https://sputnikarabic.ae/20230313/تقرير-السعودية-ترفض-منح-تأشيرة-دخول-لبعثة-إسرائيلية-1074672753.html
تقرير: السعودية ترفض منح تأشيرة دخول لبعثة إسرائيلية
تقرير: السعودية ترفض منح تأشيرة دخول لبعثة إسرائيلية
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات السعودية رفضت منح تأشيرة دخول لبعثة إسرائيلية، للمشاركة في مؤتمر أممي في مدينة العلا. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T10:39+0000
2023-03-13T10:39+0000
2023-03-13T10:42+0000
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البعثة الإسرائيلية الخاصة، التي تضم مواطنين من قرية كفركما الشركسية، كانت تلقت دعوة للمشاركة في الاحتفال التكريمي الخاص للأمم المتحدة، بعد دخول كفركما إلى القائمة الخاصة للقرى السياحية الموصى بزيارتها من جانب الأمم المتحدة، مع ذلك لم يتم استصدار تأشيرة الدخول إلى البعثة الإسرائيلية، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت برسالة إلى منظمة السياحة العالمية، وأصرت على أنه يجب استصدار التأشيرات المطلوبة للبعثة الإسرائيلية، كما طالب مسؤولون في الأمم المتحدة السلطات السعودية بتقديم معاملة متساوية لأعضاء المنظمة.ولم تعلق وزارة السياحة السعودية ولا المنظمة على هذا التقرير.وتستهدف المسابقة المرموقة التي أجريت للمرة الثانية على التوالي، رفع مكانة السياحة القروية، من منطلق الرغبة في الحفاظ على الطابع القروي والسياحي للبلدات التي يصل عدد سكانها إلى 15 ألف نسمة.وأُبلِغت وزارة السياحة الإسرائيلية، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن القرية الشركسية كفركما، الواقعة شمالي إسرائيل، اختيرت في القائمة الحصرية لعام 2022 للقرى السياحية، التي توصي بزيارتها.
https://sputnikarabic.ae/20230311/ما-هي-تداعيات-استئناف-العلاقات-بين-السعودية-وإيران-على-إسرائيل؟-1074613048.html
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منوعات, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
منوعات, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
تقرير: السعودية ترفض منح تأشيرة دخول لبعثة إسرائيلية
10:39 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 10:42 GMT 13.03.2023) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات السعودية رفضت منح تأشيرة دخول لبعثة إسرائيلية، للمشاركة في مؤتمر أممي في مدينة العلا.
البعثة الإسرائيلية الخاصة، التي تضم مواطنين من قرية كفركما الشركسية
، كانت تلقت دعوة للمشاركة في الاحتفال التكريمي الخاص للأمم المتحدة، بعد دخول كفركما إلى القائمة الخاصة للقرى السياحية الموصى بزيارتها من جانب الأمم المتحدة، مع ذلك لم يتم استصدار تأشيرة الدخول إلى البعثة الإسرائيلية، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست
" الإسرائيلية.
وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت برسالة إلى منظمة السياحة العالمية
، وأصرت على أنه يجب استصدار التأشيرات المطلوبة للبعثة الإسرائيلية، كما طالب مسؤولون في الأمم المتحدة السلطات السعودية بتقديم معاملة متساوية لأعضاء المنظمة.
ولم تعلق وزارة السياحة السعودية ولا المنظمة على هذا التقرير.
وتستهدف المسابقة المرموقة التي أجريت للمرة الثانية على التوالي، رفع مكانة السياحة القروية، من منطلق الرغبة في الحفاظ على الطابع القروي والسياحي للبلدات التي يصل عدد سكانها إلى 15 ألف نسمة.
وأُبلِغت وزارة السياحة الإسرائيلية، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن القرية الشركسية كفركما، الواقعة شمالي إسرائيل، اختيرت في القائمة الحصرية لعام 2022 للقرى السياحية، التي توصي بزيارتها.