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https://sputnikarabic.ae/20230313/دعوات-للتظاهر-في-فرنسا-للتخلي-عن-قيادة-الاتحاد-الأوروبي-1074653270.html
دعوات للتظاهر في فرنسا للتخلي عن قيادة الاتحاد الأوروبي
دعوات للتظاهر في فرنسا للتخلي عن قيادة الاتحاد الأوروبي
دعا سياسي فرنسي وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، فلوريان فيليبو، مواطني بلاده إلى النزول إلى الشوارع والتعبير عن احتجاجهم. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T06:04+0000
2023-03-13T06:04+0000
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و "غرد" السياسي داعيا للتخلي عن قيادة الاتحاد الأوروبي لفرنسا، قائلا: "زيلينسكي يخسر، الناتو أصبح أكثر راديكالية. بعد تخريب نورد ستريم، تم استفزاز العولمة لإمكانية الصراع في الربيع. دعونا نروج لفكرة السلام! فلنتوقف عن قيادة أورسولا والاتحاد الأوروبي لفرنسا!".وأضاف أن "مسيرة وطنية من أجل السلام" ستنظم في باريس يوم 18 مارس.يذكر أنه في وقت سابق خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على ‏خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإصلاح نظام التقاعد في البلاد.وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية، إلى أن نحو 1.2 مليون شخص شاركوا في المظاهرات في جميع أنحاء البلاد في ذلك اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20230311/احتجاجات-جديدة-في-فرنسا-على-خطط-ماكرون-لإصلاح-نظام-التقاعد-فيديو-1074614603.html
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أخبار فرنسا , العالم
أخبار فرنسا , العالم

دعوات للتظاهر في فرنسا للتخلي عن قيادة الاتحاد الأوروبي

06:04 GMT 13.03.2023
© Sputnik . Irina Kalashnikova /  / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرات "السترات الصفراء"، احتجاجت في باريس، فرنسا ديسمبر/ كانون الأول 2018
مظاهرات السترات الصفراء، احتجاجت في باريس، فرنسا ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© Sputnik . Irina Kalashnikova /
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دعا سياسي فرنسي وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، فلوريان فيليبو، مواطني بلاده إلى النزول إلى الشوارع والتعبير عن احتجاجهم.
و "غرد" السياسي داعيا للتخلي عن قيادة الاتحاد الأوروبي لفرنسا، قائلا: "زيلينسكي يخسر، الناتو أصبح أكثر راديكالية. بعد تخريب نورد ستريم، تم استفزاز العولمة لإمكانية الصراع في الربيع. دعونا نروج لفكرة السلام! فلنتوقف عن قيادة أورسولا والاتحاد الأوروبي لفرنسا!".
وأضاف أن "مسيرة وطنية من أجل السلام" ستنظم في باريس يوم 18 مارس.
احتجاجات ضد عنف الشرطة في باريس، فرنسا، 28-29 نوفبمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
احتجاجات جديدة في فرنسا على خطط ماكرون لإصلاح نظام التقاعد... فيديو
11 مارس, 16:59 GMT
يذكر أنه في وقت سابق خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على ‏خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإصلاح نظام التقاعد في البلاد.
وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية، إلى أن نحو 1.2 مليون شخص شاركوا في المظاهرات في جميع أنحاء البلاد في ذلك اليوم.
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