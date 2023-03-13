https://sputnikarabic.ae/20230313/الكرملين-يعلق-على-تطبيع-العلاقات-بين-طهران-والرياض-1074673278.html
الكرملين يعلق على تطبيع العلاقات بين طهران والرياض
الكرملين يعلق على تطبيع العلاقات بين طهران والرياض
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن موسكو ترحب بأي خطوات للحوار ولخفض مستوى التوتر في المنطقة. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T10:41+0000
2023-03-13T10:41+0000
2023-03-13T12:01+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية: "نحن نرحب بأي خطوات يمكن أن تساعد في تقليل مستوى التوتر وتحسين الحوار في المنطقة، غير المستقرة للغاية. خاصة عندما يتعلق الأمر باللاعبين الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وإيران".وكان الرئيس الصيني، أجرى زيارة للسعودية لحضور أول قمة صينية عربية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.وقُطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
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روسيا
الكرملين يعلق على تطبيع العلاقات بين طهران والرياض
10:41 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 13.03.2023) تابعنا عبر
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن موسكو ترحب بأي خطوات للحوار ولخفض مستوى التوتر في المنطقة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية: "نحن نرحب بأي خطوات يمكن أن تساعد في تقليل مستوى التوتر وتحسين الحوار في المنطقة، غير المستقرة للغاية. خاصة عندما يتعلق الأمر باللاعبين الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وإيران".
وكان الرئيس الصيني، أجرى زيارة للسعودية لحضور أول قمة صينية عربية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأعلنت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين خلال 60 يومًا، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.
وقُطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.