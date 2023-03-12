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https://sputnikarabic.ae/20230312/وزير-الدفاع-التركي-ننتظر-من-دمشق-تفهم-موقفنا-تجاه-وحدات-حماية-الشعب-الكردية-1074632673.html
وزير الدفاع التركي: ننتظر من دمشق تفهم موقفنا تجاه وحدات حماية الشعب الكردية
وزير الدفاع التركي: ننتظر من دمشق تفهم موقفنا تجاه وحدات حماية الشعب الكردية
أكد وزير الدفاع التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، أن أنقرة تنتظر من دمشق أن تتفهم موقفها من وحدات حماية الشعب الكردية، المتواجدة على الأراضي السورية. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T11:26+0000
2023-03-12T11:26+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أكار، خلال مقابلة مع وكالة "الأناضول"، "ننتظر من دمشق تفهم موقفنا حيال وحدات حماية الشعب".وأضاف "نؤيد استمرار المفاوضات بين أنقرة ودمشق بعد الاجتماعات الفنية التي ستجري الأسبوع المقبل".وتابع "لسنا محتلين للأراضي السورية وتواجدنا هناك يهدف إلى مكافحة الإرهاب، وحماية حدودنا ووحدة أراضينا".وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في مناطق تسيطر عليها القوات التركية، شمالي سوريا.كان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو قد أعلن، في 8 آذار/مارس الجاري، أن العمل جار على تنظيم اجتماع رباعي يضم وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا.وأوضح تشاووش أوغلو، أن الاجتماع سيعقد بدعوة من روسيا.واستضافت موسكو، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لقاء ضم وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، جرت خلاله مناقشة سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.وعُد ذلك أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري يجمع تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر في العلاقات بين الجارتين.
https://sputnikarabic.ae/20230106/تركيا-أكدنا-ضرورة-حل-الأزمة-السورية-بطريقة-شاملة-وبمشاركة-الجميع-1071992487.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير الدفاع التركي: ننتظر من دمشق تفهم موقفنا تجاه وحدات حماية الشعب الكردية

11:26 GMT 12.03.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© Sputnik . Stringer
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أكد وزير الدفاع التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، أن أنقرة تنتظر من دمشق أن تتفهم موقفها من وحدات حماية الشعب الكردية، المتواجدة على الأراضي السورية.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أكار، خلال مقابلة مع وكالة "الأناضول"، "ننتظر من دمشق تفهم موقفنا حيال وحدات حماية الشعب".

وأضاف "نؤيد استمرار المفاوضات بين أنقرة ودمشق بعد الاجتماعات الفنية التي ستجري الأسبوع المقبل".

وتابع "لسنا محتلين للأراضي السورية وتواجدنا هناك يهدف إلى مكافحة الإرهاب، وحماية حدودنا ووحدة أراضينا".
وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في مناطق تسيطر عليها القوات التركية، شمالي سوريا.
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
تركيا: أكدنا ضرورة حل الأزمة السورية بطريقة شاملة وبمشاركة الجميع
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كان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو قد أعلن، في 8 آذار/مارس الجاري، أن العمل جار على تنظيم اجتماع رباعي يضم وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن الاجتماع سيعقد بدعوة من روسيا.

واستضافت موسكو، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لقاء ضم وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، جرت خلاله مناقشة سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وعُد ذلك أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري يجمع تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر في العلاقات بين الجارتين.
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