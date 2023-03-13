https://sputnikarabic.ae/20230313/بايدن-بعد-إفلاس-بنكين-ودائع-الأمريكيين-المصرفية-آمنة-ونبذل-كل-المطلوب-لتجنب-المزيد-من-الانهيار-1074686888.html

بايدن بعد إفلاس بنكين: ودائع الأمريكيين المصرفية آمنة ونبذل كل المطلوب لتجنب ‏المزيد من الانهيار

بايدن بعد إفلاس بنكين: ودائع الأمريكيين المصرفية آمنة ونبذل كل المطلوب لتجنب ‏المزيد من الانهيار

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، إن ودائع الأمريكيين المصرفية آمنة، ووعد بتعزيز ‏اللوائح المصرفية، وبذل "كل ما هو مطلوب" لتجنب المزيد من الانهيار،... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T14:16+0000

2023-03-13T14:16+0000

2023-03-13T14:16+0000

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وتابع، موضحًا في مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض، إنه في خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، حينما كان هو نائبا له، تم وضع شروط صارمة على البنوك، مثل "سيليكون فالي" وبنك "سيغنتشر"، بما في ذلك قانون دود فرانك، لضمان أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت في عام 2008، لن تتكرر مرة أخرى.وأضاف بايدن أنهوأكد الرئيس الأمريكي أنه سيطلب من الكونغرس والمنظمين المصرفيين، تقوية القواعد الخاصة بالبنوك، لتقليل احتمالية حدوث هذا النوع من انهيار البنوك مرة أخرى".وواصل بايدن أن خلاصة القول هي أن "الأمريكيين يمكنهم أن يطمئنوا إلى أن نظامنا المصرفي آمن، وودائعكم آمنة، واسمحوا لي أيضًا أن أؤكد لكم أننا لن نتوقف عند هذا الحد، سنفعل كل ما هو مطلوب".وأغلق المنظمون الأمريكيون، أمس الأحد، بنك "سيغنتشر"، ومقره نيويورك، وهو مقرض كبير في صناعة العملات الرقمية، في محاولة لمنع انتشار الأزمة المصرفية.وأعلنت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، الاستحواذ على بنك سيغنتشر وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام، وفق قناة CNBC.وقالت إن المودعين في بنك سيغنتشر سيكون لديهم حق الوصول الكامل إلى ودائعهم، وهي خطوة مماثلة لضمان المودعين في بنك "سيليكون فالي" الذي أعلن إفلاسه قبل ثلاثة أيام.وأغلق المنظمون بنك "سيليكون فالي"، يوم الجمعة الماضي، وصادروا ودائعه في أكبر فشل مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008 - وثاني أكبر فشل على الإطلاق.

https://sputnikarabic.ae/20230313/رغم-جهود-أمريكا-للتخفيف-من-أزمة-سيليكون-فالي-تراجع-حاد-في-أسواق-المال-الأوروبية-1074673712.html

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