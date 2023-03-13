https://sputnikarabic.ae/20230313/العفو-الدولية-تعتذر-لقتل-معظم-البشر-في-معرض-ما-بعد-نهاية-العالم-صور-1074687480.html

العفو الدولية "تعتذر لقتل معظم البشر" في معرض "ما بعد نهاية العالم"... صور

العفو الدولية "تعتذر لقتل معظم البشر" في معرض "ما بعد نهاية العالم"... صور

إن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يأتي بقوة وسرعة لدرجة أن متحفا في سان فرانسيسكو، يحمل اسم "القلب النابض للثورة التكنولوجية"، قد تخيل نصبا تذكاريا لموت... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T14:26+0000

2023-03-13T14:26+0000

2023-03-13T14:26+0000

منوعات

متحف

الذكاء الاصطناعي

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وجاء في لوحة الترحيب بزوار المتحف: "آسف لقتل معظم البشر بقبعة الابتسامة والشارب".تمزج القطع في هذا العرض المؤقت بين الإزعاج والكوميديا​​، وهذا العرض الأول يحتوي على ملاحظات دقيقة للذكاء الاصطناعي للزوار الذين يتخطون خط رؤيته.وقالت أودري كيم، أمينة المعرض: "مفهوم المتحف هو أننا في عالم ما بعد المروع حيث دمر الذكاء الاصطناعي العام بالفعل معظم البشرية".في جميع أنحاء سان فرانسيسكو وأسفل شبه الجزيرة في وادي السيليكون، أصبحت الشركات الناشئة ساخنة على درب الكأس المقدسة للذكاء الاصطناعي العام.قال سام ألتمان، مؤسس OpenAI منشئ ChatGPT، إن الذكاء الاصطناعي العام، إذا تم القيام به بشكل صحيح، يمكنه "رفع مستوى الإنسانية" وتغيير "حدود الاحتمالات".الذكاء الاصطناعي العام هو "ذكاء اصطناعي قادر على فعل أي شيء يستطيع الإنسان القيام به"، وهو دمج القدرات الإدراكية البشرية في الآلات.وأضافت كيم أن هذه المحادثات ليست سهلة الوصول لعامة الناس مثل المفاهيم التي يمكنك رؤيتها أو الشعور بها.يشير العمل إلى استعارة للفيلسوف نيك بوستروم، الذي تخيل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ما يمكن أن يحدث إذا تمت برمجة الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع ورقية.وقالت كيم: "يمكن أن تصبح أكثر قوة، وتحسن نفسها باستمرار لتحقيق هدفها الوحيد، لدرجة تدمير البشرية جمعاء من أجل إغراق العالم بمشابك الورق".إن تقييم مزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي هو موضوع أصبح قريبًا من قلب كيم في وظيفة سابقة تعمل في شركة Cruise، وهي شركة سيارات مستقلة.وقالت إنها عملت هناك على تقنية "لا تصدق"، والتي "يمكن أن تقلل من عدد الحوادث الناجمة عن الخطأ البشري"، لكنها تمثل أيضًا مخاطر.

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منوعات, متحف, الذكاء الاصطناعي