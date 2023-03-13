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تماسيح بحيرة فيكتوريا تقتل 7 أشخاص خلال شهر في تنزانيا
تماسيح بحيرة فيكتوريا تقتل 7 أشخاص خلال شهر في تنزانيا
أعلن مسؤولون في تنزانيا أن التماسيح في بحيرة فيكتوريا قتلت 7 أشخاص خلال شهر تقريبا من العام الجاري. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T12:09+0000
2023-03-13T12:09+0000
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وقال المسؤولون إن معظم الضحايا من سكان جزيرة كوم الواقعة في البحيرة، التي تعد أكبر بحيرة استوائية في العالم وتتقاسمها كل من تنزانيا وأوغندا وكينيا.وأوضح المسؤولون أن عمليات القتل وقعت خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني و9 فبراير/ شباط، بحسب "أسوشيتدبرس باكستان".وذكر أحد المسؤولين أن أحدث هجوم للتماسيح وقع في 9 فبراير عندما قتلت امرأة تبلغ من العمر 36 عاما بينما كانت تسبح في البحيرة.وقال مسؤول آخر إن بعض القتلى كانوا من الصيادين وبعضهم الآخر تعرضوا لهجوم من التماسيح أثناء السباحة لقضاء وقت الفراغ.وأثار أعضاء مجلس منطقة بوشوسا مسألة قتل التماسيح للأشخاص السبعة خلال اجتماعهم لمعالجة مختلف القضايا، بما في ذلك أنشطة التنمية والدفاع والأمن.
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تماسيح بحيرة فيكتوريا تقتل 7 أشخاص خلال شهر في تنزانيا

12:09 GMT 13.03.2023
© Photo / pixabay12019 رأس تمساح صغير
رأس تمساح صغير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© Photo / pixabay12019
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أعلن مسؤولون في تنزانيا أن التماسيح في بحيرة فيكتوريا قتلت 7 أشخاص خلال شهر تقريبا من العام الجاري.
وقال المسؤولون إن معظم الضحايا من سكان جزيرة كوم الواقعة في البحيرة، التي تعد أكبر بحيرة استوائية في العالم وتتقاسمها كل من تنزانيا وأوغندا وكينيا.
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وأوضح المسؤولون أن عمليات القتل وقعت خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني و9 فبراير/ شباط، بحسب "أسوشيتدبرس باكستان".
وذكر أحد المسؤولين أن أحدث هجوم للتماسيح وقع في 9 فبراير عندما قتلت امرأة تبلغ من العمر 36 عاما بينما كانت تسبح في البحيرة.
وقال مسؤول آخر إن بعض القتلى كانوا من الصيادين وبعضهم الآخر تعرضوا لهجوم من التماسيح أثناء السباحة لقضاء وقت الفراغ.
وأثار أعضاء مجلس منطقة بوشوسا مسألة قتل التماسيح للأشخاص السبعة خلال اجتماعهم لمعالجة مختلف القضايا، بما في ذلك أنشطة التنمية والدفاع والأمن.
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