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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230312/وزير-الخارجية-الإيطالي-الغرب-لم-يناقش-أبدا-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1074644959.html
وزير الخارجية الإيطالي: الغرب لم يناقش أبدا إرسال قوات إلى أوكرانيا
وزير الخارجية الإيطالي: الغرب لم يناقش أبدا إرسال قوات إلى أوكرانيا
قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الأحد، إن الدول الغربية لم تناقش أبدا إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، وذلك ردا على التصريح الأخير لرئيس... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T17:12+0000
2023-03-12T17:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. وأوضح تاجاني لمحطة "راديو 24": "ليس لدي علم بهذا، لم نتحدث أبدا عن إرسال قوات إلى كييف، أول أمس كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ولم يكن هناك أي حديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا".جاءت تصريحات تاجاني ردا على تصريح لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يوم الجمعة الماضي، قال فيه إن الدول الغربية باتت تقترب من إجراء مناقشة جادة لاحتمال دخول قوات الحلفاء إلى أراضي أوكرانيا.وقال أوربان عبر راديو "كوسوث": "برأيي، نحن قريبون جدا وبكل جدية، من مناقشة خيار عبور جنود الدول الحليفة لكييف، ودخول الأراضي الأوكرانية. كان العالم بعيداً جدًا من فكرة تحويل حرب محلية كانت تدور حول لوغانسك ودونيتسك إلى حرب عالمية. يومًا بعد يوم يتزايد احتمال حدوث ذلك".يذكر أن الدول الغربية كثفت من دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير/ شباط 2022، فيما حذر الكرملين مرارا وتكرارا من المزيد من التصعيد الذي يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المباشر في الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230311/خبير-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-سيحول-الصراع-لحرب-عالمية-ثالثة-1074606751.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, أخبار أوكرانيا, الأخبار

وزير الخارجية الإيطالي: الغرب لم يناقش أبدا إرسال قوات إلى أوكرانيا

17:12 GMT 12.03.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badiasأنطونيو تاجاني
أنطونيو تاجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الأحد، إن الدول الغربية لم تناقش أبدا إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، وذلك ردا على التصريح الأخير لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشأن هذه المسألة.
سبوتنيك. وأوضح تاجاني لمحطة "راديو 24": "ليس لدي علم بهذا، لم نتحدث أبدا عن إرسال قوات إلى كييف، أول أمس كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ولم يكن هناك أي حديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا".
جاءت تصريحات تاجاني ردا على تصريح لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يوم الجمعة الماضي، قال فيه إن الدول الغربية باتت تقترب من إجراء مناقشة جادة لاحتمال دخول قوات الحلفاء إلى أراضي أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سيحول الصراع لحرب عالمية ثالثة
أمس, 13:40 GMT
وقال أوربان عبر راديو "كوسوث": "برأيي، نحن قريبون جدا وبكل جدية، من مناقشة خيار عبور جنود الدول الحليفة لكييف، ودخول الأراضي الأوكرانية. كان العالم بعيداً جدًا من فكرة تحويل حرب محلية كانت تدور حول لوغانسك ودونيتسك إلى حرب عالمية. يومًا بعد يوم يتزايد احتمال حدوث ذلك".
يذكر أن الدول الغربية كثفت من دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير/ شباط 2022، فيما حذر الكرملين مرارا وتكرارا من المزيد من التصعيد الذي يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المباشر في الصراع.
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