سفير باكستان في دمشق لـ "سبوتنيك": على المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني تجاه سوريا

وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن السفينة التي أمّت الميناء هي الأولى من نوعها، وهي سفينة حربية ضخمة تحمل على متنها نحو 800 طن من المواد الإنسانية والإغاثية اللازمة لدعم العائلات المتضررة من الزلزال.وقال السفير الباكستاني في دمشق، شاهد أختر، في تصريح لمراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، إن "المساعدات التي تم إيصالها اليوم إلى الميناء، هي هدية وواجب تجاه سوريا التي تعرضت لزلزال زاد من معاناتها".وأضاف: "هذه هي السفينة الأولى، في حين توجد سفينتان في طريقهما إلى سوريا، وأخرى قيد التجهيز، وذلك بالتوازي مع الطائرات المستمرة بالوصول تباعاً إلى المطارات السورية، وتحمل أطناناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين".وتابع أختر: "يجب على المجتمع الدولي والعالم بأسره في هذا الوقت، أن يقوم بدوره الإنساني تجاه سوريا، ويدعم الشعب السوري.
أمّت سفينة حربية باكستانية تحمل مساعدات، ميناء اللاذقية، صباح اليوم، محمّلة بنحو 800 طن من المساعدات، مقدّمة من الحكومة والشعب في باكستان للمتضررين من الزلزال في سوريا، على التوازي مع سفينتين باكستانيتين أخريين ينتظر وصولهما قريبا.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن السفينة التي أمّت الميناء هي الأولى من نوعها، وهي سفينة حربية ضخمة تحمل على متنها نحو 800 طن من المواد الإنسانية والإغاثية اللازمة لدعم العائلات المتضررة من الزلزال.
وقال السفير الباكستاني في دمشق، شاهد أختر، في تصريح لمراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، إن "المساعدات التي تم إيصالها اليوم إلى الميناء، هي هدية وواجب تجاه سوريا التي تعرضت لزلزال زاد من معاناتها".
وأضاف: "هذه هي السفينة الأولى، في حين توجد سفينتان في طريقهما إلى سوريا، وأخرى قيد التجهيز، وذلك بالتوازي مع الطائرات المستمرة بالوصول تباعاً إلى المطارات السورية، وتحمل أطناناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين".