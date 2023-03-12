https://sputnikarabic.ae/20230312/وزير-الخارجية-الأوكراني-لن-نحصل-على-المقاتلات-الجوية-الغربية-في-المستقبل-القريب-1074630887.html
وزير الخارجية الأوكراني: لن نحصل على المقاتلات الجوية الغربية في المستقبل القريب
وزير الخارجية الأوكراني: لن نحصل على المقاتلات الجوية الغربية في المستقبل القريب
اعترف وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أن كييف لا تظن أن الدول الغربية ستعمل على إرسال المقاتلات الجوية لبلاده في المستقبل القريب. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T10:13+0000
2023-03-12T10:13+0000
2023-03-12T10:13+0000
العالم
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وقال كوليبا خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية إن كييف لا تعتمد على الإرسال المبكر للمقاتلات الجوية الغربية.وأضاف كوليبا قائلا: "لا أتوقع تسليم المقاتلين في أي وقت قريب لأنها مهمة صعبة للغاية من حيث الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا".ودعا كوليبا الغرب إلى بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين في البداية، حتى لا يتم إضاعة الوقت في ذلك لاحقًا.
https://sputnikarabic.ae/20230223/إعلام-بولندا-تقول-إن-أوكرانيا-ستحصل-على-طائرات-مقاتلة-عاجلا-أو-آجلا-1073936056.html
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العالم
وزير الخارجية الأوكراني: لن نحصل على المقاتلات الجوية الغربية في المستقبل القريب
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اعترف وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أن كييف لا تظن أن الدول الغربية ستعمل على إرسال المقاتلات الجوية لبلاده في المستقبل القريب.
وقال كوليبا خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية إن كييف لا تعتمد على الإرسال المبكر للمقاتلات الجوية الغربية.
وأضاف كوليبا قائلا: "لا أتوقع تسليم المقاتلين في أي وقت قريب لأنها مهمة صعبة للغاية من حيث الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا".
ودعا كوليبا الغرب إلى بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين في البداية، حتى لا يتم إضاعة الوقت في ذلك لاحقًا.