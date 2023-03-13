العفو الدولية "تعتذر لقتل معظم البشر" في معرض "ما بعد نهاية العالم"... صور
إن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يأتي بقوة وسرعة لدرجة أن متحفا في سان فرانسيسكو، يحمل اسم "القلب النابض للثورة التكنولوجية"، قد تخيل نصبا تذكاريا لموت البشرية.
وجاء في لوحة الترحيب بزوار المتحف: "آسف لقتل معظم البشر بقبعة الابتسامة والشارب".
تمزج القطع في هذا العرض المؤقت بين الإزعاج والكوميديا، وهذا العرض الأول يحتوي على ملاحظات دقيقة للذكاء الاصطناعي للزوار الذين يتخطون خط رؤيته.
وقالت أودري كيم، أمينة المعرض: "مفهوم المتحف هو أننا في عالم ما بعد المروع حيث دمر الذكاء الاصطناعي العام بالفعل معظم البشرية".
وأضافت: "ولكن بعد ذلك، أدركت منظمة العفو الدولية أن ذلك كان أمرا سيئا وأنشأت نوعا من النصب التذكارية للإنسان، لذا فإن شعار برنامجنا هو"آسف لقتل معظم البشر".
في جميع أنحاء سان فرانسيسكو وأسفل شبه الجزيرة في وادي السيليكون، أصبحت الشركات الناشئة ساخنة على درب الكأس المقدسة للذكاء الاصطناعي العام.
AI Is "Sorry For Killing Most Of Humanity" At Unique US Art Show https://t.co/8xT6BPWnzh pic.twitter.com/xC7j08XZKW— NDTV News feed (@ndtvfeed) March 12, 2023
قال سام ألتمان، مؤسس OpenAI منشئ ChatGPT، إن الذكاء الاصطناعي العام، إذا تم القيام به بشكل صحيح، يمكنه "رفع مستوى الإنسانية" وتغيير "حدود الاحتمالات".
الذكاء الاصطناعي العام هو "ذكاء اصطناعي قادر على فعل أي شيء يستطيع الإنسان القيام به"، وهو دمج القدرات الإدراكية البشرية في الآلات.
وأضافت كيم أن هذه المحادثات ليست سهلة الوصول لعامة الناس مثل المفاهيم التي يمكنك رؤيتها أو الشعور بها.
يشير العمل إلى استعارة للفيلسوف نيك بوستروم، الذي تخيل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ما يمكن أن يحدث إذا تمت برمجة الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع ورقية.
“Sorry for killing most of humanity person with smile cap and mustache,” says a monitor welcoming a visitor to the “Misalignment Museum,” a new exhibit on the controversial technology.— Concept News Central (@cnc_tribunephl) March 12, 2023
Full story: https://t.co/8qdIiaS6N6#Museum #DailyTribune pic.twitter.com/04sHWKhtpQ
وقالت كيم: "يمكن أن تصبح أكثر قوة، وتحسن نفسها باستمرار لتحقيق هدفها الوحيد، لدرجة تدمير البشرية جمعاء من أجل إغراق العالم بمشابك الورق".
إن تقييم مزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي هو موضوع أصبح قريبًا من قلب كيم في وظيفة سابقة تعمل في شركة Cruise، وهي شركة سيارات مستقلة.
وقالت إنها عملت هناك على تقنية "لا تصدق"، والتي "يمكن أن تقلل من عدد الحوادث الناجمة عن الخطأ البشري"، لكنها تمثل أيضًا مخاطر.