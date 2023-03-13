https://sputnikarabic.ae/20230313/الخارجية-الإيرانية-نحن-الآن-في-مرحلة-إعادة-العلاقات-السياسية-بين-إيران-والسعودية-1074655333.html

طهران: نحن الآن في مرحلة إعادة العلاقات السياسية بين إيران والسعودية

طهران: نحن الآن في مرحلة إعادة العلاقات السياسية بين إيران والسعودية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، أن الوقت الراهن يشهد مرحلة إعادة العلاقات السياسية بين إيران والسعودية. 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T08:02+0000

2023-03-13T08:02+0000

2023-03-13T08:11+0000

العالم العربي

السعودية

العالم

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2a83cd00aa24dbcfcee454de5fafc1fc.jpg

طهران - سبوتنيك. وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "نحن الآن في مرحلة إعادة العلاقات السياسية بين إيران والسعودية والدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الخلافات".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مساء أمس الأحد، أن "الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات"، معربا عن أمله في "فتح صفحة جديدة مع إيران وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق والحوار".وقال ابن فرحان، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، إنه "يتطلع للقاء وزير خارجية إيران قريبا بناء على ما تم الاتفاق عليه"، مشيرا إلى أن "أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة مع إيران التزامها بما تم الاتفاق عليه".وأضاف: "إيران دولة جارة يصب استقرارها وتنميتها في مصلحة استقرار المنطقة"، متابعا: أن "استمرار إيران في تطوير قدراتها النووية يقلقنا بلا شك".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، يوم الجمعة الماضي، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأشار البيان إلى أن الاتفاق وقّع بعد عدة أيام من المفاوضات بين رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونظيره السعودي في بكين.

https://sputnikarabic.ae/20230312/إيران-الاتفاق-مع-السعودية-ليس-موجها-ضد-أي-دولة-1074637825.html

https://sputnikarabic.ae/20230311/الرئاسة-المصرية-نقدر-الخطوة-المهمة-لاستئناف-العلاقات-الدبلوماسية-بين-السعودية-وإيران-1074603268.html

السعودية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, السعودية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار