https://sputnikarabic.ae/20230313/الداخلية-العراقية-تضبط-أسلحة-وصواريخ-في-ديالي-1074653877.html
الداخلية العراقية تضبط أسلحة وصواريخ في ديالي
الداخلية العراقية تضبط أسلحة وصواريخ في ديالي
تمكنت عناصر وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، من ضبط كميات من المواد اللوجستية والأسلحة والمقذوفات في محافظة ديالى. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T06:48+0000
2023-03-13T06:48+0000
2023-03-13T06:48+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1067013574_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d623cbb366b283dccb7396ea6e921ef6.jpg
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن "قطعات قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الأمنية في محافظة ديالى، حيث تمكن اللواء الأول بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة من العثور على كدس للأسلحة والصواريخ والأعتدة ومقذوفات الهاون بمختلف أنواعها، في منطقة 'بزل الشاخة ' وقرية ' تل كدر'، مخبأ داخل حقول الدواجن، في قضاء المقدادية".وأضافت الوزارة قي بيانها أن رجالها وبالتعاون مع وحدة استخباراته عثروا على مواد لوجستية متنوعة ومعدات لتصنيع العبوات الناسفة في أحد البساتين الزراعية بمنطقة 'خرنابات'، في المحافظة ذاتها.وشدد البيان على أن قيادة فرقة الرد السريع تواصل عملياتها وفرض القانون في ديالى تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية وقيادة العمليات المشتركة لملاحقة المطلوبين للقضاء العراقي وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون بمحافظة ديالى.وفي وقت سابق، تمكنت قوات الأمن العراقية، يوم الجمعة الماضي، من القبض على 86 إرهابيا وضبط كميات من الأسلحة في محافظة ديالى شرقي البلاد.وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع في بيان إن قوة أمنية مشتركة تمكنت في إطار عمليات في ديالى بدأت مساء الجمعة من إلقاء القبض على 86 إرهابيا.وبحسب البيان، الذي نقلته "السومرية نيوز"، ضبطت القوات "5 مسدسات و55 بندقية مختلفة و4 بنادق صيد وهاون 60 ملم ومخزن عتاد عدد 111 و7 مسدسات صوتية ورمانة دخانية و18 عجلة مخالفة و160 دراجة نارية مخالفة وجهاز موبايل و8 مخازن عتاد مسدس، وتدمير وكر للإرهابيين".وأضاف البيان أنه "تم العثور على مواد طبية ممنوعة ومخالفة، و سبائك نحاسية 7 طن في إحدى العجلات المخالفة وأعتدة مختلفة عدد 332".
https://sputnikarabic.ae/20230312/جهاز-مكافحة-الإرهاب-العراقي-يعلن-مقتل-22-إرهابيا-بعملية-نوعية-في-الأنبار-غربي-البلاد--1074634607.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1067013574_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_9adb515b37e491ab98128a438f7f90d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
الداخلية العراقية تضبط أسلحة وصواريخ في ديالي
تابعنا عبر
تمكنت عناصر وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، من ضبط كميات من المواد اللوجستية والأسلحة والمقذوفات في محافظة ديالى.
ونقل موقع
"السومرية نيوز" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن "قطعات قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الأمنية في محافظة ديالى، حيث تمكن اللواء الأول بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة من العثور على كدس للأسلحة والصواريخ والأعتدة ومقذوفات الهاون بمختلف أنواعها، في منطقة 'بزل الشاخة ' وقرية ' تل كدر'، مخبأ داخل حقول الدواجن، في قضاء المقدادية".
وأضافت الوزارة قي بيانها أن رجالها وبالتعاون مع وحدة استخباراته عثروا على مواد لوجستية متنوعة ومعدات لتصنيع العبوات الناسفة في أحد البساتين الزراعية بمنطقة 'خرنابات'، في المحافظة ذاتها.
وشدد البيان على أن قيادة فرقة الرد السريع تواصل عملياتها وفرض القانون
في ديالى تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية وقيادة العمليات المشتركة لملاحقة المطلوبين للقضاء العراقي وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون بمحافظة ديالى.
وفي وقت سابق، تمكنت قوات الأمن العراقية، يوم الجمعة الماضي، من القبض على 86 إرهابيا وضبط كميات من الأسلحة في محافظة ديالى شرقي البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع في بيان إن قوة أمنية مشتركة تمكنت في إطار عمليات في ديالى بدأت مساء الجمعة من إلقاء القبض على 86 إرهابيا.
وبحسب البيان
، الذي نقلته "السومرية نيوز"، ضبطت القوات "5 مسدسات و55 بندقية مختلفة و4 بنادق صيد وهاون 60 ملم ومخزن عتاد عدد 111 و7 مسدسات صوتية ورمانة دخانية و18 عجلة مخالفة و160 دراجة نارية مخالفة وجهاز موبايل و8 مخازن عتاد مسدس، وتدمير وكر للإرهابيين".
وأضاف البيان أنه "تم العثور على مواد طبية ممنوعة ومخالفة، و سبائك نحاسية 7 طن في إحدى العجلات المخالفة وأعتدة مختلفة عدد 332".