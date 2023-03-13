https://sputnikarabic.ae/20230313/الوفاء-لضفة-الثوار-سرايا-القدس-تنفذ-مناورة-عسكرية-في-غزة-1074684873.html
"الوفاء لضفة الثوار"... "سرايا القدس" تنفذ مناورة عسكرية في غزة
"الوفاء لضفة الثوار"... "سرايا القدس" تنفذ مناورة عسكرية في غزة
نفذت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، اليوم الاثنين، مناورة عسكرية في إطار خطتها لتطوير قدراتها العسكرية، تحت اسم "الوفاء لضفة... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T13:24+0000
2023-03-13T13:24+0000
2023-03-13T13:24+0000
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وقالت قناة "فلسطين اليوم" التابعة لحركة الجهاد إن "المناورة العسكرية التي بدأت في تمام الساعة السادسة صباحاً برشقة صاروخية صوب البحر، وتنتهي في تمام الثالثة عصراً تحمل العديد من الرسائل للاحتلال" .وأشارت إلى أن المناورة "تحمل رسالة دعم لثوار ومقاومي الضفة في ظل زيادة انتهاكات الاحتلال (في إشارة لإسرائيل) والعدوان المتواصل".وأكدت نقلا عن مصادر أمنية في "سرايا القدس" أن المناورة تحمل تأكيدا "على معادلة وحدة الساحات التي رسختها حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس خلال معركة "وحدة الساحات" التي اندلعت في 5 أغسطس (آب) من العام الماضي".وبحسب القناة، شاركت في المناورة كافة الوحدات العسكرية من هندسية ومدفعية وقنص ودروع وراجمات، وشملت "رمايات صاروخية، ومدفعية، وانتشار لمقاتلي السرايا، ومهمات اختصاص لمختلف الوحدات العسكرية".من جانبه، قال الناطق باسـم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي "نجدد التزامنا بوحدة شعبنا ووحدة ساحات المواجهة"، معتبرا "استعداد سرايا القدس والمقاومة هو سعي دائم بدافع استمرار الاشتباك وتطوير أدوات المواجهة".وأضاف أن "الوفاء للضفة الثائرة هو مبدأ تجسّده سرايا القدس من خلال عملها واستعدادها الدؤوب الذي يجعل كل مقاتل فيها يؤمن إيماناً عميقاً بواجبه ودوره في معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى ونصرة إخوانه وأهله في الضفة الباسلة".ومنذ مطلع العام الجاري، تشهد الضفة الغربية تزايد العمليات العسكرية والاقتحامات الإسرائيلية لمدنها، ما أسفر عن مقتل 84 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا، فيما أسفرت هجمات فلسطينية عن مقتل 14 إسرائيليا.
https://sputnikarabic.ae/20230128/حركة-الجهاد-الإسلامي-عمليتا-القدس-ضربتا-المنظومة-الأمنية-والعسكرية-الإسرائيلية-1072813669.html
https://sputnikarabic.ae/20230107/سرايا-القدس-خدعنا-الشاباك-الإسرائيلي-1072007269.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"الوفاء لضفة الثوار"... "سرايا القدس" تنفذ مناورة عسكرية في غزة
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نفذت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، اليوم الاثنين، مناورة عسكرية في إطار خطتها لتطوير قدراتها العسكرية، تحت اسم "الوفاء لضفة الثوار".
وقالت قناة
"فلسطين اليوم" التابعة لحركة الجهاد إن "المناورة العسكرية التي بدأت في تمام الساعة السادسة صباحاً برشقة صاروخية صوب البحر، وتنتهي في تمام الثالثة عصراً تحمل العديد من الرسائل للاحتلال" .
وأشارت إلى أن المناورة "تحمل رسالة دعم لثوار ومقاومي الضفة في ظل زيادة انتهاكات الاحتلال (في إشارة لإسرائيل) والعدوان المتواصل".
وأكدت نقلا عن مصادر أمنية في "سرايا القدس
" أن المناورة تحمل تأكيدا "على معادلة وحدة الساحات التي رسختها حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس خلال معركة "وحدة الساحات" التي اندلعت في 5 أغسطس (آب) من العام الماضي".
وبحسب القناة، شاركت في المناورة كافة الوحدات العسكرية من هندسية ومدفعية وقنص ودروع وراجمات، وشملت "رمايات صاروخية، ومدفعية، وانتشار لمقاتلي السرايا، ومهمات اختصاص لمختلف الوحدات العسكرية".
من جانبه، قال الناطق باسـم حركة الجهاد الإسلامي
طارق سلمي "نجدد التزامنا بوحدة شعبنا ووحدة ساحات المواجهة"، معتبرا "استعداد سرايا القدس والمقاومة هو سعي دائم بدافع استمرار الاشتباك وتطوير أدوات المواجهة".
وأضاف أن "الوفاء للضفة الثائرة هو مبدأ تجسّده سرايا القدس من خلال عملها واستعدادها الدؤوب الذي يجعل كل مقاتل فيها يؤمن إيماناً عميقاً بواجبه ودوره في معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى
ونصرة إخوانه وأهله في الضفة الباسلة".
ومنذ مطلع العام الجاري، تشهد الضفة الغربية
تزايد العمليات العسكرية والاقتحامات الإسرائيلية لمدنها، ما أسفر عن مقتل 84 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا، فيما أسفرت هجمات فلسطينية عن مقتل 14 إسرائيليا.