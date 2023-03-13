https://sputnikarabic.ae/20230313/إعلام-إفلاس-سيليكون-فالي-سيؤثر-على-60-شركة-هندية-1074654752.html

إعلام: إفلاس "سيليكون فالي" سيؤثر على 60 شركة هندية

إعلام: إفلاس "سيليكون فالي" سيؤثر على 60 شركة هندية

رأت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن إفلاس بنك "سيليكون فالي" الأمريكي سيؤثر على حوالي 60 شركة ناشئة من الهند. 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T07:52+0000

2023-03-13T07:52+0000

2023-03-13T07:52+0000

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نيودلهي -سبوتك. ونقلت الصحيفة عن مصدر، بأنه "لدى 40 شركة ناشئة هندية على الأقل، ودائع في سيليكون فالي تتراوح قيمتها من 250 ألف دولار إلى مليون دولار، أكثر من 20 منها لديها ودائع تزيد على مليون دولار".وقالت إن إفلاس بنك "سيليكون فالي الأمريكي" سيؤثر بشكل خاص على دفع الأجور في هذه الشركات الناشئة.وأعلنت السلطات الهندية، في وقت سابق، أنها ستناقش هذا الأسبوع مع ممثلي الشركات الهندية الناشئة إفلاس بنك "سيليكون فالي" الأمريكي، بالإضافة إلى المساعدة المحتملة التي يمكن أن تقدمها الحكومة الهندية للشركات الناشئة.وأغلقت السلطات الأمريكية الجمعة مصرف "سيليكون فالي بنك"، إثر عجز المؤسسة المالية الكاليفورنية عن تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائها.وتسبب، ما يعد أكبر إفلاس مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية للعام 2008 وثاني أكبر فشل لبنك للتجزئة في الولايات المتحدة، في قلق الزبائن وتساؤلات حول العواقب وموجة ذعر في الأسواق العالمية.هذا، وأصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين الفيدرالي، مارتن غرونبرغ، بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه عن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بإتاحة تمويل إضافي للبنوك للمساعدة في تزويدها بالأموال التي تحتاج إليها لتلبية احتياجات المودعين.ويتركز نشاط البنك "سيليكون فالي" على القطاع التكنولوجي، ما قد يقضي على الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم دون تدخل حكومي.وأدى انهيار البنك إلى موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع البنوك في الولايات المتحدة وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا.ويحتل بنك "سيليكون فالي"، ومقره سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، المركز السادس عشر بين أكبر البنوك الأمريكية بأصول قيمتها 209 مليارات دولار، وهو ما يجعل قائمة المشترين المحتملين الذين يمكنهم تنفيذ صفقة لشرائه قصيرة نسبياً.

https://sputnikarabic.ae/20230313/بايدن-يعلن-التوصل-إلى-حل-لأزمة-بنك-سيليكون-فالي-1074652040.html

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