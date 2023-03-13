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https://sputnikarabic.ae/20230313/إيران-تعرب-عن-أملها-في-استئناف-علاقاتها-مع-البحرين-بعد-السعودية-1074696235.html
إيران تعرب عن أملها في استئناف علاقاتها مع البحرين بعد السعودية
إيران تعرب عن أملها في استئناف علاقاتها مع البحرين بعد السعودية
أعربت إيران عن أملها في استئناف علاقاتها مع البحرين التي قطعت علاقاتها مع إيران عام 2016 لدعم السعودية، وذلك بعد التقارب الأخير بين طهران والرياض. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T16:57+0000
2023-03-13T16:57+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي "لحسن الحظ، مع الأجواء الإيجابية التي نراها في المنطقة، يمكن أن يحدث هذا التطور الإيجابي مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين".وأضاف كنعاني أن "هذا التطور الدبلوماسي المهم يمكن أن يكون له آثار ونتائج إيجابية في العلاقات الإقليمية بين الدول الموجودة في هذه الجغرافيا المشتركة"، موضحا أن "العلاقات بين إيران والبحرين ليست استثناءً من هذا المبدأ".انقطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعيًّا معارضًا يُدعى نمر النمر.وقامت دول خليجية أخرى بينها البحرين والامارات والكويت إثر ذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لدعم الرياض.
https://sputnikarabic.ae/20230313/استهداف-السعودية-بالصواريخ-سيتوقف-تفاصيل-جديدة-وقمة-مرتقبة-بين-إيران-ودول-الخليج-1074684263.html
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العالم, العالم العربي, البحرين, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم, العالم العربي, البحرين, إيران, أخبار إيران, الأخبار

إيران تعرب عن أملها في استئناف علاقاتها مع البحرين بعد السعودية

16:57 GMT 13.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أعربت إيران عن أملها في استئناف علاقاتها مع البحرين التي قطعت علاقاتها مع إيران عام 2016 لدعم السعودية، وذلك بعد التقارب الأخير بين طهران والرياض.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي "لحسن الحظ، مع الأجواء الإيجابية التي نراها في المنطقة، يمكن أن يحدث هذا التطور الإيجابي مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين".
وأضاف كنعاني أن "هذا التطور الدبلوماسي المهم يمكن أن يكون له آثار ونتائج إيجابية في العلاقات الإقليمية بين الدول الموجودة في هذه الجغرافيا المشتركة"، موضحا أن "العلاقات بين إيران والبحرين ليست استثناءً من هذا المبدأ".
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وقال كنعاني إن "استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية يظهر فاعلية ونجاح الحل الدبلوماسي لتسوية الخلافات".

انقطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعيًّا معارضًا يُدعى نمر النمر.
وقامت دول خليجية أخرى بينها البحرين والامارات والكويت إثر ذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لدعم الرياض.
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