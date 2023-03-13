https://sputnikarabic.ae/20230313/الدفاع-الروسية-تم-تحييد-أكثر-من-450-جنديا-أوكرانيا-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-على-مختلف-الجبهات-1074679337.html
الدفاع الروسية: تم تحييد أكثر من 450 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على مختلف الجبهات
الدفاع الروسية: تم تحييد أكثر من 450 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على مختلف الجبهات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها تمكنت من تحييد قرابة 170 جنديا أوكرانيا في اتجاهات كوبيانسك وكراسني ليمان. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T11:51+0000
2023-03-13T11:51+0000
2023-03-13T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
جنود
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وقالت الوزارة في بيانها اليومي "في اتجاه كوبيانسك، أصابت العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية من مجموعة القوات"الغربية" وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق ماسيوتوفكا وكراخمالنوي بمقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا وروزوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية. وتم تدمير أكثر من 60 جنديا أوكرانيا وتدمير سيارتين".في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن نيران المدفعية من مجموعة القوات (القوات) "المركز" هزمت القوى العاملة والمعدات المعادية للعدو في مناطق نيفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك وتيرني وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت الدفاع "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للأعمال النشطة لوحدات المجموعة" الجنوبية" من القوات والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم القضاء على 190 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مصفحتين وأربع عشرة مركبة، بالإضافة إلى تدمير مدافع الهاوتزر Msta-B خلال يوم واحد".وأضافت "في يوم واحد، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 12 قذيفة صواريخ "هيمارس" متعددة وصاروخ HARM مضاد للرادار. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 16 مركبة جوية أوكرانية بدون طيار في مناطق نوفوفوديانوي وسفاتوفو ونوفاليكساندروفكا ونوفوكراسنيانكا في لوغانسك. وفلاديميروفكا ويغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، فاسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه ونوفايا زبورييفكا وكونستانتينوفكا بمقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230312/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-270-جنديا-أوكرانيا-على-محوري-دونيتسك-وزابوروجيه--1074637193.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, جنود
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, جنود
الدفاع الروسية: تم تحييد أكثر من 450 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على مختلف الجبهات
11:51 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 12:05 GMT 13.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها تمكنت من تحييد قرابة 170 جنديا أوكرانيا في اتجاهات كوبيانسك وكراسني ليمان.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي "في اتجاه كوبيانسك، أصابت العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية من مجموعة القوات"الغربية" وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق ماسيوتوفكا وكراخمالنوي بمقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا وروزوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية. وتم تدمير أكثر من 60 جنديا أوكرانيا وتدمير سيارتين".
في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن نيران المدفعية من مجموعة القوات (القوات) "المركز" هزمت القوى العاملة والمعدات المعادية للعدو في مناطق نيفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك وتيرني وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
"خلال النهار، تم القضاء على ما يصل إلى 110 من العسكريين الأوكرانيين وتدمير شاحنتين صغيرتين، بالإضافة إلى قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" في هذا الاتجاه.
وأضافت الدفاع "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للأعمال النشطة لوحدات المجموعة" الجنوبية" من القوات والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم القضاء على 190 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مصفحتين وأربع عشرة مركبة، بالإضافة إلى تدمير مدافع الهاوتزر Msta-B خلال يوم واحد".
وتابع البيان "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحق الطيران الحربي والتكتيكي والمدفعية لمجموعة "فوستوك" من القوات الروسية هزيمة بوحدات القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبولتافكا وغوليابولي وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيه. تم القضاء على ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا وتدمير شاحنتين صغيرتين، بالإضافة إلى مدافع "دي-20" و "دي-30".
وأضافت "في يوم واحد، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 12 قذيفة صواريخ "هيمارس" متعددة وصاروخ HARM مضاد للرادار. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 16 مركبة جوية أوكرانية بدون طيار في مناطق نوفوفوديانوي وسفاتوفو ونوفاليكساندروفكا ونوفوكراسنيانكا في لوغانسك. وفلاديميروفكا ويغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، فاسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه ونوفايا زبورييفكا وكونستانتينوفكا بمقاطعة خيرسون.