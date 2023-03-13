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https://sputnikarabic.ae/20230313/البرلمان-التونسي-الجديد-يعقد-أولى-جلساته-ويمنع-الإعلام-الأجنبي-والخاص-من-التغطية-1074667507.html
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ويمنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ويمنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
يعقد البرلمان التونسي الجديد، اليوم الإثنين، أولى جلساته بحضور النواب المنتخبين الجدد بعد أكثر من عام ونصف على توقف أعماله، عقب حله وتعليق عمله من طرف الرئيس... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T09:19+0000
2023-03-13T09:34+0000
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وبحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، ستخصص الجلسة الافتتاحية اليوم لانتخاب رئيس للبرلمان خلفا لراشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل.وينطلق البرلمان الجديد في عقد جلساته وسط جدل حول طبيعة علاقته ببقية المؤسسات الدستورية في البلاد والصلاحيات التي ستوكل له.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد في وقت سابق أن البرلمان يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي.وبحسب مراسلة سبوتنيك فقد تم منع وسائل الإعلام الأجنبي والإعلام الخاص من تغطية أولى جلسات البرلمان الجديد باستثناء التلفزة التونسية والإذاعة الوطنية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، فيما يشهد محيط البرلمان تعزيزات أمنية كبرى.وفي وقت سابق، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما جديدا يقضي بحل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات متخصصة، جاء ذلك خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء التونسي، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن دعوة البرلمان المنتخب للانعقاد في موعده، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.ولفتت القناة إلى أن الاجتماع الذي أشرف عليه قيس سعيد، تناول أيضا إصدار مرسوم بشأن افتتاح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى مرسوم بشأن انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبحسب القناة، فإن سعيد، أعلن خلال الاجتماع عن مشروع مرسوم لحل المجالس البلدية.
https://sputnikarabic.ae/20230312/الخلاص-الوطني-التونسية-حل-المجالس-البلدية-انقلاب-آخر-1074650679.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ويمنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية

09:19 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 09:34 GMT 13.03.2023)
© Sputnik . Mariem.Gdiraالبرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© Sputnik . Mariem.Gdira
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حصري
يعقد البرلمان التونسي الجديد، اليوم الإثنين، أولى جلساته بحضور النواب المنتخبين الجدد بعد أكثر من عام ونصف على توقف أعماله، عقب حله وتعليق عمله من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2021.
وبحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، ستخصص الجلسة الافتتاحية اليوم لانتخاب رئيس للبرلمان خلفا لراشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل.
وينطلق البرلمان الجديد في عقد جلساته وسط جدل حول طبيعة علاقته ببقية المؤسسات الدستورية في البلاد والصلاحيات التي ستوكل له.
© Sputnik . Mariem Gdiraالبرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Mariem Gdira
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
© Sputnik . Mariem Gdiraالبرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Mariem Gdira
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
© Sputnik . Mariem.Gdiraالبرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Mariem.Gdira
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
© Sputnik . Mariem.Gdiraالبرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Mariem.Gdira
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
© Sputnik . Mariem.Gdiraالبرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Mariem.Gdira
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
© Sputnik . Mariem.Gdiraالبرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Mariem.Gdira
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
1/6
© Sputnik . Mariem Gdira
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
2/6
© Sputnik . Mariem Gdira
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
3/6
© Sputnik . Mariem.Gdira
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
4/6
© Sputnik . Mariem.Gdira
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
5/6
© Sputnik . Mariem.Gdira
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
6/6
© Sputnik . Mariem.Gdira
البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته ومنع الإعلام الأجنبي والخاص من التغطية
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد في وقت سابق أن البرلمان يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي.
وبحسب مراسلة سبوتنيك فقد تم منع وسائل الإعلام الأجنبي والإعلام الخاص من تغطية أولى جلسات البرلمان الجديد باستثناء التلفزة التونسية والإذاعة الوطنية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، فيما يشهد محيط البرلمان تعزيزات أمنية كبرى.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما جديدا يقضي بحل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات متخصصة، جاء ذلك خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء التونسي، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن دعوة البرلمان المنتخب للانعقاد في موعده، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.
جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
"الخلاص الوطني" التونسية: حل المجالس البلدية انقلاب آخر
أمس, 21:51 GMT
ولفتت القناة إلى أن الاجتماع الذي أشرف عليه قيس سعيد، تناول أيضا إصدار مرسوم بشأن افتتاح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى مرسوم بشأن انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبحسب القناة، فإن سعيد، أعلن خلال الاجتماع عن مشروع مرسوم لحل المجالس البلدية.
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