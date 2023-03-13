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https://sputnikarabic.ae/20230313/الخارجية-الإيرانية-المفاوضات-مع-أمريكا-مستمرة-بشكل-غير-مباشر-حول-تبادل-السجناء-وقضايا-أخرى-1074692080.html
الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا مستمرة بشكل غير مباشر حول تبادل السجناء وقضايا أخرى
الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا مستمرة بشكل غير مباشر حول تبادل السجناء وقضايا أخرى
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "المفاوضات مع أمريكا مستمرة بشكل غير مباشر حول تبادل السجناء وقضايا أخرى". 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T15:15+0000
2023-03-13T15:15+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، إن "المهم بالنسبة لإيران أن تؤدي عملية التفاوض إلى نتائج عملية"، مؤكدا أن "طهران أثبتت عمليا التزامها وإيمانها بالدبلوماسية كحل لتسوية الخلافات، ومن هذا المنطلق استمرت المفاوضات عبر وسطاء، فيما يتعلق بقضية السجناء والقضايا الأخرى المتعلقة بالإدارة الأمريكية، كما قيل مرات عديدة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وتابع: "توصلنا إلى اتفاق بشأن بعض القضايا ومنها السجناء وفي مارس/ آذار من العام الماضي تم التوصل إلى اتفاق مكتوب وقع عليه المندوب الأمريكي، واتفق الجانب الأمريكي على أن يتم هذا الموضوع دون ربطه بالمفاوضات الرامية إلى إلغاء الحظر عن إيران لكنه في وقت آخر، ربطوا هذه القضية بالمفاوضات".وأردف: "نحن مستعدون للقيام بهذا العمل باعتباره قضية إنسانية، مشكلات الجانب الأمريكي مرتبطة بها، وإذا تحلت أمريكا بالواقعية يمكن حل قضية تبادل السجناء".وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد، توصل بلاده إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء.وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، "اتفقنا خلال الأيام الماضية مع واشنطن حول مسألة تبادل السجناء"، مضيفا: "في حال تنفيذ واشنطن لتعهداتها في اتفاق تبادل السجناء سنشهد عملية التبادل خلال فترة قصيرة".وأكد عبد اللهيان استعداد بلاده لإجراء عملية تبادل السجناء مع واشنطن، داعيا الأخيرة لاتخاذ خطوات فنية في هذا الصدد.من جهته، نفى البيت الأبيض، صحة التقارير حول تبادل السجناء مع إيران، واصفاً إياها بـ"الكاذبة".وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، إن "تصريحات عبد اللهيان كاذبة"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تعمل بلا كلل للإفراج عن جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران".
https://sputnikarabic.ae/20230312/البيت-الأبيض-الإعلان-الإيراني-بشأن-التوصل-لاتفاق-تبادل-سجناء-مع-أمريكا-كاذب-1074643040.html
https://sputnikarabic.ae/20230312/الخارجية-الإيرانية-رد-الفعل-الأمريكي-على-إعلان-عبد-اللهيان-بشأن-تبادل-السجناء-مثير-للاستغراب-1074647497.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا مستمرة بشكل غير مباشر حول تبادل السجناء وقضايا أخرى

15:15 GMT 13.03.2023
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© Sputnik . Sipo
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "المفاوضات مع أمريكا مستمرة بشكل غير مباشر حول تبادل السجناء وقضايا أخرى".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، إن "المهم بالنسبة لإيران أن تؤدي عملية التفاوض إلى نتائج عملية"، مؤكدا أن "طهران أثبتت عمليا التزامها وإيمانها بالدبلوماسية كحل لتسوية الخلافات، ومن هذا المنطلق استمرت المفاوضات عبر وسطاء، فيما يتعلق بقضية السجناء والقضايا الأخرى المتعلقة بالإدارة الأمريكية، كما قيل مرات عديدة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
البيت الأبيض: الإعلان الإيراني بشأن التوصل لاتفاق تبادل سجناء مع أمريكا "كاذب"
أمس, 15:49 GMT
وتابع: "توصلنا إلى اتفاق بشأن بعض القضايا ومنها السجناء وفي مارس/ آذار من العام الماضي تم التوصل إلى اتفاق مكتوب وقع عليه المندوب الأمريكي، واتفق الجانب الأمريكي على أن يتم هذا الموضوع دون ربطه بالمفاوضات الرامية إلى إلغاء الحظر عن إيران لكنه في وقت آخر، ربطوا هذه القضية بالمفاوضات".
وأردف: "نحن مستعدون للقيام بهذا العمل باعتباره قضية إنسانية، مشكلات الجانب الأمريكي مرتبطة بها، وإذا تحلت أمريكا بالواقعية يمكن حل قضية تبادل السجناء".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد، توصل بلاده إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء.
وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، "اتفقنا خلال الأيام الماضية مع واشنطن حول مسألة تبادل السجناء"، مضيفا: "في حال تنفيذ واشنطن لتعهداتها في اتفاق تبادل السجناء سنشهد عملية التبادل خلال فترة قصيرة".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
الخارجية الإيرانية: رد الفعل الأمريكي على إعلان عبد اللهيان بشأن تبادل السجناء "مثير للاستغراب"
أمس, 19:22 GMT
وأكد عبد اللهيان استعداد بلاده لإجراء عملية تبادل السجناء مع واشنطن، داعيا الأخيرة لاتخاذ خطوات فنية في هذا الصدد.
من جهته، نفى البيت الأبيض، صحة التقارير حول تبادل السجناء مع إيران، واصفاً إياها بـ"الكاذبة".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، إن "تصريحات عبد اللهيان كاذبة"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تعمل بلا كلل للإفراج عن جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران".
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