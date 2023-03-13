https://sputnikarabic.ae/20230313/الكرملين-يعلق-على-الأخبار-المتعلقة-بزيارة-الرئيس-الصيني-إلى-روسيا-1074677570.html

الكرملين يعلق على الأخبار المتعلقة بزيارة الرئيس الصيني إلى روسيا

الكرملين يعلق على الأخبار المتعلقة بزيارة الرئيس الصيني إلى روسيا

علق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بشأن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المحتملة إلى موسكو، الأسبوع المقبل، قائلا إنه لا... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T11:24+0000

2023-03-13T11:24+0000

2023-03-13T11:24+0000

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين: "الآن ليس لدي ما أقوله حول هذا الموضوع. كقاعدة عامة، يتم الإعلان عن الزيارات الخارجية الرسمية في وقت واحد بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. عندما نكون مستعدين، سنخبركم بذلك".وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يخطط للقيام بزيارة إلى روسيا في الأسبوع المقبل.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، قبل ذلك، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب، وانغ يي، عبّرا عن الحاجة لاستئناف الاتصالات بين البلدين، بما في ذلك وعلى أعلى مستوى، بعد توقف بسبب قيود وباء "كوفيد 19".وفي المرحلة الراهنة، تكتسب العلاقة الاستراتيجية بين موسكو وبكين أهمية قصوى، في ظل ضغوطات الغرب الجماعي على كلا البلدين.إلى ذلك، هدد الاتحاد الأوروبي، يوم 3 آذار/مارس الجاري، بفرض عقوبات إذا زودت الصين روسيا بالأسلحة والذخائر.

https://sputnikarabic.ae/20230312/إعلام-الرئيس-الصيني-يدعو-لاجتماع-في-بكين-بين-إيران-ودول-الخليج-1074650526.html

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