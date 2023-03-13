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https://sputnikarabic.ae/20230313/شوارع-باريس-تتحول-إلى-مكب-للنفايات-1074686366.html
شوارع باريس تتحول إلى مكب للنفايات
شوارع باريس تتحول إلى مكب للنفايات
بعد أسبوع على بدء إضراب عمال جمع النفايات احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، تكدست أكياس القمامة في شوارع العاصمة باريس، حيث توقف العمل في ثلاث... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T13:58+0000
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وأثّر الإضراب على بعض أبرز مناطق المدينة مثل الجادة الخامسة والسادسة. فيما لم تتأثر المناطق التي تتولى شركات خاصة مسؤولية جمع النفايات فيها.وتوقف العمل في ثلاث محطات لحرق القمامة خارج العاصمة لتتجمع أكياس القمامة على طول أرصفة بأكملها وتفيض الحاويات.وأعلنت وكالة "سيتكوم" المسؤولة عن نفايات المنازل أنها غيرت مسار شاحنات جمع النفايات إلى مواقع أخرى للتخزين والمعالجة في المنطقة فيما لم تلجأ بعد إلى الشرطة.
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نادي الفيديو, أخبار فرنسا
نادي الفيديو, أخبار فرنسا

شوارع باريس تتحول إلى مكب للنفايات

13:58 GMT 13.03.2023
© AFP 2023 / PRAKASH MATHEMAنفايات متبقية من قوارير وحقن لقاح فيروس "كورونا" المستجد
نفايات متبقية من قوارير وحقن لقاح فيروس كورونا المستجد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / PRAKASH MATHEMA
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بعد أسبوع على بدء إضراب عمال جمع النفايات احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، تكدست أكياس القمامة في شوارع العاصمة باريس، حيث توقف العمل في ثلاث محطات لحرق القمامة خارج العاصمة.
وأثّر الإضراب على بعض أبرز مناطق المدينة مثل الجادة الخامسة والسادسة. فيما لم تتأثر المناطق التي تتولى شركات خاصة مسؤولية جمع النفايات فيها.
وتوقف العمل في ثلاث محطات لحرق القمامة خارج العاصمة لتتجمع أكياس القمامة على طول أرصفة بأكملها وتفيض الحاويات.
وأعلنت وكالة "سيتكوم" المسؤولة عن نفايات المنازل أنها غيرت مسار شاحنات جمع النفايات إلى مواقع أخرى للتخزين والمعالجة في المنطقة فيما لم تلجأ بعد إلى الشرطة.
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