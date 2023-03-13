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https://sputnikarabic.ae/20230313/الكرملين-يعلق-على-الأخبار-المتعلقة-بزيارة-الرئيس-الصيني-إلى-روسيا-1074677570.html
الكرملين يعلق على الأخبار المتعلقة بزيارة الرئيس الصيني إلى روسيا
الكرملين يعلق على الأخبار المتعلقة بزيارة الرئيس الصيني إلى روسيا
علق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بشأن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المحتملة إلى موسكو، الأسبوع المقبل، قائلا إنه لا... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T11:24+0000
2023-03-13T11:24+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "الآن ليس لدي ما أقوله حول هذا الموضوع. كقاعدة عامة، يتم الإعلان عن الزيارات الخارجية الرسمية في وقت واحد بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. عندما نكون مستعدين، سنخبركم بذلك".وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يخطط للقيام بزيارة إلى روسيا في الأسبوع المقبل.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، قبل ذلك، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب، وانغ يي، عبّرا عن الحاجة لاستئناف الاتصالات بين البلدين، بما في ذلك وعلى أعلى مستوى، بعد توقف بسبب قيود وباء "كوفيد 19".وفي المرحلة الراهنة، تكتسب العلاقة الاستراتيجية بين موسكو وبكين أهمية قصوى، في ظل ضغوطات الغرب الجماعي على كلا البلدين.إلى ذلك، هدد الاتحاد الأوروبي، يوم 3 آذار/مارس الجاري، بفرض عقوبات إذا زودت الصين روسيا بالأسلحة والذخائر.
https://sputnikarabic.ae/20230312/إعلام-الرئيس-الصيني-يدعو-لاجتماع-في-بكين-بين-إيران-ودول-الخليج-1074650526.html
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الكرملين يعلق على الأخبار المتعلقة بزيارة الرئيس الصيني إلى روسيا

11:24 GMT 13.03.2023
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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علق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بشأن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المحتملة إلى موسكو، الأسبوع المقبل، قائلا إنه لا يستطيع أن يقول أي شيء عن هذه الزيارة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الآن ليس لدي ما أقوله حول هذا الموضوع. كقاعدة عامة، يتم الإعلان عن الزيارات الخارجية الرسمية في وقت واحد بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. عندما نكون مستعدين، سنخبركم بذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يخطط للقيام بزيارة إلى روسيا في الأسبوع المقبل.
الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى اليسار، يستمع إلى النشيد الوطني الصيني بجوار ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان في الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
إعلام: الرئيس الصيني يدعو لاجتماع في بكين بين إيران ودول الخليج
أمس, 21:46 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، قبل ذلك، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب، وانغ يي، عبّرا عن الحاجة لاستئناف الاتصالات بين البلدين، بما في ذلك وعلى أعلى مستوى، بعد توقف بسبب قيود وباء "كوفيد 19".

وفي المرحلة الراهنة، تكتسب العلاقة الاستراتيجية بين موسكو وبكين أهمية قصوى، في ظل ضغوطات الغرب الجماعي على كلا البلدين.

إلى ذلك، هدد الاتحاد الأوروبي، يوم 3 آذار/مارس الجاري، بفرض عقوبات إذا زودت الصين روسيا بالأسلحة والذخائر.
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