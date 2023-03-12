https://sputnikarabic.ae/20230312/يخضع-للعقوبات-الأمريكية-بسبب-تعاونه-مع-روسيا-الصين-تعين-لي-شانغ-فو-وزيرا-جديدا-للدفاع-1074623847.html

يخضع للعقوبات الأمريكية بسبب تعاونه مع روسيا.. الصين تعين لي شانغ فو وزيرا جديدا للدفاع

يخضع للعقوبات الأمريكية بسبب تعاونه مع روسيا.. الصين تعين لي شانغ فو وزيرا جديدا للدفاع

وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية بالبلاد، على تعيين الجنرال لي شانغ فو، الخاضع لعقوبات أمريكية بحجة التعاون العسكري مع روسيا، في منصب... 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T04:25+0000

2023-03-12T04:25+0000

2023-03-12T05:03+0000

الصين

منصب وزير الدفاع

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الرئيس الصيني شي جين بينغ

روسيا

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بكين، 12 مارس - سبوتنيك. وجرى التصويت على تعيين الجنرال البالغ من العمر 65 عاما في المنصب الجديد، اليوم الأحد، خلال الجلسة الكاملة الخامسة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني .في عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على إدارة التدريب والتموين بالمجلس العسكري المركزي الصيني وعلى الجنرال لي شانغ فو، الذي كان يترأسها في ذلك الوقت، بسبب التعاون العسكري مع روسيا.ويرى بعض المراقبين، أن هذا الأمر، قد يجعل الاتصالات بين الولايات المتحدة والصين في المجال العسكري، محرجة إلى حد ما.وفي السياق، جرى يوم السبت، التصديق على تعيين لي تشيانغ رئيسا لمجلس الدولة الصيني بناء على ترشيح من الرئيس شي جين بينغ، وذلك خلال اجتماع كامل للدورة الأولى الجارية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية الصينية.ووقع شي جين بينغ، أمرا رئاسيا بتعيين لي تشيانغ رسميا رئيسا لمجلس الدولة بعد ذلك بوقت قصير.كما صوَّت نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للتصديق على تعيين تشانغ يو شيا وخه وي دونغ نائبين لرئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، وذلك بناء على ترشيح من شي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية.وجرى التصديق أيضا على تعيين لي شانغ فو، ليو تشن لي، مياو هوا، وتشانغ شنغ مين، أعضاءً باللجنة العسكرية المركزية.كما انتخب النواب ليو جين قوه رئيسا للجنة الرقابة الوطنية، وتشانغ جيون رئيسا لمحكمة الشعب العليا، ويينغ يونغ نائبا عاما للنيابة العامة الشعبية العليا.

https://sputnikarabic.ae/20230311/البرلمان-الصيني-يعين-نائبين-لرئيس-اللجنة-العسكرية-1074594168.html

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الصين, منصب وزير الدفاع, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الرئيس الصيني شي جين بينغ, روسيا