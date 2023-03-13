https://sputnikarabic.ae/20230313/أسباب-ونتائج-إفلاس-بنوك-أمريكية-واحتمال-تكرار-سيناريو-2008-1074685678.html
أسباب ونتائج إفلاس بنوك أمريكية واحتمال تكرار سيناريو 2008
أسباب ونتائج إفلاس بنوك أمريكية واحتمال تكرار سيناريو 2008
نناقش في هذه الحلقة: وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن خلاف بين واشنطن وكييف. توزيع مساعدات طبية وغذائية جمعها فريق "سبوتنيك" على متضرري الزلزال في حماة. وزير... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T13:44+0000
2023-03-13T13:44+0000
2023-03-13T13:44+0000
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أسباب ونتائج إفلاس بنوك أمريكية واحتمال تكرار سيناريو 2008
أسباب ونتائج إفلاس بنوك أمريكية واحتمال تكرار سيناريو 2008
أفلس بنك سيغنتشر، وسيليكون فالي، الأمريكيان وسط تحذيرات من امتداد هذا الإفلاس إلى بنوك أخرى، فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإيجاد حلول لهذه الأزمة، بينما اعتبرت موسكو أن الولايات المتحدة ستسعى إلى افتعال أزمات جديدة في العالم، وزيادة طباعة الدولارات، لتصدير هذه الأزمة إلى الخارج.حول هذا الموضوع، قال الأستاذ في جامعة الاقتصاد العليا، مارات بشيروف، لـ"سبوتنيك":بدوره، قال الخبير الاقتصادي والمالي، صلاح سلطان، لـ"بلا قيود":سياسي سعودي: الاتفاق السعودي الإيراني أهم حدث في المنطقةقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الاتفاق السعودي - الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار.فيما كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تفاصيل عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السعودية بوساطة صينية، مبينًا أنه جاء نتيجة عام ونصف العام من الجهود الدبلوماسية.يقول عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفى، في حديث لـ"بلا قيود" بهذا الصدد:بدوره يقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
أسباب ونتائج إفلاس بنوك أمريكية واحتمال تكرار سيناريو 2008
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نناقش في هذه الحلقة: وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن خلاف بين واشنطن وكييف. توزيع مساعدات طبية وغذائية جمعها فريق "سبوتنيك" على متضرري الزلزال في حماة. وزير الخارجية السعودي يعلن أن الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات معها. إفلاس بنوك أمريكية هل ينذر بأزمة عالمية كما في 2008؟. نقل دواعش إلى القواعد الأمريكية في سوريا.
أفلس بنك سيغنتشر، وسيليكون فالي، الأمريكيان وسط تحذيرات من امتداد هذا الإفلاس إلى بنوك أخرى، فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإيجاد حلول لهذه الأزمة، بينما اعتبرت موسكو أن الولايات المتحدة ستسعى إلى افتعال أزمات جديدة في العالم، وزيادة طباعة الدولارات، لتصدير هذه الأزمة إلى الخارج.
حول هذا الموضوع، قال الأستاذ في جامعة الاقتصاد العليا، مارات بشيروف، لـ"سبوتنيك":
" الأمريكيون في ورطة، ليس أمام بايدن الآن طريقة أخرى سوى إغراق النظام المالي بالمال. مع الأخذ بالاعتبار كل الإنفاق على أوكرانيا، وعلى الصناعات غير المشروعة من ألمانيا، ومن المشكوك فيه جدًا أن يكون لديه ما يكفي من المال، حتى لو كان لدى الاحتياطي الفيدرالي مطبعة خاصة للدولارات. إذا استمرت هذه القصة ونفدت الأموال التي كانت مخصصة للحكومة الأمريكية في إطار الميزانية السابقة، فسوف يتم إنفاقها على شكل واحد من اثني عشر من الميزانية الافتراضية، وهذا في الواقع فقط لصيانة جهاز الدولة. وسيتم تجميد جميع بنود الإنفاق الأخرى، بما في ذلك البنود الاجتماعية".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي والمالي، صلاح سلطان، لـ"بلا قيود":
"السبب يعود إلى زيادة أسعار الفائدة نحو 8 مرات بالسنة ما أثر بشكل مخيف على هذه المؤسسات المالية، إضافة إلى عدم ثقة المستثمرين الذين سحبوا ودائعهم، وأيضا بيع هذه البنوك جزءا من الأصول لاسترداد أموال المودعين والإيفاء بالتزاماتهم، وهذا يعني أن الهيئات الرقابية لم تكن واعية في إدارة الأصول لهذه البنوك غير العادية المختصة بالاستثمارات عالية المخاطر بكل معنى الكلمة، وهذه المؤسسات تدير حوالي 200 مليار دولار، لذلك فإن نتائج هذا الإفلاس سيؤثر على شركات أخرى، أي أن الأزمة بدأت ولن تنتهي هنا، وهذا بكل تأكيد سيؤثر على الاقتصاد الأمريكي والعالمي والخليجي، لهذا نحن حاليا بحاجة إلى امتحان مدة تحمل البنوك الموجودة في أمريكا وأوروبا ومنطقة الخليج".
سياسي سعودي: الاتفاق السعودي الإيراني أهم حدث في المنطقة
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الاتفاق السعودي - الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار.
فيما كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تفاصيل عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السعودية بوساطة صينية، مبينًا أنه جاء نتيجة عام ونصف العام من الجهود الدبلوماسية.
يقول عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفى، في حديث لـ"بلا قيود" بهذا الصدد:
"في الحقيقة، ما تم التوصل إليه من اتفاق سعودي إيراني، لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ومناقشة الكثير من القضايا، يعتبر أهم حدث في المنطقة، وذلك لأهمية البلدين في هذه المنطقة التي تشهد الكثير من المتغيرات والأحداث والتطورات، التي قد تقود إلى ما رغبة لأحد أن تشهدها، لذلك هذه فرصة مهمة للعمل من أجل تكريس استقرار منطقة كانت إيران من أحد الأسباب التي تقف وراء هذه الاضطرابات منذ أكثر من عقدين من الزمن".
بدوره يقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي، في حديث لبرنامجنا:
"لا شك في بداية الأمر، حتى لا نذهب بعيدا في التشاؤم أو في التفاؤل، أن نعترف بحقيقة أن الدولتين ما زالتا كما هي، فلا إيران تغيرت ولا السعودية كذلك، ما تبدل هو أن الطرفين وجدا بأن هناك حاجة أمنية للتوافق تسهيلا للملف الاقتصادي سواء الملف الإيراني مع الصين، أو الملف السعودي مع الصين، بمعنى أن الجانبين وجدا هامشا مشتركا، لتأجيل الخلافات، ليكون لديهم مزيدا من الوقت للتفرغ للموضوع الاقتصادي الذي يفيد كلا الطرفين بالدرجة الأولى، ويفيد الصين أيضا في هذا الإطار، وإذا ما حلت المشاكل الأمنية سترخي بظلالها إيجابيا على حل ملفات المنطقة سواء في لبنان أو اليمن والعراق".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...