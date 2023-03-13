https://sputnikarabic.ae/20230313/بايدن-يعلن-التوصل-إلى-حل-لأزمة-بنك-سيليكون-فالي-1074652040.html
بايدن يعلن التوصل إلى حل لأزمة بنك "سيليكون فالي"
بايدن يعلن التوصل إلى حل لأزمة بنك "سيليكون فالي"
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، التوصل إلى حل في أزمة بنكي "سيليكون فالي" و"سيجنتشر"، في أعقاب اجتماع وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس الاحتياطي... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T03:42+0000
2023-03-13T03:42+0000
2023-03-13T03:42+0000
جو بايدن
إفلاس
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
اقتصاد
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وطمأن الرئيس الأمريكي، حسبما ورد في بيان للبيت الأبيض، المودعين في هذين البنكين بأنه يمكنهم سحب أموالهم عند احتياجهم لذلك. مشيرا إلى أن الحل الذي تم التوصل إليه مع مسؤولي البنكين اللذين أعلن انهيارهما، الجمعة، "يُجنب تعريض أموال دافعي الضرائب للخطر"، في إشارة إلى أنه لن يكون هناك خطة إنقاذ مالي حكومية للبنكين.وعبر بايدن عن التزامه بـ"تحميل المسؤولين عما حدث، المسؤولية الكاملة"، وفق تعبيره.وقال بايدن، "يسعدني أنهم توصلوا إلى حل سريع يحمي العمال الأمريكيين والشركات الصغيرة ويحافظ على نظامنا المالي آمنًا. ويضمن الحل أيضًا عدم تعريض أموال دافعي الضرائب للخطر". مضيفًا أن "الشعب الأمريكي والأمريكي يمكن للشركات أن تثق في أن ودائعها المصرفية ستكون موجودة عندما تحتاج إليها".وكانت السلطات الأمريكية قد اتخذت قرارا الجمعة الماضية، بإغلاق مصرف "سيليكون فالي بنك" وفرضت عليه رقابتها حتى إعادة فتحه الإثنين باسم جديد، إثر عجزه عن أداء حقوق عملائه، مما أحدث حالة شديدة من القلق والذعر في الأسواق العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230312/الحكومة-البريطانية-نعمل-على-تقليل-تداعيات-انهيار-بنك-سيليكون-فالي-بأمريكا-1074635080.html
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جو بايدن, إفلاس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
جو بايدن, إفلاس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
بايدن يعلن التوصل إلى حل لأزمة بنك "سيليكون فالي"
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، التوصل إلى حل في أزمة بنكي "سيليكون فالي" و"سيجنتشر"، في أعقاب اجتماع وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، مع مجلس إدارة البنكين.
وطمأن الرئيس الأمريكي، حسبما ورد في بيان للبيت الأبيض، المودعين في هذين البنكين
بأنه يمكنهم سحب أموالهم عند احتياجهم لذلك. مشيرا إلى أن الحل الذي تم التوصل إليه مع مسؤولي البنكين اللذين أعلن انهيارهما، الجمعة، "يُجنب تعريض أموال دافعي الضرائب للخطر"، في إشارة إلى أنه لن يكون هناك خطة إنقاذ مالي حكومية للبنكين.
وقال بايدن، "يسعدني أنهم توصلوا إلى حل سريع يحمي العمال الأمريكيين والشركات الصغيرة ويحافظ على نظامنا المالي آمنًا. ويضمن الحل أيضًا عدم تعريض أموال دافعي الضرائب للخطر". مضيفًا أن "الشعب الأمريكي والأمريكي يمكن للشركات أن تثق في أن ودائعها المصرفية ستكون موجودة عندما تحتاج إليها".
وكانت السلطات الأمريكية قد اتخذت قرارا الجمعة الماضية، بإغلاق مصرف "سيليكون فالي بنك" وفرضت عليه رقابتها حتى إعادة فتحه الإثنين باسم جديد، إثر عجزه عن أداء حقوق عملائه، مما أحدث حالة شديدة من القلق والذعر في الأسواق العالمية.