https://sputnikarabic.ae/20230313/أسباب-ونتائج-إفلاس-بنوك-أمريكية-واحتمال-تكرار-سيناريو-2008-1074685678.html

أسباب ونتائج إفلاس بنوك أمريكية واحتمال تكرار سيناريو 2008

أسباب ونتائج إفلاس بنوك أمريكية واحتمال تكرار سيناريو 2008

نناقش في هذه الحلقة: وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن خلاف بين واشنطن وكييف. توزيع مساعدات طبية وغذائية جمعها فريق "سبوتنيك" على متضرري الزلزال في حماة. وزير... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T13:44+0000

2023-03-13T13:44+0000

2023-03-13T13:44+0000

راديو

بلا قيود

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أسباب ونتائج إفلاس بنوك أمريكية واحتمال تكرار سيناريو 2008 أسباب ونتائج إفلاس بنوك أمريكية واحتمال تكرار سيناريو 2008

أفلس بنك سيغنتشر، وسيليكون فالي، الأمريكيان وسط تحذيرات من امتداد هذا الإفلاس إلى بنوك أخرى، فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإيجاد حلول لهذه الأزمة، بينما اعتبرت موسكو أن الولايات المتحدة ستسعى إلى افتعال أزمات جديدة في العالم، وزيادة طباعة الدولارات، لتصدير هذه الأزمة إلى الخارج.حول هذا الموضوع، قال الأستاذ في جامعة الاقتصاد العليا، مارات بشيروف، لـ"سبوتنيك":بدوره، قال الخبير الاقتصادي والمالي، صلاح سلطان، لـ"بلا قيود":سياسي سعودي: الاتفاق السعودي الإيراني أهم حدث في المنطقةقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الاتفاق السعودي - الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار.فيما كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تفاصيل عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السعودية بوساطة صينية، مبينًا أنه جاء نتيجة عام ونصف العام من الجهود الدبلوماسية.يقول عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفى، في حديث لـ"بلا قيود" بهذا الصدد:بدوره يقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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