البلاد.وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددها إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/ كانون الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230310/لابيد-نتنياهو-ديكتاتور-ولا-يمكنه-التوقف-عن-الكذب-1074543523.html

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