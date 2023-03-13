https://sputnikarabic.ae/20230313/انتخاب-إبراهيم-بودربالة-رئيسا-للبرلمان-في-تونس-1074698743.html

انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان في تونس

انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان في تونس

أعلن مجلس النواب التونسي، مساء اليوم الأثنين، عن "انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان الجديد في تونس، بعد الإطاحة بالبرلمان القديم برئاسة راشد الغنوشي". 13.03.2023, سبوتنيك عربي

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وأفادت وسائل إعلام تونسية، بأن "مجلس نواب الشعب الجديد انتخب إبراهيم بودربالة، عميد المحامين السابق، رئيساً له عقب جولة تصويت ثانية وحصوله على 83 صوتا مقابل 67 صوتا لمنافسه".وأشارت إلى أن "المرشحين لرئاسة البرلمان فشلوا في الحصول على أغلبية خلال الجلسة الافتتاحية في وقت سابق اليوم، فأجريت جولة تصويت ثانية، حسمها بودربالة لصالحه بعد التفوق على منافسه عبد السلام الدحماني".وتعهد بودربالة، في تصريحات له، بالعمل من أجل تونس مستقرة، مؤكدا أن "قوانين 25 يوليو/ تموز أنقذت البلاد من الويلات التي كنا نعيشها كل يوم".وكانت مراسلة "سبوتنيك" في تونس، قالت جلسة البرلمان التونسي الجديد، ستخصص لانتخاب رئيس للبرلمان خلفا لراشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل.وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق، أن البرلمان يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي.وفي وقت سابق، أصدر قيس سعيد مرسوما جديدا يقضي بحل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات متخصصة، جاء ذلك خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء التونسي، الثلاثاء الماضي، بشأن دعوة البرلمان المنتخب للانعقاد في موعده، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.ولفتت القناة إلى أن الاجتماع الذي أشرف عليه قيس سعيد، تناول أيضا إصدار مرسوم بشأن افتتاح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى مرسوم بشأن انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

https://sputnikarabic.ae/20230309/قيس-سعيد-يعلن-عن-مرسوم-جديد-لحل-المجالس-البلدية-1074500989.html

https://sputnikarabic.ae/20230313/إخراج-نائب-من-أولى-جلسات-البرلمان-التونسي-الجديد-لاستدعائه-من-قبل-النيابة-العمومية-1074690056.html

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