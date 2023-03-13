https://sputnikarabic.ae/20230313/إعلام-قيادة-الاتحاد-الأوروبي-على-وشك-الانقسام-بشأن-الصين-1074698345.html
إعلام: قيادة الاتحاد الأوروبي على وشك الانقسام بشأن الصين
إعلام: قيادة الاتحاد الأوروبي على وشك الانقسام بشأن الصين
أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن قيادة الاتحاد الأوروبي تقترب من الانقسام حول الصين، بسبب الموقف "المتشدد" الذي تطالب الولايات المتحدة باتخاذه تجاهها. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T20:02+0000
2023-03-13T20:02+0000
2023-03-13T20:02+0000
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وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر في بروكسل، إن شخصيات بارزة في المجلس الأوروبي، بما في ذلك رئيسه شارل ميشيل، تضغط من أجل نهج أقل تصادمية، مضيفة أنه من بين البلدان الفردية، يبرز الموقف المؤيد للصين نسبيا من ألمانيا والمجر واليونان. ألمانيا مستثمر رئيسي في الصين، وخاصة في صناعة السيارات، وتريد تجنب قطع العلاقات التجارية.مخاوف عدد من دول الاتحاد الأوروبي ناتجة عن وجهة نظر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي على غرار الولايات المتحدة، تظهر نفسها على أنها من مؤيدي الخط المتشدد.والمفوضية الأوروبية هي الهيئة التنفيذية التي تلعب دورا رئيسيا في تقرير وصول الصين إلى أوروبا من خلال السياسة التجارية.
https://sputnikarabic.ae/20230124/مساعي-واشنطن-لمواجهة-عسكرية-واقتصادية-مع-الصين-ما-السيناريوهات-المرتقبة؟-1072661141.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, موقف, الصين
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, موقف, الصين
إعلام: قيادة الاتحاد الأوروبي على وشك الانقسام بشأن الصين
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أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن قيادة الاتحاد الأوروبي تقترب من الانقسام حول الصين، بسبب الموقف "المتشدد" الذي تطالب الولايات المتحدة باتخاذه تجاهها.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر في بروكسل، إن شخصيات بارزة في المجلس الأوروبي، بما في ذلك رئيسه شارل ميشيل، تضغط من أجل نهج أقل تصادمية، مضيفة أنه من بين البلدان الفردية، يبرز الموقف المؤيد للصين نسبيا من ألمانيا والمجر واليونان. ألمانيا مستثمر رئيسي في الصين، وخاصة في صناعة السيارات، وتريد تجنب قطع العلاقات التجارية.
وقال مصدر رفيع في بروكسل بهذه المناسبة: "نعم، نحن شريك للولايات المتحدة، لكننا لسنا دولة تابعة. نعتقد أنه لا ينبغي لنا أن ننفصل تماما عن الصين... بالطبع، لدى المفوضية الأوروبية الكفاءة في مجال التجارة، ولكن الاستراتيجية الجيوسياسية يجب تطويرها بموجب تفويض من المجلس الأوروبي".
مخاوف عدد من دول الاتحاد الأوروبي ناتجة عن وجهة نظر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي على غرار الولايات المتحدة، تظهر نفسها على أنها من مؤيدي الخط المتشدد.
والمفوضية الأوروبية هي الهيئة التنفيذية التي تلعب دورا رئيسيا في تقرير وصول الصين إلى أوروبا من خلال السياسة التجارية.