https://sputnikarabic.ae/20230313/الرئيس-الإيراني-يستقبل-نظيره-البيلاروسي-في-قصر-سعد-آباد-1074655484.html
الرئيس الإيراني يستقبل نظيره البيلاروسي في قصر سعد آباد
الرئيس الإيراني يستقبل نظيره البيلاروسي في قصر سعد آباد
وصل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إلى قصر سعد آباد في العاصمة الإيرانية طهران، وكان في استقباله الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T08:01+0000
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العالم
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وكان لوكاشينكو قد وصل إلى مطار مهر أباد الدولي في طهران ليلاً، في زيارة رسمية إلى جمهورية إيران الإسلامية، بدعوة من رئيسي ومن المنتظر أن يكون موضوع تطوير التعاون الشامل، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، على رأس جدول أعمال لوكاشينكو، خلال زيارته لطهران.وجاء في إفادة الوكالة أن "الطرفين أكدا على الطبيعة البناءة للتعاون بين مينسك وطهران، وأبرزا الحاجة إلى تكثيف التعاون الثنائي. كما تبادلا وجهات النظر حول المجالات الواعدة للتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري".من جانب آخر، ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن عبد اللهيان، دعا إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين من أجل زيادة التبادلات التجارية وتنفيذ المشاريع الصناعية المشتركة والتعاون بين البلدين في مجال النقل والشحن والترانزيت.جدير بالذكر، أنه تم التوقيع على الوثيقة الخاصة ببدء إجراءات قبول بيلاروسيا في منظمة شنغهاي للتعاون، في أعقاب القمة التي عقدتها المنظمة في سمرقند، يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر.
https://sputnikarabic.ae/20230301/لوكاشينكو-زيارتي-إلى-بكين-ستبرز-آفاقا-جديدة-للتعاون-مع-الصين-1074162228.html
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العالم
الرئيس الإيراني يستقبل نظيره البيلاروسي في قصر سعد آباد
08:01 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 08:34 GMT 13.03.2023) تابعنا عبر
وصل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إلى قصر سعد آباد في العاصمة الإيرانية طهران، وكان في استقباله الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث أقيمت للرئيس الضيف مراسم استقبال رسمية، في ساحة القصر، وتم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، أعقبه استعراض الرئيسين لحرس الشرف.
وكان لوكاشينكو قد وصل إلى مطار مهر أباد الدولي في طهران ليلاً، في زيارة رسمية إلى جمهورية إيران الإسلامية، بدعوة من رئيسي ومن المنتظر أن يكون موضوع تطوير التعاون الشامل، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، على رأس جدول أعمال لوكاشينكو، خلال زيارته لطهران.
من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، قبل ذلك، بأن وزير خارجية بيلاروسيا، سيرغي ألينك، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عقدا لقاء في طهران، قبيل زيارة لوكاشينكو، مشيرةً إلى أنهما بحثا العلاقات الثنائية وسبل تنفيذ المشاريع بين البلدين.
وجاء في إفادة الوكالة أن "الطرفين أكدا على الطبيعة البناءة للتعاون بين مينسك وطهران، وأبرزا الحاجة إلى تكثيف التعاون الثنائي. كما تبادلا وجهات النظر حول المجالات الواعدة للتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري".
من جانب آخر، ذكرت
وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن عبد اللهيان، دعا إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين من أجل زيادة التبادلات التجارية وتنفيذ المشاريع الصناعية المشتركة والتعاون بين البلدين في مجال النقل والشحن والترانزيت.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، بحث وزير خارجية بيلاروسيا آنذاك، فلاديمير ماكي، مع نظيره الإيراني، العلاقات بين البلدين، حيث أكدا على أهمية مراعاة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أعقاب اللقاء الأخير بين رئيسي بيلاروسيا وإيران، في سمرقند، على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون.
جدير بالذكر، أنه تم التوقيع على الوثيقة الخاصة ببدء إجراءات قبول بيلاروسيا في منظمة شنغهاي للتعاون، في أعقاب القمة التي عقدتها المنظمة في سمرقند، يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر.