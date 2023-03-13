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https://sputnikarabic.ae/20230313/الكرملين-يعلق-على-تطبيع-العلاقات-بين-طهران-والرياض-1074673278.html
الكرملين يعلق على تطبيع العلاقات بين طهران والرياض
الكرملين يعلق على تطبيع العلاقات بين طهران والرياض
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن موسكو ترحب بأي خطوات للحوار ولخفض مستوى التوتر في المنطقة. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
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2023-03-13T12:01+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية: "نحن نرحب بأي خطوات يمكن أن تساعد في تقليل مستوى التوتر وتحسين الحوار في المنطقة، غير المستقرة للغاية. خاصة عندما يتعلق الأمر باللاعبين الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وإيران".وكان الرئيس الصيني، أجرى زيارة للسعودية لحضور أول قمة صينية عربية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.وقُطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230313/إيران-تشيد-بدور-الصين-في-اتفاق-عودة-العلاقات-مع-السعودية-1074668435.html
https://sputnikarabic.ae/20230313/تصويت-هل-يساهم-الاتفاق-السعودي-الإيراني-في-الوصول-إلى-اتفاقات-حول-سوريا-واليمن؟-1074669448.html
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روسيا
روسيا

الكرملين يعلق على تطبيع العلاقات بين طهران والرياض

10:41 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 13.03.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن موسكو ترحب بأي خطوات للحوار ولخفض مستوى التوتر في المنطقة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية: "نحن نرحب بأي خطوات يمكن أن تساعد في تقليل مستوى التوتر وتحسين الحوار في المنطقة، غير المستقرة للغاية. خاصة عندما يتعلق الأمر باللاعبين الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وإيران".
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
إيران تشيد بدور الصين في اتفاق عودة العلاقات مع السعودية
09:38 GMT
وكان الرئيس الصيني، أجرى زيارة للسعودية لحضور أول قمة صينية عربية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأعلنت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين خلال 60 يومًا، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.

تصويت... هل تساهم عودة العلاقات السعودية الإيرانية في الوصول لاتفاقات مع سوريا واليمن؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
تصويت... هل تسهم عودة العلاقات السعودية الإيرانية بالوصول إلى اتفاقات في سوريا واليمن؟
10:11 GMT
وقُطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
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