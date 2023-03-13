https://sputnikarabic.ae/20230313/البيت-الأبيض-واشنطن-تعتزم-تصدير-3-غواصات-على-الأقل-تعمل-بالطاقة-النووية-إلى-أستراليا-1074698953.html
البيت الأبيض: واشنطن تعتزم تصدير 3 غواصات على الأقل تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا
البيت الأبيض: واشنطن تعتزم تصدير 3 غواصات على الأقل تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة، تعتزم تصدير 3 غواصات على الأقل من فئة "فيرجينيا" إلى العاصمة الأسترالية كانبرا، خلال العقد الثالث من... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T20:44+0000
2023-03-13T20:44+0000
2023-03-13T20:44+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، خلال إفادة صحفية: "سيتم تصدير الغواصات الثلاث من فئة فيرجينيا إلى أستراليا خلال ثلاثينيات القرن الحالي [بداية من عام 2030]، مع إمكانية زيادة العدد عند الحاجة إلى 5 غواصات".وأشار ساليفان، إلى أن أستراليا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، ستعمل في إطار تحالف "أوكوس" الثلاثي، على تطوير غواصة جديدة تعمل بالطاقة النووية.وفي منتصف أيلول/ سبتمبر 2021، أبرمت أستراليا، اتفاق شراكة ثلاثي دفاعي مع الولايات المتحدة وبريطانيا، في منطقة المحيطين الهادئ والهندي تحت اسم "أوكوس".وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم واشنطن ولندن بتزويد كانبرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.وبعد توقيع هذا الاتفاق، ألغت كانبرا صفقة مع فرنسا، لاقتناء غواصات فرنسية تقليدية، في خطوة اعتبرتها باريس "طعنة في الظهر من الحلفاء".
https://sputnikarabic.ae/20220923/أمريكا-تبدأ-محادثات-لبناء-أول-مجموعة-غواصات-نووية-لصالح-أستراليا-1068161041.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البيت الأبيض: واشنطن تعتزم تصدير 3 غواصات على الأقل تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة، تعتزم تصدير 3 غواصات على الأقل من فئة "فيرجينيا" إلى العاصمة الأسترالية كانبرا، خلال العقد الثالث من القرن الحالي.
واشنطن - سبوتنيك. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، خلال إفادة صحفية: "سيتم تصدير الغواصات الثلاث من فئة فيرجينيا إلى أستراليا خلال ثلاثينيات القرن الحالي [بداية من عام 2030]، مع إمكانية زيادة العدد عند الحاجة إلى 5 غواصات".
وأشار ساليفان، إلى أن أستراليا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، ستعمل في إطار تحالف "أوكوس" الثلاثي، على تطوير غواصة جديدة
تعمل بالطاقة النووية.
23 سبتمبر 2022, 20:57 GMT
وفي منتصف أيلول/ سبتمبر 2021، أبرمت أستراليا، اتفاق شراكة ثلاثي دفاعي مع الولايات المتحدة وبريطانيا، في منطقة المحيطين الهادئ والهندي تحت اسم "أوكوس".
وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم واشنطن ولندن بتزويد كانبرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية
.
وبعد توقيع هذا الاتفاق، ألغت كانبرا صفقة مع فرنسا، لاقتناء غواصات فرنسية تقليدية
، في خطوة اعتبرتها باريس "طعنة في الظهر من الحلفاء".