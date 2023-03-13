https://sputnikarabic.ae/20230313/إيران-تعرب-عن-أملها-في-استئناف-علاقاتها-مع-البحرين-بعد-السعودية-1074696235.html

إيران تعرب عن أملها في استئناف علاقاتها مع البحرين بعد السعودية

إيران تعرب عن أملها في استئناف علاقاتها مع البحرين بعد السعودية

أعربت إيران عن أملها في استئناف علاقاتها مع البحرين التي قطعت علاقاتها مع إيران عام 2016 لدعم السعودية، وذلك بعد التقارب الأخير بين طهران والرياض. 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T16:57+0000

2023-03-13T16:57+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي "لحسن الحظ، مع الأجواء الإيجابية التي نراها في المنطقة، يمكن أن يحدث هذا التطور الإيجابي مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين".وأضاف كنعاني أن "هذا التطور الدبلوماسي المهم يمكن أن يكون له آثار ونتائج إيجابية في العلاقات الإقليمية بين الدول الموجودة في هذه الجغرافيا المشتركة"، موضحا أن "العلاقات بين إيران والبحرين ليست استثناءً من هذا المبدأ".انقطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعيًّا معارضًا يُدعى نمر النمر.وقامت دول خليجية أخرى بينها البحرين والامارات والكويت إثر ذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لدعم الرياض.

https://sputnikarabic.ae/20230313/استهداف-السعودية-بالصواريخ-سيتوقف-تفاصيل-جديدة-وقمة-مرتقبة-بين-إيران-ودول-الخليج-1074684263.html

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