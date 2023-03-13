https://sputnikarabic.ae/20230313/دراسة-تربط-بين-الخوف-والهلع-ومشكلة-خطيرة-في-المعدة-1074692705.html

دراسة تربط بين الخوف والهلع ومشكلة خطيرة في المعدة

دراسة تربط بين الخوف والهلع ومشكلة خطيرة في المعدة

قد يشعر الإنسان في الظلام بشيء ما غريب في داخله، إذ يبدأ القلب في الخفقان بسرعة ويشعر بصعوبة في التفكير بشكل صحيح، وفي أعماق الأمعاء، ربما يراوده شعور مزعج بأن... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T15:21+0000

2023-03-13T15:21+0000

2023-03-13T15:26+0000

علوم

الخوف

المعدة

اضطراب

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وفقًا لدراسة لم تخضع بعد لمراجعة الأقران بقيادة باحثين من جامعة سابينزا في روما، فإن رد الفعل الحشوي المزعج للمعدة هو أكثر من مجرد أعصاب - نظامك المعدي يستعد بالفعل للأسوأ.يبدو أن التطور، لسبب ما، قد قرر أن أفضل مسار للعمل عندما نشعر بالاشمئزاز أو الخوف هو خفض درجة الحموضة في القناة الهضمية لجعلها أقل حمضية.بالنظر إلى البحث الذي يُظهر وجود علاقة قوية بين ردود الفعل المعوية واستجابة الدماغ للمواقف المهددة، فإن النتيجة تعزز النماذج التي تشير إلى أن شبكة المعدة تلعب دورا رئيسيا في الاستجابات العاطفية لجسمنا.الشعور بالاشمئزاز في معدتك ليس بالأمر غير المعتاد. في الواقع، غالبا ما تربط "خرائط الجسد" التي يتم الإبلاغ عنها ذاتيًا المشاعر السلبية بجهاز المعدة. إنه ليس مجرد شيء ذهني أيضا - تسجيلات النشاط الكهربائي في الجدار العضلي للأمعاء تعكس أيضا تجاربنا مع الاشمئزاز.يبدو أن هذا الرد هو طريق ذو اتجاهين. إن إعطاء المتطوعين دواءً يخفف من ارتجاع المريء والغثيان قبل أن يُعرض عليهم مشهد مقزز له تأثير كبير على ما إذا كانوا يتجنبون النظر دون وعي، وهي علامة شائعة على الاشمئزاز.يبدو أن أجسامنا مدفوعة لتكثيف نشاط المعدة عندما نختبر أشياء يجب أن نبتعد عنها، مما يثير الشعور بالغثيان. في المقابل، يصبح هذا الإحساس جزءًا من استجابة الخوف، مما يدفعنا إلى التصرف وفقًا لذلك.أحد علامات الرعب المزعجة الذي لم يتم قياسها بعمق، على الرغم من ذلك، هي البيئة الداخلية للمعدة. لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن المقيمين المجهريين في القناة الهضمية متشابكون مع اضطرابات المزاج، ولكن كيف تتغير الكيمياء التي يسبحون بها مع لحظات الاشمئزاز.في الدراسة الجديدة، قادت عالمة النفس جوزيبينا بورسيلو فريقًا صغيرًا من الباحثين في تحقيق في "البيئة اللمعية الداخلية لنظام الجهاز الهضمي" باستخدام مستشعرات قابلة للابتلاع يمكنها قياس الحموضة ودرجة الحرارة والضغط أثناء مرورها عبر الجهاز الهضمي.تم تجنيد عينة من 31 رجلاً يتمتعون بصحة جيدة دون أي اضطرابات نفسية أو عصبية أو في الجهاز الهضمي، وطلب منهم ابتلاع "حبة ذكية" تحتوي على جهاز استشعار وبطارية وجهاز إرسال لاسلكي.أثناء التسجيل من الداخل، قاس الباحثون النشاط الكهربائي العضلي للجهاز الهضمي من الخارج، بالإضافة إلى التفاعلات الفسيولوجية الأخرى.ثم طلب من المتطوعين المشاركة في أربع جلسات مشاهدة تضمنت مقاطع فيديو مدتها 9 ثوانٍ تم اختيارها لمحتواها السعيد والمثير للاشمئزاز والحزين والمخيف. تم أيضا نسج المحتوى العاطفي المحايد في الجلسات ليكون بمثابة عنصر تحكم.من خلال الرد على المقاطع عبر استبيان، أعطى المشاركون للباحثين فكرة عن شعورهم الذاتي تجاه ما رأوه. في هذه الأثناء، كانت الحبة الذكية مشغولة بجمع البيانات من الداخل وتسجيل التفاصيل من المعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة.تماشياً مع النتائج السابقة، أثيرت أحاسيس المعدة خلال مشاهد الخوف وتصدرت أثناء مشاهدة المقاطع المثيرة للاشمئزاز. كما ارتفع معدل التنفس كما كان في المشاهد الحزينة.في أعماق الداخل، كان الجهاز الهضمي يقذف المزيد من حمض المعدة في التجويف. عندما شاهد المتطوعون مقاطع الفيديو المثيرة للاشمئزاز، انخفض الرقم الهيدروجيني في المعدة. كلما شعروا بالاشمئزاز أو الخوف، انخفض الرقم الهيدروجيني.على الرغم من أنه ليس مفاجئا تماما، فإن هذه التفاصيل الإضافية التي تصف وظائف القناة الهضمية عندما نشعر بمشاعر قوية تساعد في تجسيد العلاقة المعقدة بين العقل والجهاز الهضمي.مع مثل هذه البيانات، يمكننا بشكل أفضل ليس فقط عمل أجسامنا التي تعمل بأفضل ما لديها، ولكن أيضا الحالات المتعلقة باضطرابات الأمعاء أو الجهاز الهضمي، وكيف يمكن أن تؤثر على حالتنا العقلية.بالطبع، لا يمكن تفسير دراسة ما قبل الطباعة التي تقتصر على مجموعة صغيرة من المتطوعين الذكور بشكل واسع للغاية. ستكون هناك حاجة إلى تحقيقات مستقبلية بما في ذلك مجموعة أكثر تنوعًا من المتطوعين لتعميم النتائج.إنه مجال علمي لا بد أن تجعل التكنولوجيا المصغرة استكشافه أسهل كثيرا، خاصةً بالمقارنة مع الأوقات الماضية.

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علوم, الخوف, المعدة, اضطراب