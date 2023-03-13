https://sputnikarabic.ae/20230313/السوداني-للسفير-الإيراني-العراق-يدعم-الحوار-لتحقيق-الاستقرار-بالمنطقة-1074654064.html

السوداني للسفير الإيراني: العراق يدعم الحوار لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

السوداني للسفير الإيراني: العراق يدعم الحوار لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، موقف بلاده المتوازن ومنهجها الداعم للغة الحوار. 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T06:56+0000

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جاء ذلك خلال استقباله السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلا عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.وقال البيان إن السوداني استقبل مساء الأحد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق.وذكر البيان أن اللقاء شهد مناقشة عدّة مسائل متعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها لمصلحة شعبي البلدين.وأكد السوداني خلال اللقاء، على موقف بلاده المتوازن ومنهجه الداعم للغة الحوار، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.في المقابل، نقل السفير الإيراني، شكر قيادة طهران وتثمينها الجهود التي قام بها العراق في سبيل تقريب وجهات النظر، وما أفضى إلى التفاهم الأخير بين الرياض وطهران.وكان السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، قد أشاد بالجهود العراقية واستضافة بغداد لجولات الحوار بين إيران والسعودية، ودور هذه الجولات المكوكية في تحقيق الاتفاق الأخير الذي ينتج عنه استئناف العلاقات بين الرياض وطهران.وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، يوم الجمعة، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".

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