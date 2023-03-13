https://sputnikarabic.ae/20230313/الأردن-معدل-التضخم-خلال-أول-شهرين-من-2023-يرتفع-إلى-401-1074668128.html

الأردن... معدل التضخم خلال أول شهرين من 2023 يرتفع إلى 4.01%‏

الأردن... معدل التضخم خلال أول شهرين من 2023 يرتفع إلى 4.01%‏

سجلت معدلات التضخم في الأردن خلال أول شهرين من العام الحالي 2023، 107.97 مقابل 103.81 لنفس الفترة من العام الماضي 2022، مسجلة ارتفاعا نسبته 4.01%، وفق تقرير... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T09:32+0000

2023-03-13T09:32+0000

2023-03-13T09:32+0000

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ونتج هذا الرقم عن ارتفاع أسعار سلع مجموعات تشكل أهمياتها النسبية 71.56%، منها الوقود والإنارة، والمطاعم والفنادق، بحسب التقرير الشهري للدائرة، اليوم الإثنين، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر فبراير/ شباط 2023 ارتفع ليصل إلى 108.32 مقابل 103.90 لنفس الشهر من العام الماضي، ليسجل ارتفاع نسبته 4.25%.وكان تقرير صدر في شهر يناير/ كانون الثاني 2023، عن دائرة الإحصاءات الأردنية، ذكر أن معدلات التضخم في الأردن لعام 2022 بلغت 106.79 مقابل 102.46 لعام 2021، مسجلة ارتفاعا نسبته 4.23%.ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن تقرير دائرة الإحصاءات، أن هذا الرقم نتج عن ارتفاع أسعار سلع مجموعات تشكل أهمياتها النسبية 91.30%.وأضاف التقرير أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بلغ 108.05، مقابل 103.54 لنفس الشهر من عام 2021، مسجلا ارتفاعا نسبته 4.36%.وكانت الحكومة الأردنية أعلنت، في نهاية العام الماضي، عن خفض أسعار الوقود، اعتبارا من شهر يناير 2023.وأصدرت لجنة تسعير المشتقات البترولية الأردنية خلال اجتماعها، قرارا بتخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 20 فلسا، والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 30 فلسا.وبتلك التعديلات، يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر يناير 900 فلس/لتر بدلا من 920 فلس/لتر، وسعر البنزين (أوكتان 95) 1140 فلس/لتر بدلا من 1170 فلس/لتر.كما قررت اللجنة تخفيض سعر الديزل لشهر يناير، بمقدار 75 فلسا، وليصبح سعر الديزل 820 فلس/لتر بدلا من 895 فلس/لتر، وتخفيض سعر الكاز بمقدار 75 فلسا، ليصبح 785 فلسا بدلا من 860 فلس/ لتر.

https://sputnikarabic.ae/20220912/ما-تأثير-ارتفاع-معدلات-التضخم-على-الوضع-المعيشي-في-الأردن؟-1067643777.html

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