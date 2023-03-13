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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل جوزيب بوريل
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل جوزيب بوريل
استقبل الرئيس الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس اللجنة الأوروبية. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T12:41+0000
2023-03-13T12:41+0000
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وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الرئيس تبون استقبل جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس اللجنة الأوروبية.كما حظي بوريل، أمس الأحد، باستقبال الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان.وجرى اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، يضيف البيان.وحلّ في الجزائر، مساء الأحد، ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل. في زيارة رسمية يجريها إلى البلاد تدوم يومين.وقال بوريل في تغريدة على تويتر:"سعيد بوصولي إلى الجزائر في أول زيارة أجريها إلى البلاد، كممثل سام (للاتحاد الأوروبي)".وأضاف: "هناك مواضيع كثيرة سأبحثها مع المسؤولين الجزائريين. سواء ما تعلّق بالعلاقات الثنائية، أو على المستوى الإقليمي".
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العالم العربي, الجزائر, الحكومة الجزائرية الجديدة, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم العربي, الجزائر, الحكومة الجزائرية الجديدة, أخبار الاتحاد الأوروبي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل جوزيب بوريل

12:41 GMT 13.03.2023
© AFP 2023 / Javier Sorianoرئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل
رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / Javier Soriano
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استقبل الرئيس الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس اللجنة الأوروبية.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الرئيس تبون استقبل جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس اللجنة الأوروبية.
كما حظي بوريل، أمس الأحد، باستقبال الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان.
وقد شكل اللقاء، حسب بيان للوزارة الأولى، فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.
وجرى اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، يضيف البيان.
وحلّ في الجزائر، مساء الأحد، ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل. في زيارة رسمية يجريها إلى البلاد تدوم يومين.
وقال بوريل في تغريدة على تويتر:"سعيد بوصولي إلى الجزائر في أول زيارة أجريها إلى البلاد، كممثل سام (للاتحاد الأوروبي)".
وأضاف: "هناك مواضيع كثيرة سأبحثها مع المسؤولين الجزائريين. سواء ما تعلّق بالعلاقات الثنائية، أو على المستوى الإقليمي".
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