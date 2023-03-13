https://sputnikarabic.ae/20230313/الأردن-يوضح-موقفه-من-إمكانية-التأثر-سلبا-بإفلاس-بنك-سيليكون-فالي-1074696021.html

الأردن يوضح موقفه من إمكانية التأثر سلبا بإفلاس بنك "سيليكون فالي"‏

الأردن يوضح موقفه من إمكانية التأثر سلبا بإفلاس بنك "سيليكون فالي"‏

أوضح الأردن، اليوم الاثنين، موقفه من التأثر سلبيا بإعلان بنك "سيليكون فالي" الأمريكي إفلاسه.‏ 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T16:53+0000

2023-03-13T16:53+0000

2023-03-13T16:53+0000

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وقال مدير جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، إن "المصارف الأردنية لا تمتلك ودائع أو توظيفات أموال في بنك "سيليكون فالي"، وذلك لطبيعة الاختصاص الذي تمارسه هذه البنوك، سواء في قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة أو في قطاع العملات الرقمية".وتابع المحروق مرجحا "عدم تأثر القطاع المصرفي الأردني "سلبا" نتيجة إفلاس بنك سيليكون فالي".وكان البنك المركزي المصري، أكد في بيان له، أمس الأحد، أنه "لا يوجد أي تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري تأثرا بالأوضاع المالية التي يتعرض لها بنك "سيليكون فالي" الأمريكي، وذلك لأن البنوك المصرية لا تمتلك أية ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لديه"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.بينما أوضح مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن ودائع العراق المالية لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي "البنك الأمريكي"، وأن العراق لا يملك ودائع مالية لدى بنك "سيليكون فالي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأغلقت السلطات الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، مصرف "سيليكون فالي بنك"، إثر عجز المؤسسة المالية الكاليفورنية عن تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائها.وتسبب، ما يعد أكبر إفلاس مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية للعام 2008 وثاني أكبر انهيار لبنك للتجزئة في الولايات المتحدة، في قلق الزبائن وتساؤلات حول العواقب وموجة ذعر في الأسواق العالمية.وأصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين الفيدرالي، مارتن غرونبرغ، بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه عن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بإتاحة تمويل إضافي للبنوك للمساعدة في تزويدها بالأموال التي تحتاج إليها لتلبية احتياجات المودعين.ويتركز نشاط البنك "سيليكون فالي" على القطاع التكنولوجي، ما قد يقضي على الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم دون تدخل حكومي.وأدى انهيار البنك إلى موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع البنوك في الولايات المتحدة وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا.

https://sputnikarabic.ae/20230313/ألمانيا-انهيار-سيليكون-فالي-لا-يشكل-تهديدا-للاستقرار-المالي-1074683983.html

https://sputnikarabic.ae/20230313/بعد-وادي-السيليكون-إفلاس-بنك-أمريكي-جديد-1074655142.html

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