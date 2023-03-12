https://sputnikarabic.ae/20230312/وزير-الخارجية-الإيطالي-الغرب-لم-يناقش-أبدا-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1074644959.html
وزير الخارجية الإيطالي: الغرب لم يناقش أبدا إرسال قوات إلى أوكرانيا
وزير الخارجية الإيطالي: الغرب لم يناقش أبدا إرسال قوات إلى أوكرانيا
قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الأحد، إن الدول الغربية لم تناقش أبدا إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، وذلك ردا على التصريح الأخير لرئيس... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T17:12+0000
2023-03-12T17:12+0000
2023-03-12T17:12+0000
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سبوتنيك. وأوضح تاجاني لمحطة "راديو 24": "ليس لدي علم بهذا، لم نتحدث أبدا عن إرسال قوات إلى كييف، أول أمس كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ولم يكن هناك أي حديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا".جاءت تصريحات تاجاني ردا على تصريح لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يوم الجمعة الماضي، قال فيه إن الدول الغربية باتت تقترب من إجراء مناقشة جادة لاحتمال دخول قوات الحلفاء إلى أراضي أوكرانيا.وقال أوربان عبر راديو "كوسوث": "برأيي، نحن قريبون جدا وبكل جدية، من مناقشة خيار عبور جنود الدول الحليفة لكييف، ودخول الأراضي الأوكرانية. كان العالم بعيداً جدًا من فكرة تحويل حرب محلية كانت تدور حول لوغانسك ودونيتسك إلى حرب عالمية. يومًا بعد يوم يتزايد احتمال حدوث ذلك".يذكر أن الدول الغربية كثفت من دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير/ شباط 2022، فيما حذر الكرملين مرارا وتكرارا من المزيد من التصعيد الذي يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المباشر في الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230311/خبير-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-سيحول-الصراع-لحرب-عالمية-ثالثة-1074606751.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
وزير الخارجية الإيطالي: الغرب لم يناقش أبدا إرسال قوات إلى أوكرانيا
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قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الأحد، إن الدول الغربية لم تناقش أبدا إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، وذلك ردا على التصريح الأخير لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشأن هذه المسألة.
سبوتنيك. وأوضح تاجاني لمحطة "راديو 24": "ليس لدي علم بهذا، لم نتحدث أبدا عن إرسال قوات إلى كييف، أول أمس كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ولم يكن هناك أي حديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا".
جاءت تصريحات تاجاني ردا على تصريح لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان
، يوم الجمعة الماضي، قال فيه إن الدول الغربية باتت تقترب من إجراء مناقشة جادة لاحتمال دخول قوات الحلفاء إلى أراضي أوكرانيا.
وقال أوربان عبر راديو "كوسوث": "برأيي، نحن قريبون جدا وبكل جدية، من مناقشة خيار عبور جنود الدول الحليفة لكييف، ودخول الأراضي الأوكرانية. كان العالم بعيداً جدًا من فكرة تحويل حرب محلية كانت تدور حول لوغانسك ودونيتسك إلى حرب عالمية. يومًا بعد يوم يتزايد احتمال حدوث ذلك".
يذكر أن الدول الغربية كثفت من دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا يوم 24 فبراير/ شباط 2022، فيما حذر الكرملين مرارا وتكرارا من المزيد من التصعيد الذي يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المباشر في الصراع.