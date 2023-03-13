https://sputnikarabic.ae/20230313/الرئيس-الإيراني-يستقبل-نظيره-البيلاروسي-في-قصر-سعد-آباد-1074655484.html

الرئيس الإيراني يستقبل نظيره البيلاروسي في قصر سعد آباد

الرئيس الإيراني يستقبل نظيره البيلاروسي في قصر سعد آباد

وصل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إلى قصر سعد آباد في العاصمة الإيرانية طهران، وكان في استقباله الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T08:01+0000

2023-03-13T08:01+0000

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العالم

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وكان لوكاشينكو قد وصل إلى مطار مهر أباد الدولي في طهران ليلاً، في زيارة رسمية إلى جمهورية إيران الإسلامية، بدعوة من رئيسي ومن المنتظر أن يكون موضوع تطوير التعاون الشامل، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، على رأس جدول أعمال لوكاشينكو، خلال زيارته لطهران.وجاء في إفادة الوكالة أن "الطرفين أكدا على الطبيعة البناءة للتعاون بين مينسك وطهران، وأبرزا الحاجة إلى تكثيف التعاون الثنائي. كما تبادلا وجهات النظر حول المجالات الواعدة للتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري".من جانب آخر، ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن عبد اللهيان، دعا إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين من أجل زيادة التبادلات التجارية وتنفيذ المشاريع الصناعية المشتركة والتعاون بين البلدين في مجال النقل والشحن والترانزيت.جدير بالذكر، أنه تم التوقيع على الوثيقة الخاصة ببدء إجراءات قبول بيلاروسيا في منظمة شنغهاي للتعاون، في أعقاب القمة التي عقدتها المنظمة في سمرقند، يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر.

https://sputnikarabic.ae/20230301/لوكاشينكو-زيارتي-إلى-بكين-ستبرز-آفاقا-جديدة-للتعاون-مع-الصين-1074162228.html

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