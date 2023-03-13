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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230313/سلطات-بيلغورود-الدفاعات-الجوية-تسقط-4-صواريخ-أوكرانية-1074652506.html
سلطات بيلغورود: الدفاعات الجوية تسقط 4 صواريخ أوكرانية
سلطات بيلغورود: الدفاعات الجوية تسقط 4 صواريخ أوكرانية
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الإثنين، أن نظام الدفاع الجوي أسقط أربعة صواريخ أوكرانية في أجواء المنطقة بيلغورود وأسفر الحادث عن... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T05:13+0000
2023-03-13T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب غلادكوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" إن نظام الدفاع الجوي عمل فوق أجواء المقاطعة وأسقط أربعة صواريخ من الجانب الأوكراني، حيث أسفر العدوان عن إصابة مواطن على الأقل".كما أشار غلادكوف إلى أن هناك أضرارا من جراء حطام الصواريخ في بعض المناطق، مضيفا أن سلطات الطوارئ في المقاطعة توجهت إلى مكان الحوادث.
https://sputnikarabic.ae/20230306/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-3-صواريخ-في-سماء-نوفي-أوسكول-بمقاطعة-بيلغورود-1074364973.html
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سلطات بيلغورود: الدفاعات الجوية تسقط 4 صواريخ أوكرانية

05:13 GMT 13.03.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف الطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصف الطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الإثنين، أن نظام الدفاع الجوي أسقط أربعة صواريخ أوكرانية في أجواء المنطقة بيلغورود وأسفر الحادث عن إصابة مواطن على الأقل.
وكتب غلادكوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" إن نظام الدفاع الجوي عمل فوق أجواء المقاطعة وأسقط أربعة صواريخ من الجانب الأوكراني، حيث أسفر العدوان عن إصابة مواطن على الأقل".
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 3 صواريخ في سماء نوفي أوسكول بمقاطعة بيلغورود
6 مارس, 07:20 GMT
كما أشار غلادكوف إلى أن هناك أضرارا من جراء حطام الصواريخ في بعض المناطق، مضيفا أن سلطات الطوارئ في المقاطعة توجهت إلى مكان الحوادث.
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