https://sputnikarabic.ae/20230313/سلطات-بيلغورود-الدفاعات-الجوية-تسقط-4-صواريخ-أوكرانية-1074652506.html
سلطات بيلغورود: الدفاعات الجوية تسقط 4 صواريخ أوكرانية
سلطات بيلغورود: الدفاعات الجوية تسقط 4 صواريخ أوكرانية
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الإثنين، أن نظام الدفاع الجوي أسقط أربعة صواريخ أوكرانية في أجواء المنطقة بيلغورود وأسفر الحادث عن... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T05:13+0000
2023-03-13T05:13+0000
2023-03-13T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب غلادكوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" إن نظام الدفاع الجوي عمل فوق أجواء المقاطعة وأسقط أربعة صواريخ من الجانب الأوكراني، حيث أسفر العدوان عن إصابة مواطن على الأقل".كما أشار غلادكوف إلى أن هناك أضرارا من جراء حطام الصواريخ في بعض المناطق، مضيفا أن سلطات الطوارئ في المقاطعة توجهت إلى مكان الحوادث.
https://sputnikarabic.ae/20230306/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-3-صواريخ-في-سماء-نوفي-أوسكول-بمقاطعة-بيلغورود-1074364973.html
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روسيا
سلطات بيلغورود: الدفاعات الجوية تسقط 4 صواريخ أوكرانية
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الإثنين، أن نظام الدفاع الجوي أسقط أربعة صواريخ أوكرانية في أجواء المنطقة بيلغورود وأسفر الحادث عن إصابة مواطن على الأقل.
وكتب غلادكوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" إن نظام الدفاع الجوي عمل فوق أجواء المقاطعة وأسقط أربعة صواريخ من الجانب الأوكراني، حيث أسفر العدوان عن إصابة مواطن على الأقل".
كما أشار غلادكوف إلى أن هناك أضرارا من جراء حطام الصواريخ في بعض المناطق، مضيفا أن سلطات الطوارئ في المقاطعة توجهت إلى مكان الحوادث.