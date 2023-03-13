https://sputnikarabic.ae/20230313/خبيرة-تغذية-تحدد-5-أطعمة-ومشروبات-للتخلص-من-سموم-رئة-المدخنين-1074660759.html

خبيرة تغذية تحدد 5 أطعمة ومشروبات للتخلص من سموم الرئة لدى المدخنين

خبيرة تغذية تحدد 5 أطعمة ومشروبات للتخلص من سموم الرئة لدى المدخنين

التدخين عادة يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، وقد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية والعديد من المشاكل الصحية الأخرى. 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T08:46+0000

2023-03-13T08:46+0000

2023-03-13T08:49+0000

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الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر السهل، وكثير من الناس يعانون من الإدمان، لكن مع التخلص من السموم بشكل صحيح، يمكن للمرء أن يساعد في طرد السموم من الجسم والمساعدة في الإقلاع عن التدخين.أفضل مشروبات التخلص من السموم للمدخنينشاركت بريتي جوبتا أخصائية التغذية ومؤسسة "Perfect Health ByPreeti"، موقع only my health أفضل المشروبات للتخلص من سموم الرئة للمدخنين:-1. الماءلن يؤدي شرب الماء العادي فقط إلى التخلص من جميع المكونات السامة من جسمك فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين صحتك العامة وجودة بشرتك. يمكن أن يساعد شرب ثمانية إلى 10 أكواب (تقريبا) من الماء يوميًا في إزالة السموم من الجسم.2. مضادات الأكسدةمضادات الأكسدة هي أيضا عنصر أساسي في نظام التخلص من السموم للمدخنين. يمكن أن يسبب التدخين الضغط العصبي، والذي يمكن أن يتلف الخلايا ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان والمشاكل الصحية الأخرى.تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات على تحييد وتقليل التوتر، كما تساعد أيضا في حماية الجسم من الآثار الضارة للتدخين.3. ماء الديتوكسماء مملوء بالفواكه أو الخضار أو الأعشاب التي يعتقد أن لها خصائص عالية في إزالة السموم. إذا كنت تحاول الإقلاع عن التدخين، فإن إضافة ماء الديتوكس إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على التخلص من جميع المواد السامة من جسمك. يمكن أن تساعدك إضافة الخيار إلى مياه الشرب العادية على الشعور بالانتعاش وتجعل بشرتك صحية.4. البهاراتتعتبر التوابل الممزوجة بالماء المحضرة في شاي أعشاب من أفضل المشروبات للمساعدة في إزالة السموم من الجسم. تحتوي بعض التوابل مثل الكركم والقرنفل والزنجبيل وغيرها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد المدخن على إزالة المواد السامة من الجسم.5. الشاي الأخضريمكن للشاي الأخضر أن يساعد في إزالة السموم من الجسم وإزالة المكونات غير النقية. يحتوي هذا الشاي على مضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة السموم الضارة من الجسم ودعم وظائف الكبد الصحية. كما أنها تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر والقلق، مما يساعد المدخنين على التعامل مع الرغبة الشديدة في الحصول على النيكوتين.الملخصيمكن أن يكون التخلص من السموم مفيدا للمدخنين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين. عن طريق إضافة الماء والشاي الأخضر والتوابل ومضادات الأكسدة وما إلى ذلك إلى النظام الغذائي، يمكنك بسهولة التخلص من السموم الضارة ودعم وظائف الكبد الصحية. من المهم استشارة أخصائي تغذية أو أخصائي رعاية صحية قبل إجراء أي تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي أو نمط حياتك.

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