عربي
https://sputnikarabic.ae/20230313/الوفاء-لضفة-الثوار-سرايا-القدس-تنفذ-مناورة-عسكرية-في-غزة-1074684873.html
"الوفاء لضفة الثوار"... "سرايا القدس" تنفذ مناورة عسكرية في غزة
"الوفاء لضفة الثوار"... "سرايا القدس" تنفذ مناورة عسكرية في غزة
نفذت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، اليوم الاثنين، مناورة عسكرية في إطار خطتها لتطوير قدراتها العسكرية، تحت اسم "الوفاء لضفة... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T13:24+0000
2023-03-13T13:24+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار قطاع غزة
أخبار الضفة الغربية
آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104340/63/1043406393_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_5404d419f5c3a11f85d73f0b4ab3317b.jpg
وقالت قناة "فلسطين اليوم" التابعة لحركة الجهاد إن "المناورة العسكرية التي بدأت في تمام الساعة السادسة صباحاً برشقة صاروخية صوب البحر، وتنتهي في تمام الثالثة عصراً تحمل العديد من الرسائل للاحتلال" .وأشارت إلى أن المناورة "تحمل رسالة دعم لثوار ومقاومي الضفة في ظل زيادة انتهاكات الاحتلال (في إشارة لإسرائيل) والعدوان المتواصل".وأكدت نقلا عن مصادر أمنية في "سرايا القدس" أن المناورة تحمل تأكيدا "على معادلة وحدة الساحات التي رسختها حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس خلال معركة "وحدة الساحات" التي اندلعت في 5 أغسطس (آب) من العام الماضي".وبحسب القناة، شاركت في المناورة كافة الوحدات العسكرية من هندسية ومدفعية وقنص ودروع وراجمات، وشملت "رمايات صاروخية، ومدفعية، وانتشار لمقاتلي السرايا، ومهمات اختصاص لمختلف الوحدات العسكرية".من جانبه، قال الناطق باسـم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي "نجدد التزامنا بوحدة شعبنا ووحدة ساحات المواجهة"، معتبرا "استعداد سرايا القدس والمقاومة هو سعي دائم بدافع استمرار الاشتباك وتطوير أدوات المواجهة".وأضاف أن "الوفاء للضفة الثائرة هو مبدأ تجسّده سرايا القدس من خلال عملها واستعدادها الدؤوب الذي يجعل كل مقاتل فيها يؤمن إيماناً عميقاً بواجبه ودوره في معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى ونصرة إخوانه وأهله في الضفة الباسلة".ومنذ مطلع العام الجاري، تشهد الضفة الغربية تزايد العمليات العسكرية والاقتحامات الإسرائيلية لمدنها، ما أسفر عن مقتل 84 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا، فيما أسفرت هجمات فلسطينية عن مقتل 14 إسرائيليا.
https://sputnikarabic.ae/20230128/حركة-الجهاد-الإسلامي-عمليتا-القدس-ضربتا-المنظومة-الأمنية-والعسكرية-الإسرائيلية-1072813669.html
https://sputnikarabic.ae/20230107/سرايا-القدس-خدعنا-الشاباك-الإسرائيلي-1072007269.html
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104340/63/1043406393_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_30bdc276ede3a0dd2e71ec6187faada0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"الوفاء لضفة الثوار"... "سرايا القدس" تنفذ مناورة عسكرية في غزة

13:24 GMT 13.03.2023
© AP Photo / Adel Hanaملثمون فلسطينيون من سرايا القدس الجناح العسكري لجماعة الجهاد الإسلامي
ملثمون فلسطينيون من سرايا القدس الجناح العسكري لجماعة الجهاد الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبرTelegram
نفذت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، اليوم الاثنين، مناورة عسكرية في إطار خطتها لتطوير قدراتها العسكرية، تحت اسم "الوفاء لضفة الثوار".
وقالت قناة "فلسطين اليوم" التابعة لحركة الجهاد إن "المناورة العسكرية التي بدأت في تمام الساعة السادسة صباحاً برشقة صاروخية صوب البحر، وتنتهي في تمام الثالثة عصراً تحمل العديد من الرسائل للاحتلال" .
وأشارت إلى أن المناورة "تحمل رسالة دعم لثوار ومقاومي الضفة في ظل زيادة انتهاكات الاحتلال (في إشارة لإسرائيل) والعدوان المتواصل".
وأكدت نقلا عن مصادر أمنية في "سرايا القدس" أن المناورة تحمل تأكيدا "على معادلة وحدة الساحات التي رسختها حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس خلال معركة "وحدة الساحات" التي اندلعت في 5 أغسطس (آب) من العام الماضي".
قتلى إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
حركة "الجهاد الإسلامي": عمليتا القدس ضربتا المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية
28 يناير, 14:31 GMT
وبحسب القناة، شاركت في المناورة كافة الوحدات العسكرية من هندسية ومدفعية وقنص ودروع وراجمات، وشملت "رمايات صاروخية، ومدفعية، وانتشار لمقاتلي السرايا، ومهمات اختصاص لمختلف الوحدات العسكرية".
من جانبه، قال الناطق باسـم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي "نجدد التزامنا بوحدة شعبنا ووحدة ساحات المواجهة"، معتبرا "استعداد سرايا القدس والمقاومة هو سعي دائم بدافع استمرار الاشتباك وتطوير أدوات المواجهة".
الوضع في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
كيف وقعت المخابرات الإسرائيلية في فخ "عميل مزدوج" تابع لسرايا القدس؟
7 يناير, 08:33 GMT
وأضاف أن "الوفاء للضفة الثائرة هو مبدأ تجسّده سرايا القدس من خلال عملها واستعدادها الدؤوب الذي يجعل كل مقاتل فيها يؤمن إيماناً عميقاً بواجبه ودوره في معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى ونصرة إخوانه وأهله في الضفة الباسلة".
ومنذ مطلع العام الجاري، تشهد الضفة الغربية تزايد العمليات العسكرية والاقتحامات الإسرائيلية لمدنها، ما أسفر عن مقتل 84 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا، فيما أسفرت هجمات فلسطينية عن مقتل 14 إسرائيليا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала