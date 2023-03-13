https://sputnikarabic.ae/20230313/الكرملين-بعد-فوز-فيلم-وثائقي-عن-نافالني-بجائزة-أوسكار-التسييس-واضح-في-هوليوود--1074680389.html

الكرملين بعد فوز فيلم وثائقي عن "نافالني" بجائزة أوسكار: التسييس واضح في هوليوود

الكرملين بعد فوز فيلم وثائقي عن "نافالني" بجائزة أوسكار: التسييس واضح في هوليوود

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن عاصمة السينما الأمريكية هوليوود لديها أيضا عناصر تسييس، ‏بعد أن فاز فيلم عن المعارض الروسي المسجون،... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T12:12+0000

2023-03-13T12:12+0000

2023-03-13T12:12+0000

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ملف نافالني

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال حول فوز الفيلم بالجائزة: "لا أستطيع الحكم على جودة هذا الفيلم الوثائقي، فلم أشاهده، لذلك سيكون من غير المنطقي بالنسبة لي أن أقول أي شيء".وتابع: "على الرغم من أنني لم أشاهد الفيلم، فإنني أفترض أن هناك عنصرا معينا من تسييس الموضوع، إذ أن هوليوود لا تتجاهل في بعض الأحيان موضوع التسييس في أعمالها".وفاز الفيلم الوثائقي "نافالني" للمخرج الكندي، دانيال روهر، بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي طويل.وأقيم حفل توزيع جوائز أوسكار الأمريكية الـ95، أمس الأحد، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.وتم القبض على أليسكي نافالني في موسكو في يناير/ كانون الثاني 2021، فور وصوله من ألمانيا، حيث تلقى العلاج الطبي من تسمم مزعوم في روسيا.وفي فبراير / شباط، ألغت محكمة روسية الحكم الصادر بحقه مع وقف التنفيذ في قضية الاحتيال إيف روشيه عام 2014، بسبب عدة انتهاكات للمراقبة، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين ونصف.وفي مارس/ آذار 2022، حُكم على نافالني بالسجن لمدة 9 سنوات إضافية، بتهمة الاحتيال وازدراء المحكمة.

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جائزة أوسكار, روسيا, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, ملف نافالني