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https://sputnikarabic.ae/20230313/سفير-الباكستان-في-دمشق-لـ-سبوتنيك-على-المجتمع-الدولي-القيام-بدوره-الإنساني-تجاه-سوريا-1074690191.html
سفير باكستان في دمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا
سفير باكستان في دمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا
أمّت سفينة حربية باكستانية تحمل مساعدات، ميناء اللاذقية، صباح اليوم، محمّلة بنحو 800 طن من المساعدات، مقدّمة من الحكومة والشعب في باكستان للمتضررين من الزلزال... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T15:01+0000
2023-03-13T15:10+0000
حصري
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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن السفينة التي أمّت الميناء هي الأولى من نوعها، وهي سفينة حربية ضخمة تحمل على متنها نحو 800 طن من المواد الإنسانية والإغاثية اللازمة لدعم العائلات المتضررة من الزلزال.وقال السفير الباكستاني في دمشق، شاهد أختر، في تصريح لمراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، إن "المساعدات التي تم إيصالها اليوم إلى الميناء، هي هدية وواجب تجاه سوريا التي تعرضت لزلزال زاد من معاناتها".وأضاف: "هذه هي السفينة الأولى، في حين توجد سفينتان في طريقهما إلى سوريا، وأخرى قيد التجهيز، وذلك بالتوازي مع الطائرات المستمرة بالوصول تباعاً إلى المطارات السورية، وتحمل أطناناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين".وتابع أختر: "يجب على المجتمع الدولي والعالم بأسره في هذا الوقت، أن يقوم بدوره الإنساني تجاه سوريا، ويدعم الشعب السوري.
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حصري, العالم العربي
حصري, العالم العربي

سفير باكستان في دمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا

15:01 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 15:10 GMT 13.03.2023)
© Sputnik . Monther Saeedسفير الباكستان بدمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا
سفير الباكستان بدمشق لـ سبوتنيك: على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© Sputnik . Monther Saeed
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حصري
أمّت سفينة حربية باكستانية تحمل مساعدات، ميناء اللاذقية، صباح اليوم، محمّلة بنحو 800 طن من المساعدات، مقدّمة من الحكومة والشعب في باكستان للمتضررين من الزلزال في سوريا، على التوازي مع سفينتين باكستانيتين أخريين ينتظر وصولهما قريبا.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن السفينة التي أمّت الميناء هي الأولى من نوعها، وهي سفينة حربية ضخمة تحمل على متنها نحو 800 طن من المواد الإنسانية والإغاثية اللازمة لدعم العائلات المتضررة من الزلزال.
وقال السفير الباكستاني في دمشق، شاهد أختر، في تصريح لمراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، إن "المساعدات التي تم إيصالها اليوم إلى الميناء، هي هدية وواجب تجاه سوريا التي تعرضت لزلزال زاد من معاناتها".
© Sputnik . Monther Saeedسفير الباكستان بدمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا
سفير الباكستان بدمشق لـ سبوتنيك: على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
سفير الباكستان بدمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا
© Sputnik . Monther Saeed
وأضاف: "هذه هي السفينة الأولى، في حين توجد سفينتان في طريقهما إلى سوريا، وأخرى قيد التجهيز، وذلك بالتوازي مع الطائرات المستمرة بالوصول تباعاً إلى المطارات السورية، وتحمل أطناناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين".
© Sputnik . Monther Saeed

سفير الباكستان في دمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا

سفير الباكستان في دمشق لـ &quot;سبوتنيك&quot;: على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Monther Saeed

سفير الباكستان في دمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا

© Sputnik . Monther Saeed

سفير الباكستان في دمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا

سفير الباكستان في دمشق لـ &quot;سبوتنيك&quot;: على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Monther Saeed

سفير الباكستان في دمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا

© Sputnik . Monther Saeed

سفير الباكستان في دمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا

سفير الباكستان في دمشق لـ &quot;سبوتنيك&quot;: على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Monther Saeed

سفير الباكستان في دمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا

© Sputnik . Monther Saeed

سفير الباكستان في دمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا

سفير الباكستان في دمشق لـ &quot;سبوتنيك&quot;: على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Monther Saeed

سفير الباكستان في دمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا

1/4
© Sputnik . Monther Saeed

سفير الباكستان في دمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا

2/4
© Sputnik . Monther Saeed

سفير الباكستان في دمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا

3/4
© Sputnik . Monther Saeed

سفير الباكستان في دمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا

4/4
© Sputnik . Monther Saeed

سفير الباكستان في دمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا

وتابع أختر: "يجب على المجتمع الدولي والعالم بأسره في هذا الوقت، أن يقوم بدوره الإنساني تجاه سوريا، ويدعم الشعب السوري.
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