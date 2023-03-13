https://sputnikarabic.ae/20230313/رغم-جهود-أمريكا-للتخفيف-من-أزمة-سيليكون-فالي-تراجع-حاد-في-أسواق-المال-الأوروبية-1074673712.html

رغم جهود أمريكا للتخفيف من أزمة "سيليكون فالي"... تراجع حاد في أسواق المال الأوروبية

رغم جهود أمريكا للتخفيف من أزمة "سيليكون فالي"... تراجع حاد في أسواق المال الأوروبية

على الرغم من سعي الولايات المتحدة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي في أعقاب الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي، إلا أن أسواق المال الأوروبية شهدت هبوطا حادا لتصل... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T11:04+0000

2023-03-13T11:04+0000

2023-03-13T11:04+0000

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فقد تراجع مؤشر "فوتسي 100" في لندن 1.8% ليصل إلى 7.608.75 نقطة، بحسب "فرانس برس".وفي منطقة اليورو، هبط مؤشر "داكس" في فرانكفورت 2.4 في المئة ليصل إلى 15.052.34 نقطة، بينما فقد مؤشر باريس كاك 2.2 في المائة ليصل إلى 7.062.20 نقطة.واتخذت الولايات المتحدة خطوات للحد من المخاوف بشأن عافية النظام المصرفي بعد انهيار بنك سيليكون فالي.وتدخلت السلطات الفيدرالية لضمان استمرار وصول المودعين إلى أموالهم في سيليكون فالي ووعدت المؤسسات الأخرى بالمساعدة في الوفاء باحتياجات العملاء.وأغلقت السلطات الأمريكية، الجمعة، مصرف "سيليكون فالي بنك"، إثر عجز المؤسسة المالية الكاليفورنية عن تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائها.وتسبب، ما يعد أكبر إفلاس مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية للعام 2008، وثاني أكبر فشل لبنك للتجزئة في الولايات المتحدة، في قلق الزبائن وتساؤلات حول العواقب وموجة ذعر في الأسواق العالمية.وأصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين الفيدرالي، مارتن غرونبرغ، بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه عن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بإتاحة تمويل إضافي للبنوك للمساعدة في تزويدها بالأموال التي تحتاج إليها لتلبية احتياجات المودعين.ويتركز نشاط البنك "سيليكون فالي" على القطاع التكنولوجي، ما قد يقضي على الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم دون تدخل حكومي.وأدى انهيار البنك إلى موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع البنوك في الولايات المتحدة وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا.ويحتل بنك "سيليكون فالي"، ومقره سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، المركز السادس عشر بين أكبر البنوك الأمريكية بأصول قيمتها 209 مليارات دولار، وهو ما يجعل قائمة المشترين المحتملين الذين يمكنهم تنفيذ صفقة لشرائه قصيرة نسبيا.

https://sputnikarabic.ae/20230313/بعد-وادي-السيليكون-إفلاس-بنك-أمريكي-جديد-1074655142.html

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