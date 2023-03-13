https://sputnikarabic.ae/20230313/الكرملين-يعلق-على-تطبيع-العلاقات-بين-طهران-والرياض-1074673278.html

الكرملين يعلق على تطبيع العلاقات بين طهران والرياض

الكرملين يعلق على تطبيع العلاقات بين طهران والرياض

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن موسكو ترحب بأي خطوات للحوار ولخفض مستوى التوتر في المنطقة. 13.03.2023, سبوتنيك عربي

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روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية: "نحن نرحب بأي خطوات يمكن أن تساعد في تقليل مستوى التوتر وتحسين الحوار في المنطقة، غير المستقرة للغاية. خاصة عندما يتعلق الأمر باللاعبين الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وإيران".وكان الرئيس الصيني، أجرى زيارة للسعودية لحضور أول قمة صينية عربية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.وقُطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.

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