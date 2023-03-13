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https://sputnikarabic.ae/20230313/اختراع-جديد-يسمح-للروبوتات-بالتعاون-في-أعمال-معقدة-مثل-الإنقاذ-والإغاثة-1074692360.html
اختراع جديد يسمح للروبوتات بالتعاون في أعمال معقدة مثل الإنقاذ والإغاثة
اختراع جديد يسمح للروبوتات بالتعاون في أعمال معقدة مثل الإنقاذ والإغاثة
توصل باحثون في جامعة تل أبيب، لأول مرة، إلى اختراع جديد يسمح لأسراب من الروبوتات بالتعاون والعمل معًا لأداء مهام متنوعة. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T15:16+0000
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وتمكن الباحثون من خلال تطبيق نماذج ميكانيكا الموائع من تصميم مجموعات من الروبوتات المستقلة التي يمكنها "تعليم نفسها" كيفية العمل بشكل تعاوني لأداء المهام المعقدة، وفقا لتقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت".على سبيل المثال، يمكن استخدام مثل هذه الأسراب من قبل المجتمع البشري في العديد من الجوانب: ابتداء من أسراب الروبوتات لصالح أعمال الإنقاذ والإغاثة إلى المهمات الاستكشافية في الفضاء والكواكب البعيدة.
https://sputnikarabic.ae/20230227/الكشف-عن-قلب-بشري-روبوتي-يتمدد-ويتقلص-كالحقيقي-صور-وفيديو---1074098707.html
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منوعات, علوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
منوعات, علوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

اختراع جديد يسمح للروبوتات بالتعاون في أعمال معقدة مثل الإنقاذ والإغاثة

15:16 GMT 13.03.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov /  / الانتقال إلى بنك الصورروبوت
روبوت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov /
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توصل باحثون في جامعة تل أبيب، لأول مرة، إلى اختراع جديد يسمح لأسراب من الروبوتات بالتعاون والعمل معًا لأداء مهام متنوعة.
وتمكن الباحثون من خلال تطبيق نماذج ميكانيكا الموائع من تصميم مجموعات من الروبوتات المستقلة التي يمكنها "تعليم نفسها" كيفية العمل بشكل تعاوني لأداء المهام المعقدة، وفقا لتقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت".
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ويرى الباحثون أنه يمكن استخدام هذه المبادئ من أجل تطوير أسراب من الروبوتات البسيطة والرخيصة القادرة على تعلم أداء مهام معقدة في ظل ظروف غير معروفة.
على سبيل المثال، يمكن استخدام مثل هذه الأسراب من قبل المجتمع البشري في العديد من الجوانب: ابتداء من أسراب الروبوتات لصالح أعمال الإنقاذ والإغاثة إلى المهمات الاستكشافية في الفضاء والكواكب البعيدة.
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