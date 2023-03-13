عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230313/خبيرة-تغذية-تحدد-5-أطعمة-ومشروبات-للتخلص-من-سموم-رئة-المدخنين-1074660759.html
خبيرة تغذية تحدد 5 أطعمة ومشروبات للتخلص من سموم الرئة لدى المدخنين
خبيرة تغذية تحدد 5 أطعمة ومشروبات للتخلص من سموم الرئة لدى المدخنين
التدخين عادة يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، وقد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية والعديد من المشاكل الصحية الأخرى. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T08:46+0000
2023-03-13T08:49+0000
مجتمع
علوم
الصحة
منوعات
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102206/58/1022065877_0:98:1025:674_1920x0_80_0_0_5b9c14e7dc3753241101dbebd82b3b23.jpg
الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر السهل، وكثير من الناس يعانون من الإدمان، لكن مع التخلص من السموم بشكل صحيح، يمكن للمرء أن يساعد في طرد السموم من الجسم والمساعدة في الإقلاع عن التدخين.أفضل مشروبات التخلص من السموم للمدخنينشاركت بريتي جوبتا أخصائية التغذية ومؤسسة "Perfect Health ByPreeti"، موقع only my health أفضل المشروبات للتخلص من سموم الرئة للمدخنين:-1. الماءلن يؤدي شرب الماء العادي فقط إلى التخلص من جميع المكونات السامة من جسمك فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين صحتك العامة وجودة بشرتك. يمكن أن يساعد شرب ثمانية إلى 10 أكواب (تقريبا) من الماء يوميًا في إزالة السموم من الجسم.2. مضادات الأكسدةمضادات الأكسدة هي أيضا عنصر أساسي في نظام التخلص من السموم للمدخنين. يمكن أن يسبب التدخين الضغط العصبي، والذي يمكن أن يتلف الخلايا ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان والمشاكل الصحية الأخرى.تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات على تحييد وتقليل التوتر، كما تساعد أيضا في حماية الجسم من الآثار الضارة للتدخين.3. ماء الديتوكسماء مملوء بالفواكه أو الخضار أو الأعشاب التي يعتقد أن لها خصائص عالية في إزالة السموم. إذا كنت تحاول الإقلاع عن التدخين، فإن إضافة ماء الديتوكس إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على التخلص من جميع المواد السامة من جسمك. يمكن أن تساعدك إضافة الخيار إلى مياه الشرب العادية على الشعور بالانتعاش وتجعل بشرتك صحية.4. البهاراتتعتبر التوابل الممزوجة بالماء المحضرة في شاي أعشاب من أفضل المشروبات للمساعدة في إزالة السموم من الجسم. تحتوي بعض التوابل مثل الكركم والقرنفل والزنجبيل وغيرها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد المدخن على إزالة المواد السامة من الجسم.5. الشاي الأخضريمكن للشاي الأخضر أن يساعد في إزالة السموم من الجسم وإزالة المكونات غير النقية. يحتوي هذا الشاي على مضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة السموم الضارة من الجسم ودعم وظائف الكبد الصحية. كما أنها تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر والقلق، مما يساعد المدخنين على التعامل مع الرغبة الشديدة في الحصول على النيكوتين.الملخصيمكن أن يكون التخلص من السموم مفيدا للمدخنين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين. عن طريق إضافة الماء والشاي الأخضر والتوابل ومضادات الأكسدة وما إلى ذلك إلى النظام الغذائي، يمكنك بسهولة التخلص من السموم الضارة ودعم وظائف الكبد الصحية. من المهم استشارة أخصائي تغذية أو أخصائي رعاية صحية قبل إجراء أي تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي أو نمط حياتك.
https://sputnikarabic.ae/20230310/علماء-يرصدون-3-تغيرات-على-البشرة-عند-الإقلاع-عن-التدخين-متى-تظهر-النتائج؟-1074589184.html
https://sputnikarabic.ae/20211015/دراسة-تكشف-أهمية-الماء-لمرضى-الكلى-والكمية-المناسبة-للرجل-والمرأة-1050445626.html
https://sputnikarabic.ae/20210926/تقرير-يحدد-ثلاثة-أسباب-تجعل-مضادات-الأكسدة-مهمة-لصحة-القلب-1050260350.html
https://sputnikarabic.ae/20210509/حرق-الدهون-والمناعة-عصير-ماء-الديتوكس-المنزلي-يقدم-فوائد-مزهلة-1048922372.html
https://sputnikarabic.ae/20210529/أطعمة-مفيدة-للمدخنين-1049100911.html
https://sputnikarabic.ae/20210403/خبراء-تغذية-يكشفون-أفضل-أنواع-الشاي-للتخلص-من-سموم-الجسم-1048558130.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102206/58/1022065877_0:2:1025:770_1920x0_80_0_0_80ec5f82bb59b8612b3afe3db9cc4463.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن
علوم, الصحة, منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن

خبيرة تغذية تحدد 5 أطعمة ومشروبات للتخلص من سموم الرئة لدى المدخنين

08:46 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 08:49 GMT 13.03.2023)
© flickr.com / Ferran Jordàتدخين
تدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© flickr.com / Ferran Jordà
تابعنا عبرTelegram
التدخين عادة يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، وقد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.
الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر السهل، وكثير من الناس يعانون من الإدمان، لكن مع التخلص من السموم بشكل صحيح، يمكن للمرء أن يساعد في طرد السموم من الجسم والمساعدة في الإقلاع عن التدخين.
الإقلاع عن التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
مجتمع
علماء يرصدون 3 تغيرات على البشرة عند الإقلاع عن التدخين.. متى تظهر النتائج؟
10 مارس, 20:01 GMT
أفضل مشروبات التخلص من السموم للمدخنين
شاركت بريتي جوبتا أخصائية التغذية ومؤسسة "Perfect Health ByPreeti"، موقع only my health أفضل المشروبات للتخلص من سموم الرئة للمدخنين:-
1. الماء
لن يؤدي شرب الماء العادي فقط إلى التخلص من جميع المكونات السامة من جسمك فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين صحتك العامة وجودة بشرتك. يمكن أن يساعد شرب ثمانية إلى 10 أكواب (تقريبا) من الماء يوميًا في إزالة السموم من الجسم.
الماء H2O - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2021
مجتمع
دراسة تكشف أهمية الماء لمرضى الكلى والكمية المناسبة للرجل والمرأة
15 أكتوبر 2021, 20:02 GMT
2. مضادات الأكسدة
مضادات الأكسدة هي أيضا عنصر أساسي في نظام التخلص من السموم للمدخنين. يمكن أن يسبب التدخين الضغط العصبي، والذي يمكن أن يتلف الخلايا ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان والمشاكل الصحية الأخرى.
تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات على تحييد وتقليل التوتر، كما تساعد أيضا في حماية الجسم من الآثار الضارة للتدخين.
صحة القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2021
مجتمع
تقرير يحدد ثلاثة أسباب تجعل مضادات الأكسدة مهمة لصحة القلب
26 سبتمبر 2021, 20:04 GMT
3. ماء الديتوكس
ماء مملوء بالفواكه أو الخضار أو الأعشاب التي يعتقد أن لها خصائص عالية في إزالة السموم. إذا كنت تحاول الإقلاع عن التدخين، فإن إضافة ماء الديتوكس إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على التخلص من جميع المواد السامة من جسمك. يمكن أن تساعدك إضافة الخيار إلى مياه الشرب العادية على الشعور بالانتعاش وتجعل بشرتك صحية.
عصير الليمون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2021
مجتمع
"حرق الدهون والمناعة"... عصير "ماء الديتوكس" المنزلي يقدم فوائد مزهلة
9 مايو 2021, 20:36 GMT
4. البهارات
تعتبر التوابل الممزوجة بالماء المحضرة في شاي أعشاب من أفضل المشروبات للمساعدة في إزالة السموم من الجسم. تحتوي بعض التوابل مثل الكركم والقرنفل والزنجبيل وغيرها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد المدخن على إزالة المواد السامة من الجسم.
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2021
مجتمع
أطعمة مفيدة للمدخنين
29 مايو 2021, 06:05 GMT
5. الشاي الأخضر
يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في إزالة السموم من الجسم وإزالة المكونات غير النقية. يحتوي هذا الشاي على مضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة السموم الضارة من الجسم ودعم وظائف الكبد الصحية. كما أنها تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر والقلق، مما يساعد المدخنين على التعامل مع الرغبة الشديدة في الحصول على النيكوتين.
الشاي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2021
مجتمع
خبراء تغذية يكشفون أفضل أنواع الشاي للتخلص من سموم الجسم
3 أبريل 2021, 04:15 GMT
الملخص
يمكن أن يكون التخلص من السموم مفيدا للمدخنين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين. عن طريق إضافة الماء والشاي الأخضر والتوابل ومضادات الأكسدة وما إلى ذلك إلى النظام الغذائي، يمكنك بسهولة التخلص من السموم الضارة ودعم وظائف الكبد الصحية. من المهم استشارة أخصائي تغذية أو أخصائي رعاية صحية قبل إجراء أي تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي أو نمط حياتك.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала