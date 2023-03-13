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https://sputnikarabic.ae/20230313/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-3-من-جنوده-بجروح-خلال-تدريب-1074671835.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 3 من جنوده بجروح خلال تدريب
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 3 من جنوده بجروح خلال تدريب
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الاثنين، إصابة 3 من جنوده بجروح نتيجة شظايا خلال تدريب روتيني. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T10:10+0000
2023-03-13T10:10+0000
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وقال الجيش على تويتر: "أصيب ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة خلال الليل بشظايا خلال تدريب روتيني جنوبي البلاد".وتابع: "تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم تسريحهم إلى منازلهم، كما تم إبلاغ عائلاتهم".وأشار إلى أن "ملابسات الحادث قيد التحقيق".والشهر الماضي، تم الإبلاغ عن حادثة مماثلة، حيث أصيب جندي إسرائيلي من لواء المظليين بجروح خطيرة أثناء التدريب في قاعدة جنوبي البلاد.وبدأت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث، وفي نهاية التحقيق ستحال النتائج إلى النيابة العسكرية للنظر فيها، وفق موقع "سروغيم" العبري.ووقتها، أصيب الجندي خلال تدريب بالذخيرة الحية ضمن دورة تدريبية عسكرية، وقد تم علاجه ميدانيا، قبل أن يتم تحويله إلى المستشفى لتلقي العلاج.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 44 من جنوده خلال عام 2022، بينهم 3 سقطوا في مواجهات مع مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية، و14 قضوا منتحرين.وقال بيان لشعبة الأفراد (قسم القوى البشرية) التابعة للجيش الإسرائيلي، إن "3 جنود قتلوا في مواجهات في الضفة الغربية و17 في حوادث أخرى، بينهم 3 في حوادث عملياتية (قتلوا عن طريق الخطأ بنيران زملائهم)، و2 في حوادث جوية، وجندي واحد في حادثة تدريب، و6 في حوادث طرق مدنية، وجندي واحد في حادثة طرق عسكرية، و4 في حوادث أخرى، فيما انتحر 14 جنديا إسرائيليا".
https://sputnikarabic.ae/20221225/إعلام-انتحار-14-جنديا-إسرائيليا-خلال-2022-1071574663.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 3 من جنوده بجروح خلال تدريب

10:10 GMT 13.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات
الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الاثنين، إصابة 3 من جنوده بجروح نتيجة شظايا خلال تدريب روتيني.
وقال الجيش على تويتر: "أصيب ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة خلال الليل بشظايا خلال تدريب روتيني جنوبي البلاد".
وتابع: "تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم تسريحهم إلى منازلهم، كما تم إبلاغ عائلاتهم".
وأشار إلى أن "ملابسات الحادث قيد التحقيق".
والشهر الماضي، تم الإبلاغ عن حادثة مماثلة، حيث أصيب جندي إسرائيلي من لواء المظليين بجروح خطيرة أثناء التدريب في قاعدة جنوبي البلاد.
وبدأت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث، وفي نهاية التحقيق ستحال النتائج إلى النيابة العسكرية للنظر فيها، وفق موقع "سروغيم" العبري.
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ووقتها، أصيب الجندي خلال تدريب بالذخيرة الحية ضمن دورة تدريبية عسكرية، وقد تم علاجه ميدانيا، قبل أن يتم تحويله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 44 من جنوده خلال عام 2022، بينهم 3 سقطوا في مواجهات مع مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية، و14 قضوا منتحرين.
وقال بيان لشعبة الأفراد (قسم القوى البشرية) التابعة للجيش الإسرائيلي، إن "3 جنود قتلوا في مواجهات في الضفة الغربية و17 في حوادث أخرى، بينهم 3 في حوادث عملياتية (قتلوا عن طريق الخطأ بنيران زملائهم)، و2 في حوادث جوية، وجندي واحد في حادثة تدريب، و6 في حوادث طرق مدنية، وجندي واحد في حادثة طرق عسكرية، و4 في حوادث أخرى، فيما انتحر 14 جنديا إسرائيليا".
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