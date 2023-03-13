https://sputnikarabic.ae/20230313/سوليفان-بايدن-ونظيره-الصيني-قد-يجريان-محادثة-هاتفية-في-وقت-قريب-1074698493.html
سوليفان: بايدن ونظيره الصيني قد يجريان محادثة هاتفية في وقت قريب
سوليفان: بايدن ونظيره الصيني قد يجريان محادثة هاتفية في وقت قريب
توقع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن يجري الرئيس جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، مكالمة هاتفية قريبا، ولكن لم يتم تحديد الموعد حتى اللحظة. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T20:03+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان، خلال لقاء صحفي على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، إنه "نتوقع أن يجري الرئيس بايدن والرئيس شي محادثة هاتفية في مرحلة ما في الفترة المقبلة". وأضاف: "لا يمكنني تحديد موعد لأنه لا يوجد موعد محدد، لكن الرئيس بايدن أشار إلى رغبته في إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس شي".وفي سياق متصل، أكد سوليفان، أن "الولايات المتحدة كانت تشجع الرئيس شي على التواصل مع نظيره الأوكراني زيلنيسكي، لاعتقادنا بأن بكين عليها سماع المنظور الأوكراني وليس فقط وجهة النظر الروسية بشأن الأزمة الأخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230217/بكين-ترد-على-عدم-اعتذار-بايدن-بشأن-إسقاط-المنطاد-الصيني-1073659664.html
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سوليفان: بايدن ونظيره الصيني قد يجريان محادثة هاتفية في وقت قريب
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توقع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن يجري الرئيس جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، مكالمة هاتفية قريبا، ولكن لم يتم تحديد الموعد حتى اللحظة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان، خلال لقاء صحفي على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، إنه "نتوقع أن يجري الرئيس بايدن والرئيس شي محادثة هاتفية
في مرحلة ما في الفترة المقبلة".
وأضاف: "لا يمكنني تحديد موعد لأنه لا يوجد موعد محدد، لكن الرئيس بايدن أشار إلى رغبته في إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس شي".
وفي سياق متصل، أكد سوليفان، أن "الولايات المتحدة
كانت تشجع الرئيس شي على التواصل مع نظيره الأوكراني زيلنيسكي، لاعتقادنا بأن بكين عليها سماع المنظور الأوكراني وليس فقط وجهة النظر الروسية بشأن الأزمة الأخيرة".