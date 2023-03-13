https://sputnikarabic.ae/20230313/جمعية-المصدرين-الأتراك-لم-نتلق-أي-إشعار-رسمي-بمنع-نقل-البضائع-الخاضعة-لعقوبات-إلى-روسيا-1074660575.html

جمعية المصدرين الأتراك: لم نتلق أي إشعار رسمي بمنع نقل البضائع الخاضعة لعقوبات إلى روسيا

جمعية المصدرين الأتراك: لم نتلق أي إشعار رسمي بمنع نقل البضائع الخاضعة لعقوبات إلى روسيا

أكد بوراك غونايدين، الخبير في جمعية المصدرين الأتراك، أن الجمعية لم تتلق أية إشعارات رسمية تتعلق بعرقلة محتملة لنقل البضائع الخاضعة لعقوبات إلى روسيا. 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T08:41+0000

2023-03-13T08:41+0000

2023-03-13T08:41+0000

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إسطنبول- سبوتنيك. غونايدين في تصريحات لـ "سبوتنيك"، قال: "جمعيتنا لم تتلق أي إشعار إداري يتعلق بالموضوع المذكور (عبور البضائع الخاضعة لعقوبات) ولم يتم لفت انتباه الجمهور إليها أيضا".وفي الأسبوع الماضي، نقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، عن شركات الخدمات اللوجستية الروسية أن تركيا حظرت عبور البضائع الخاضعة لعقوبات بموجب ما يسمى نظام الاستيراد الموازي- غير الرسمي- إلى روسيا.وقالت السفارة والبعثة التجارية الروسية في تركيا، في وقت لاحق، إنهم على اتصال بالسلطات المحلية بشأن العوائق الخاصة بالنقل التجاري التي أبلغ عنها بعض المستوردين الروس.وكان مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية قد حذر، خلال زيارة إلى تركيا، البنوك والشركات من أن زيادة الصادرات وإعادة التصدير إلى روسيا يزيد من مخاطر خضوعها لعقوبات.

https://sputnikarabic.ae/20230306/خبير-على-روسيا-وتركيا-الاتفاق-على-مصادر-جديدة-لتمويل-مشروع-مركز-الغاز-قبيل-اجتماع-إسطنبول-1074399056.html

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